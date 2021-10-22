Интересен также термин великоросс и малоросс Кто решил что эти великие а эти малые? Просто оказывается после получения независимости от орды Московская Русь дабы возвеличить свой особый статус в семье русов начала именовать себя великороссией а тех кто под иго не попал,кто остался в литовском княжестве стали называть малороссы и белорусы Национальный комплекс помноженный на пропаганду выдал такой интересный результат Мы мол выходцы из южной Руси осевшие в мокшанских лесах великоруссы а вы кто остался на юге малорусы
Мы уже и этот момент обсуждали. Я говорил неоднократно: не ссылайтесь в данном вопросе на старые источники. Это слово приобрело по настоящему ОСКОРБИТЕЛЬНЫЙ смысл совсем недавно, когда стало использоваться именно с целью оскорбить. Поэтому если это и было шуточным словом в чью-то молодость - забудьте. Уверен, многие оскорбительные слова по отношению к другим народам, тоже не несли в себе изначально негативный смысл. Примеров масса, вы все их знаете, мы это уже многократно обсуждали.
В итоге интересная ситуация Жители киевской Руси юридически Русские Жители Московской Руси тоже русские Но одни почему-то захотели именовать себя великими а старших братьев обозвали малыми В итоге и обиды на всю жизнь Потом вообще лучше ничего не придумали как старших назвать украинцами они на окраине нашей живут)) Хотя кто чей окраиной был тогда большой вопрос Уральцы тоже по этой логике тогда украинцы И сибиряки и жители Дальнего востока А краснодарцы вообще понаехали))
Более 90% где? В Украине? Или в Сибири?)) Ну что за бред)) кто проводил такой опрос среди граждан Украины и когда? Я вам еще раз говорю - со мной спорить не надо - идите со своими аргументами в википедию, и спорьте там с экспертным сообществом.
maxsaf: Мы уже и этот момент обсуждали. Я говорил неоднократно: не ссылайтесь в данном вопросе на старые источники. Это слово приобрело по настоящему ОСКОРБИТЕЛЬНЫЙ смысл совсем недавно, когда стало использоваться именно с целью оскорбить. Поэтому если это и было шуточным словом в чью-то молодость - забудьте. Уверен, многие оскорбительные слова по отношению к другим народам, тоже не несли в себе изначально негативный смысл. Примеров масса, вы все их знаете, мы это уже многократно обсуждали.
Да я просто как пример привел того что изначально этот термин стал оскорбильным только из за того что его использовали именно великороссы как бы намекая на вчерашний президентский окрик
Потому что мне больше 50-ти лет. И в моем возрасте большинство людей "не считают, что слово «хохол» несет какую-либо негативную окраску". Именно потому, что это слово раньше и не было негативным. Кстати, считать википедию "экспертным сообществом" как-то странно для программиста. А предлагать пользоваться только ей, еще страннее.
Он стал оскорбительным относительно недавно, когда его стали применять именно с целью оскорбить. Так же как слово Нигер во времена рабства было совершенно нормой, но для кого? Для рабовладельцев. Мнение рабов на этот счет никого не интересовало. Так же как и сейчас мнение жителей Украины не интересует ни serg_kost ни его филолога, скорее всего русскую по национальности.
Вы можете создавать темы Вы не можете редактировать сообщения Вы не можете создавать опросы Вы не можете прикреплять файлы Вы можете отвечать на сообщения Вы не можете удалять сообщения Вы можете голосовать