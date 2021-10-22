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≡ Флуд и оффтопик (часть 5)
 
 
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
12813
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 22.10.21 - 11:56
#12181
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Цитата:
serg kost:
Если украинец не считает себя хохлом, а таких у нас в стране большинство, то он и не будет обижаться на это слово.

У кого у вас, в какой стране. Причем тут вы вообще. Есть народ, украинцы. Им решать, оскорбляет ли их это слово, или нет, а не вам и не у вас.
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s
§ serg kost
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
26.08.21
Сообщений:
379
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 22.10.21 - 12:00
#12182
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Цитата:
maxsaf:
предложите свою версию и обсудите с сообществом.

В википедии будет только одна версия, как её не правь.
А в моей молодости в Кустанае слово хохол было совсем не обидным. Сами украинцы так себя в шутку называли.
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
12813
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 22.10.21 - 12:02
#12183
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Цитата:
serg kost:
В википедии будет только одна версия, как её не правь. А в моей молодости в Кустанае слово хохол было совсем не обидным. Сами украинцы так себя в шутку называли.

Вы прошлую нашу беседу на эту тему пропустили, а жаль. Могли бы сэкономить время. Но я не поленюсь, и обьясню вам еще раз, в чем вы не правы. Цитата:
serg kost:
В википедии будет только одна версия, как её не правь.

А вы с этой версией не согласны?
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
10724
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 22.10.21 - 12:16
#12184
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Интересно что по словарю Ушакова определение слово "хохол" дается как "украинец-в устах шовинистов-великороссов"
Тоесть сам термин может и не обиден,главное кто его произносит?
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
10724
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 22.10.21 - 12:21
#12185
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Интересен также термин великоросс и малоросс
Кто решил что эти великие а эти малые?
Просто оказывается после получения независимости от орды Московская Русь дабы возвеличить свой особый статус в семье русов начала именовать себя великороссией а тех кто под иго не попал,кто остался в литовском княжестве стали называть малороссы и белорусы
Национальный комплекс помноженный на пропаганду выдал такой интересный результат
Мы мол выходцы из южной Руси осевшие в мокшанских лесах великоруссы а вы кто остался на юге малорусы
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
12813
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 22.10.21 - 12:24
#12186
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Цитата:
abaika95:
Интересно что по словарю Ушакова

Мы уже и этот момент обсуждали. Я говорил неоднократно: не ссылайтесь в данном вопросе на старые источники. Это слово приобрело по настоящему ОСКОРБИТЕЛЬНЫЙ смысл совсем недавно, когда стало использоваться именно с целью оскорбить. Поэтому если это и было шуточным словом в чью-то молодость - забудьте. Уверен, многие оскорбительные слова по отношению к другим народам, тоже не несли в себе изначально негативный смысл. Примеров масса, вы все их знаете, мы это уже многократно обсуждали.
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s
§ serg kost
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
26.08.21
Сообщений:
379
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 22.10.21 - 12:24
#12187
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Цитата:
maxsaf:

Филолог подчеркнула, что «оценочность слова «хохол» нестабильна и амбивалентна». Ольховская указала, что «как только человек начинает воспринимать собеседника как «близкого» и «своего», оценочность слова переворачивается и на первый план выходит элемент дружеской иронии, близости и безусловного принятия». Как свидетельствуют результаты проведенного Институтом русского языка исследования, представители старшего поколения (более 50 лет) не считают, что слово «хохол» несет какую-либо негативную окраску. Молодое поколение якобы, напротив, в целом сторонится употребления данного этнонима. При этом данные опросов российских интернет-СМИ, ориентированных в большей степени на аудиторию 20–30 лет, свидетельствуют, что более 90% респондентов ничего обидного в слове «хохол» не видят.

В XIX веке в Сибири хохлами могли называть не только украинцев, но и белорусов, и русских переселенцев из южных районов европейской части России[4]. Русские старообрядцы-липоване (дельта Дуная) называли хохлами православных украинцев и русских.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
10724
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 22.10.21 - 12:27
#12188
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В итоге интересная ситуация
Жители киевской Руси юридически Русские
Жители Московской Руси тоже русские
Но одни почему-то захотели именовать себя великими а старших братьев обозвали малыми
В итоге и обиды на всю жизнь
Потом вообще лучше ничего не придумали как старших назвать украинцами они на окраине нашей живут))
Хотя кто чей окраиной был тогда большой вопрос
Уральцы тоже по этой логике тогда украинцы
И сибиряки и жители Дальнего востока
А краснодарцы вообще понаехали))
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
12813
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 22.10.21 - 12:30
#12189
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Цитата:
serg kost:

Более 90% где? В Украине? Или в Сибири?)) Ну что за бред)) кто проводил такой опрос среди граждан Украины и когда? Я вам еще раз говорю - со мной спорить не надо - идите со своими аргументами в википедию, и спорьте там с экспертным сообществом.
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
12813
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 22.10.21 - 12:33
#12190
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Цитата:
serg kost:

Почему вы этот абзац пропустили?
Цитата:
Ведущий научный сотрудник Государственного института русского языка им. Пушкина Александра Ольховская полагает, что в публичном и формальном общении употреблять слово «хохол» сегодня неуместно
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
10724
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 22.10.21 - 12:36
#12191
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Цитата:
maxsaf:
Мы уже и этот момент обсуждали. Я говорил неоднократно: не ссылайтесь в данном вопросе на старые источники. Это слово приобрело по настоящему ОСКОРБИТЕЛЬНЫЙ смысл совсем недавно, когда стало использоваться именно с целью оскорбить. Поэтому если это и было шуточным словом в чью-то молодость - забудьте. Уверен, многие оскорбительные слова по отношению к другим народам, тоже не несли в себе изначально негативный смысл. Примеров масса, вы все их знаете, мы это уже многократно обсуждали.

Да я просто как пример привел того что изначально этот термин стал оскорбильным только из за того что его использовали именно великороссы как бы намекая на вчерашний президентский окрик
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s
§ serg kost
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
26.08.21
Сообщений:
379
s
§ serg kost
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
26.08.21
Сообщений:
379
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 22.10.21 - 12:42
#12193
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Цитата:
maxsaf:
Почему вы этот абзац пропустили?

Потому что мне больше 50-ти лет. И в моем возрасте большинство людей "не считают, что слово «хохол» несет какую-либо негативную окраску".
Именно потому, что это слово раньше и не было негативным.
Кстати, считать википедию "экспертным сообществом" как-то странно для программиста. А предлагать пользоваться только ей, еще страннее.
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
12813
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 22.10.21 - 12:45
#12194
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Цитата:
abaika95:
этот термин стал оскорбильным

Он стал оскорбительным относительно недавно, когда его стали применять именно с целью оскорбить. Так же как слово Нигер во времена рабства было совершенно нормой, но для кого? Для рабовладельцев. Мнение рабов на этот счет никого не интересовало. Так же как и сейчас мнение жителей Украины не интересует ни serg_kost ни его филолога, скорее всего русскую по национальности.
Профайл
maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
12813
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 22.10.21 - 12:47
#12195
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Цитата:
serg kost:
Именно потому, что это слово раньше и не было негативным

Забудьте про то что было раньше. Раньше и Крым был украинским. Я вам обьясняю, как сейчас обстоит вопрос. Причем тут ваши детские воспоминания?
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