Отправлено: - 10:16

elektron: С такой логикой, некоторые психологи, не просыхают.

serg kost:

Психологи у нас каждый первый. А вот психиатров мало. Потому и назначают некоторые себя главным психологам на форуме. Им подлечиться от мании величия.

Монгол Шуудан:

Ну переведи, коль умный такой. Ведь общеизвестный факт что русский на 80% тюркский, считай казахский. На 20% из мовы. Так что флаг вруки, перевиди добрый чоловик.

Монгол Шуудан:

Нук переведи теперь с мовы!

Монгол Шуудан:

Ух тыж, та ж тыж палиглот. В монгольском бельмесым разумиишь. Та ж тыж языком владеющчий. Чьих будешь?

maxsaf:

Я же уже говорил, кто кого и как может называть, с примерами про нигерoв и мaмбетов с цитатами и ссылками. Повторить?

maxsaf:

Замечание я сделал только когда было сказано про меня. В остальных случаях я обычно не реагирую.

Цитата:Вам это не известно а мне про почту точно ясно))Цитата:Гетры все подсчитал?Цитата:А воно оно какТак вы получается азиатские х...кхм азиатские украинцы? И чтоже вы ещё выпендриваетесь на мову?)Цитата:Нук не ук тутБери словарь и води пальчиком По нему пока не дойдет ну либо палец не сотрешьЦитата:Че за суржик из псевдорусского и нанайского? Ты уже определись ты кто? Немец или перец?Цитата:Повтори не помню что ты писалЦитата:Сейчас я тебя никак не называл но ты среагировалКогда до этого учёный специалист по 11 мужикам бегающим по полю тут украинцев называл всяко разно ты лицемерно молчал почему-то,если даже брать во внимание твою теорию что нигеров могут назвать только нигеры он не озвучивал свою нац принадлежностьТак почему на него не взьелся?Хотя мы то знаем с тобой ответ))