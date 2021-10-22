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≡ Ваши вопросы редакции и сообществу
 
 
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Т
§ Тимур Гафуров
Модератор
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
794
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 22.10.21 - 09:48
#3321
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Цитата:
maxsaf:
Почему уничижительное слово "хохол" ( согласно википедии), которое оскорбляет украинцев, может использоваться тут без ограничений, а против некоторых других наций - сразу бан?


Если слово "хохол", "мамбет" и т. д. используется по отношению к конкретному человеку или пользователю сайта, это оскорбление и нарушение. Если идет разговор о возможности использования тех или иных слов для доказательства своей мысли - не нарушение.

Пользователя abaika95 предупреждаю о том, что есть признаки регулярного нарушения
Цитата:
2.2.3. Приёмы нечестного ведения дискуссий в виде «передёргиваний» высказываний собеседников, правки/удаления своих собственных сообщений с целью исказить/скрыть их первоначальный смысл, а также провокаций, направленных на участников Форума, в результате чего могут быть нарушены данные Правила.

Здесь администрация сайта будет принимать решение не по количеству удаленных сообщений, а на основании отчетов модераторов и моей личной оценки ситуации.
Я считаю, что нынешний срач на форуме - во многом ваша заслуга. Такое обсуждение не нужно ни сайту, ни пользователям.

К пользователю 111 просьба - уменьшить количество сообщений во флуде о личной жизни с фотографиями. Либо откройте свою ветку для таких сообщений.
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
12813
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 22.10.21 - 10:26
#3322
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Цитата:
Тимур Гафуров:
Если идет разговор о возможности использования тех или иных слов для доказательства своей мысли - не нарушение.

Ну раз так, будьте добры, уберите слово "мамбет" из автоматической фильтрации. Либо добавьте туда слово "хохол"
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
12813
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 22.10.21 - 11:28
#3323
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Цитата:
Тимур Гафуров:

У меня возник еще один вопрос: за что меня со статусом ПП поставили на принудительную модерацию.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
13827
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 22.10.21 - 11:34
#3324
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Цитата:
Тимур Гафуров:
Я считаю, что нынешний срач на форуме - во многом ваша заслуга. Такое обсуждение не нужно ни сайту, ни пользователям.


судя по всему пока до абайки95 не дошло,
что "нынешний срач на форуме" - его заслуга.
похоже он воспринял это как награду.

[Исправлено: alex_60, 22.10.2021 - 11:37]
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
4057
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 22.10.21 - 11:39
#3325
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Цитата:
Тимур Гафуров:
пользователю 111 просьба -

Хм..
Все понимаю..
Пришел на полумертвый форум нескольких старичков, вдал что то новое, затмил их .
И теперь им плохо и обидно..
Часто слышу такое..
Но..
Теперь они постараются как то и без меня не ударить в грязь лицом, а хоть о чем то говорить, искать общие проблемы, находить компромиссы..
Я с марта наблюдал за флудом и за форумом, жалкое зрелище было..
Как они сами говорят,все темы объезжены по тысяче раз..
И гонялись только за ником абайка, всё.
Но..
Вышел я плотно тут в конце августа и темы то начали появляться, даже назло мне..
Но новое никому не нужно, тем более старичкам этого форума, которые просто в шоке и как всегда требуют новых правил лично от меня..
Ладно..
Вас понял..
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
7861
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 22.10.21 - 11:55
#3326
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Цитата:
111:
вдал что то новое, затмил их .

Да, Заканыч, таких как ты не было, нет и... не надо...
Узнаю, старую прокуренную актрису малого драматического провинциального театра. ;-)
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Rexyn
* Rexyn
(Администрация сайта)
Регистрация:
22.11.17
Сообщений:
334
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 22.10.21 - 12:12
#3327
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Цитата:
maxsaf:
У меня возник еще один вопрос: за что меня со статусом ПП поставили на принудительную модерацию.


Вас не ставили на принудительную модерацию.

Когда настраивали фильтр после вашего предложения
Цитата:
maxsaf:
будьте добры, уберите слово "мамбет" из автоматической фильтрации.

случайно оставили там пустую строку. Под этот фильтр попадет любое сообщение любого пользователя. Мы заметили эту нестыковку и фильтр поправили.

Вероятно, в это небольшое временное окно писали только вы, поэтому вам показалось, что к вам лично применены санкции.
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
12813
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 22.10.21 - 12:17
#3328
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Цитата:
Rexyn:
Когда настраивали фильтр после вашего предложения

Так что в итоге решили, в какую сторону фильтр перенастроили?
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Rexyn
* Rexyn
(Администрация сайта)
Регистрация:
22.11.17
Сообщений:
334
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 22.10.21 - 12:20
#3329
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Так что в итоге решили, в какую сторону фильтр перенастроили?

Именно в ту, которую процитировали.
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
12813
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 22.10.21 - 12:39
#3330
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Цитата:
Rexyn:
Именно в ту, которую процитировали.

Ясно. Спасибо что уделили время этому вопросу.
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