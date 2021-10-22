Отправлено: - 09:48

maxsaf:

Почему уничижительное слово "хохол" ( согласно википедии), которое оскорбляет украинцев, может использоваться тут без ограничений, а против некоторых других наций - сразу бан?

2.2.3. Приёмы нечестного ведения дискуссий в виде «передёргиваний» высказываний собеседников, правки/удаления своих собственных сообщений с целью исказить/скрыть их первоначальный смысл, а также провокаций, направленных на участников Форума, в результате чего могут быть нарушены данные Правила.

Цитата:Если слово "хохол", "мамбет" и т. д. используется по отношению к конкретному человеку или пользователю сайта, это оскорбление и нарушение. Если идет разговор о возможности использования тех или иных слов для доказательства своей мысли - не нарушение.Пользователя abaika95 предупреждаю о том, что есть признаки регулярного нарушенияЦитата:Здесь администрация сайта будет принимать решение не по количеству удаленных сообщений, а на основании отчетов модераторов и моей личной оценки ситуации.Я считаю, что нынешний срач на форуме - во многом ваша заслуга. Такое обсуждение не нужно ни сайту, ни пользователям.К пользователю 111 просьба - уменьшить количество сообщений во флуде о личной жизни с фотографиями. Либо откройте свою ветку для таких сообщений.