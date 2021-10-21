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≡ А цены все скачут и скачут, а деньги...
 
 
Страница 2 из 2«12
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42663
А цены все скачут и скачут, а деньги...
Отправлено: 21.10.21 - 11:46
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«НГ» регулярно делает ценовые срезы как ответ на всегда успокаивающую официальную информацию об уровне инфляции. Кстати, эти публикации вполне в русле понимания ситуации главой государства. Президент РК Касым-Жомарт ТОКАЕВ в Послании народу Казахстана 1 сентября четко сказал: «Теперь о немонетарных составляющих инфляции. Главная из них - цены на продукты питания». Смотрим их в очередной раз, тем более что и поводов для этого, кроме сакраментального «кушать хочется всегда», предостаточно.
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
2279
А цены все скачут и скачут, а деньги...
Отправлено: 21.10.21 - 14:58
#15
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Цитата:
Доктор СИЗШ:
Вы имеете ввиду Западный Казахстан?

Да, Бакчан, он самый
Профайл
a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
13823
А цены все скачут и скачут, а деньги...
Отправлено: 21.10.21 - 14:58
#16
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Цитата:
юля елиссева:
чего не понятного?


я не про рыбу.
а про "не слышал"
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
2279
А цены все скачут и скачут, а деньги...
Отправлено: 21.10.21 - 15:11
#17
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Цитата:
alex_60:
а про "не слышал"

мен нағыз қазақ. А в казахском языке нет категории рода. Вот путаю, когда надо писать она или оно
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
13823
А цены все скачут и скачут, а деньги...
Отправлено: 21.10.21 - 15:19
#18
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Цитата:
юля елиссева:
А в казахском языке нет категории рода


сложный язык.
да и с алфавитом пока непонятно.
только к 2025 году должен
появится окончательный вариант,,и то неточно.

[Исправлено: alex_60, 21.10.2021 - 15:32]
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
4055
А цены все скачут и скачут, а деньги...
Отправлено: 21.10.21 - 16:35
#19
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Цитата:
Гога:
смысле -- С01 ??

У нас эти маленькие..
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
4057
Re: А цены все скачут и скачут, а деньги...
Отправлено: 21.10.21 - 17:55
#20
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Цитата:
111:
У нас эти маленькие

---- так тут такие продают. Нормально. И еще С02. С0 почти не бывает.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
4055
А цены все скачут и скачут, а деньги...
Отправлено: 21.10.21 - 21:25
#21
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Вот сегодня, ниче не брал, конинки, крылышки на 32 тысячи почти вышло, остальное как праздник..



Яйки хорошо по 795 за 20 штук, сорт СО
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
4055
А цены все скачут и скачут, а деньги...
Отправлено: 21.10.21 - 21:27
#22
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Даже колбаса ливерная 400 грамм 540 тенге..

[Исправлено: 111, 21.10.2021 - 21:28]
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Я
§ Я
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.11.19
Сообщений:
523
Re: А цены все скачут и скачут, а деньги...
Отправлено: 21.10.21 - 21:38
#23
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Цитата:
Доктор СИЗШ:
рыбный бешбармак

Из сазана. Объедение
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
8161
Re: А цены все скачут и скачут, а деньги...
Отправлено: 22.10.21 - 01:09
#24
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Цитата:
Допустим, для сахара 285 тенге - цена закупа, а торговое предприятие должно еще и маржу получить.

Источник:

Нет такой цены закупа 285,по 310 вчера был.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
13823
А цены все скачут и скачут, а деньги...
Отправлено: 22.10.21 - 10:42
#25
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вот гуси смотрю не подорожали,
на новый год помню 6 кило 12000 вышло,с торгом
и вчера 5 кг -10000.после торга утреннего забоя.
как было так и есть- 2200 килограмм.

[Исправлено: alex_60, 22.10.2021 - 10:47]
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
13823
А цены все скачут и скачут, а деньги...
Отправлено: 22.10.21 - 10:44
#26
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Цитата:
111:
Вот сегодня, ниче не брал,


44000*30 дней=1 320 000 только на фанту и ливерную.
неплохо.
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