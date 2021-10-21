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А цены все скачут и скачут, а деньги...
А цены все скачут и скачут, а деньги...
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 42663
А цены все скачут и скачут, а деньги...
Отправлено: 21.10.21 - 11:46
«НГ» регулярно делает ценовые срезы как ответ на всегда успокаивающую официальную информацию об уровне инфляции. Кстати, эти публикации вполне в русле понимания ситуации главой государства. Президент РК Касым-Жомарт ТОКАЕВ в Послании народу Казахстана 1 сентября четко сказал: «Теперь о немонетарных составляющих инфляции. Главная из них - цены на продукты питания». Смотрим их в очередной раз, тем более что и поводов для этого, кроме сакраментального «кушать хочется всегда», предостаточно.
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(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Тегусигальпа, Гондурас
- Регистрация:
- 14.01.15
- Сообщений:
- 2279
А цены все скачут и скачут, а деньги...
Отправлено: 21.10.21 - 14:58
Цитата:
Да, Бакчан, он самый
Доктор СИЗШ:
Вы имеете ввиду Западный Казахстан?
Вы имеете ввиду Западный Казахстан?
Да, Бакчан, он самый
А цены все скачут и скачут, а деньги...
Отправлено: 21.10.21 - 14:58
Цитата:
я не про рыбу.
а про "не слышал"
юля елиссева:
чего не понятного?
чего не понятного?
я не про рыбу.
а про "не слышал"
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Тегусигальпа, Гондурас
- Регистрация:
- 14.01.15
- Сообщений:
- 2279
А цены все скачут и скачут, а деньги...
Отправлено: 21.10.21 - 15:11
Цитата:
мен нағыз қазақ. А в казахском языке нет категории рода. Вот путаю, когда надо писать она или оно
alex_60:
а про "не слышал"
а про "не слышал"
мен нағыз қазақ. А в казахском языке нет категории рода. Вот путаю, когда надо писать она или оно
А цены все скачут и скачут, а деньги...
Отправлено: 21.10.21 - 15:19
Цитата:
сложный язык.
да и с алфавитом пока непонятно.
только к 2025 году должен
появится окончательный вариант,,и то неточно.
[Исправлено: alex_60, 21.10.2021 - 15:32]
юля елиссева:
А в казахском языке нет категории рода
А в казахском языке нет категории рода
сложный язык.
да и с алфавитом пока непонятно.
только к 2025 году должен
появится окончательный вариант,,и то неточно.
[Исправлено: alex_60, 21.10.2021 - 15:32]
А цены все скачут и скачут, а деньги...
Отправлено: 21.10.21 - 16:35
Цитата:
У нас эти маленькие..
Гога:
смысле -- С01 ??
смысле -- С01 ??
У нас эти маленькие..
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Краснодар
- Регистрация:
- 06.07.18
- Сообщений:
- 4057
Re: А цены все скачут и скачут, а деньги...
Отправлено: 21.10.21 - 17:55
Цитата:
---- так тут такие продают. Нормально. И еще С02. С0 почти не бывает.
111:
У нас эти маленькие
У нас эти маленькие
---- так тут такие продают. Нормально. И еще С02. С0 почти не бывает.
А цены все скачут и скачут, а деньги...
Отправлено: 21.10.21 - 21:25
Вот сегодня, ниче не брал, конинки, крылышки на 32 тысячи почти вышло, остальное как праздник..
Яйки хорошо по 795 за 20 штук, сорт СО
Яйки хорошо по 795 за 20 штук, сорт СО
А цены все скачут и скачут, а деньги...
Отправлено: 21.10.21 - 21:27
Даже колбаса ливерная 400 грамм 540 тенге..
[Исправлено: 111, 21.10.2021 - 21:28]
[Исправлено: 111, 21.10.2021 - 21:28]
Я
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 02.11.19
- Сообщений:
- 523
Re: А цены все скачут и скачут, а деньги...
Отправлено: 21.10.21 - 21:38
Цитата:
Из сазана. Объедение
Доктор СИЗШ:
рыбный бешбармак
рыбный бешбармак
Из сазана. Объедение
(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 16.05.11
- Сообщений:
- 8161
Re: А цены все скачут и скачут, а деньги...
Отправлено: 22.10.21 - 01:09
Цитата:
Нет такой цены закупа 285,по 310 вчера был.
Допустим, для сахара 285 тенге - цена закупа, а торговое предприятие должно еще и маржу получить.
Источник:
Источник:
Нет такой цены закупа 285,по 310 вчера был.
А цены все скачут и скачут, а деньги...
Отправлено: 22.10.21 - 10:42
вот гуси смотрю не подорожали,
на новый год помню 6 кило 12000 вышло,с торгом
и вчера 5 кг -10000.после торга утреннего забоя.
как было так и есть- 2200 килограмм.
[Исправлено: alex_60, 22.10.2021 - 10:47]
на новый год помню 6 кило 12000 вышло,с торгом
и вчера 5 кг -10000.после торга утреннего забоя.
как было так и есть- 2200 килограмм.
[Исправлено: alex_60, 22.10.2021 - 10:47]
А цены все скачут и скачут, а деньги...
Отправлено: 22.10.21 - 10:44
Цитата:
44000*30 дней=1 320 000 только на фанту и ливерную.
неплохо.
111:
Вот сегодня, ниче не брал,
Вот сегодня, ниче не брал,
44000*30 дней=1 320 000 только на фанту и ливерную.
неплохо.
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