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Ваши вопросы редакции и сообществу
Ваши вопросы редакции и сообществу
Т
Модератор(Администрация сайта)
- Регистрация:
- 05.01.07
- Сообщений:
- 794
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 22.10.21 - 09:48
Цитата:
Если слово "хохол", "мамбет" и т. д. используется по отношению к конкретному человеку или пользователю сайта, это оскорбление и нарушение. Если идет разговор о возможности использования тех или иных слов для доказательства своей мысли - не нарушение.
Пользователя abaika95 предупреждаю о том, что есть признаки регулярного нарушения
Цитата:
Здесь администрация сайта будет принимать решение не по количеству удаленных сообщений, а на основании отчетов модераторов и моей личной оценки ситуации.
Я считаю, что нынешний срач на форуме - во многом ваша заслуга. Такое обсуждение не нужно ни сайту, ни пользователям.
К пользователю 111 просьба - уменьшить количество сообщений во флуде о личной жизни с фотографиями. Либо откройте свою ветку для таких сообщений.
maxsaf:
Почему уничижительное слово "хохол" ( согласно википедии), которое оскорбляет украинцев, может использоваться тут без ограничений, а против некоторых других наций - сразу бан?
Почему уничижительное слово "хохол" ( согласно википедии), которое оскорбляет украинцев, может использоваться тут без ограничений, а против некоторых других наций - сразу бан?
Если слово "хохол", "мамбет" и т. д. используется по отношению к конкретному человеку или пользователю сайта, это оскорбление и нарушение. Если идет разговор о возможности использования тех или иных слов для доказательства своей мысли - не нарушение.
Пользователя abaika95 предупреждаю о том, что есть признаки регулярного нарушения
Цитата:
2.2.3. Приёмы нечестного ведения дискуссий в виде «передёргиваний» высказываний собеседников, правки/удаления своих собственных сообщений с целью исказить/скрыть их первоначальный смысл, а также провокаций, направленных на участников Форума, в результате чего могут быть нарушены данные Правила.
Здесь администрация сайта будет принимать решение не по количеству удаленных сообщений, а на основании отчетов модераторов и моей личной оценки ситуации.
Я считаю, что нынешний срач на форуме - во многом ваша заслуга. Такое обсуждение не нужно ни сайту, ни пользователям.
К пользователю 111 просьба - уменьшить количество сообщений во флуде о личной жизни с фотографиями. Либо откройте свою ветку для таких сообщений.
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 22.10.21 - 10:26
Цитата:
Ну раз так, будьте добры, уберите слово "мамбет" из автоматической фильтрации. Либо добавьте туда слово "хохол"
Тимур Гафуров:
Если идет разговор о возможности использования тех или иных слов для доказательства своей мысли - не нарушение.
Если идет разговор о возможности использования тех или иных слов для доказательства своей мысли - не нарушение.
Ну раз так, будьте добры, уберите слово "мамбет" из автоматической фильтрации. Либо добавьте туда слово "хохол"
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 22.10.21 - 11:28
Цитата:
У меня возник еще один вопрос: за что меня со статусом ПП поставили на принудительную модерацию.
Тимур Гафуров:
У меня возник еще один вопрос: за что меня со статусом ПП поставили на принудительную модерацию.
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 13827
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 22.10.21 - 11:34
Цитата:
судя по всему пока до абайки95 не дошло,
что "нынешний срач на форуме" - его заслуга.
похоже он воспринял это как награду.
[Исправлено: alex_60, 22.10.2021 - 11:37]
Тимур Гафуров:
Я считаю, что нынешний срач на форуме - во многом ваша заслуга. Такое обсуждение не нужно ни сайту, ни пользователям.
Я считаю, что нынешний срач на форуме - во многом ваша заслуга. Такое обсуждение не нужно ни сайту, ни пользователям.
судя по всему пока до абайки95 не дошло,
что "нынешний срач на форуме" - его заслуга.
похоже он воспринял это как награду.
[Исправлено: alex_60, 22.10.2021 - 11:37]
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 4057
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 22.10.21 - 11:39
Цитата:
Хм..
Все понимаю..
Пришел на полумертвый форум нескольких старичков, вдал что то новое, затмил их .
И теперь им плохо и обидно..
Часто слышу такое..
Но..
Теперь они постараются как то и без меня не ударить в грязь лицом, а хоть о чем то говорить, искать общие проблемы, находить компромиссы..
Я с марта наблюдал за флудом и за форумом, жалкое зрелище было..
Как они сами говорят,все темы объезжены по тысяче раз..
И гонялись только за ником абайка, всё.
Но..
Вышел я плотно тут в конце августа и темы то начали появляться, даже назло мне..
Но новое никому не нужно, тем более старичкам этого форума, которые просто в шоке и как всегда требуют новых правил лично от меня..
Ладно..
Вас понял..
Тимур Гафуров:
пользователю 111 просьба -
пользователю 111 просьба -
Хм..
Все понимаю..
Пришел на полумертвый форум нескольких старичков, вдал что то новое, затмил их .
И теперь им плохо и обидно..
Часто слышу такое..
Но..
Теперь они постараются как то и без меня не ударить в грязь лицом, а хоть о чем то говорить, искать общие проблемы, находить компромиссы..
Я с марта наблюдал за флудом и за форумом, жалкое зрелище было..
Как они сами говорят,все темы объезжены по тысяче раз..
И гонялись только за ником абайка, всё.
Но..
Вышел я плотно тут в конце августа и темы то начали появляться, даже назло мне..
Но новое никому не нужно, тем более старичкам этого форума, которые просто в шоке и как всегда требуют новых правил лично от меня..
Ладно..
Вас понял..
(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 19.07.08
- Сообщений:
- 7861
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 22.10.21 - 11:55
Цитата:
Да, Заканыч, таких как ты не было, нет и... не надо...
Узнаю, старую прокуренную актрису малого драматического провинциального театра.
111:
вдал что то новое, затмил их .
вдал что то новое, затмил их .
Да, Заканыч, таких как ты не было, нет и... не надо...
Узнаю, старую прокуренную актрису малого драматического провинциального театра.
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 22.10.21 - 12:12
Цитата:
Вас не ставили на принудительную модерацию.
Когда настраивали фильтр после вашего предложения
Цитата:
случайно оставили там пустую строку. Под этот фильтр попадет любое сообщение любого пользователя. Мы заметили эту нестыковку и фильтр поправили.
Вероятно, в это небольшое временное окно писали только вы, поэтому вам показалось, что к вам лично применены санкции.
maxsaf:
У меня возник еще один вопрос: за что меня со статусом ПП поставили на принудительную модерацию.
У меня возник еще один вопрос: за что меня со статусом ПП поставили на принудительную модерацию.
Вас не ставили на принудительную модерацию.
Когда настраивали фильтр после вашего предложения
Цитата:
maxsaf:
будьте добры, уберите слово "мамбет" из автоматической фильтрации.
будьте добры, уберите слово "мамбет" из автоматической фильтрации.
случайно оставили там пустую строку. Под этот фильтр попадет любое сообщение любого пользователя. Мы заметили эту нестыковку и фильтр поправили.
Вероятно, в это небольшое временное окно писали только вы, поэтому вам показалось, что к вам лично применены санкции.
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 22.10.21 - 12:17
Цитата:
Так что в итоге решили, в какую сторону фильтр перенастроили?
Rexyn:
Когда настраивали фильтр после вашего предложения
Когда настраивали фильтр после вашего предложения
Так что в итоге решили, в какую сторону фильтр перенастроили?
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 22.10.21 - 12:20
Цитата:
Именно в ту, которую процитировали.
maxsaf:
Так что в итоге решили, в какую сторону фильтр перенастроили?
Так что в итоге решили, в какую сторону фильтр перенастроили?
Именно в ту, которую процитировали.
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 22.10.21 - 12:39
Цитата:
Ясно. Спасибо что уделили время этому вопросу.
Rexyn:
Именно в ту, которую процитировали.
Именно в ту, которую процитировали.
Ясно. Спасибо что уделили время этому вопросу.
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