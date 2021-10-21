Отправлено: - 11:46

«НГ» регулярно делает ценовые срезы как ответ на всегда успокаивающую официальную информацию об уровне инфляции. Кстати, эти публикации вполне в русле понимания ситуации главой государства. Президент РК Касым-Жомарт ТОКАЕВ в Послании народу Казахстана 1 сентября четко сказал: «Теперь о немонетарных составляющих инфляции. Главная из них - цены на продукты питания». Смотрим их в очередной раз, тем более что и поводов для этого, кроме сакраментального «кушать хочется всегда», предостаточно.