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≡ Флуд и оффтопик (часть 5)
 
 
Страница 810 из 811«1...808809810811»
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
4057
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 22.10.21 - 03:44
#12136
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maxsaf (Полноправные пользователи)Отправлено: 21.10.21 - 23:57#12134Комментарий проходит проверку---- чё опять не то сказал??
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
4057
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 22.10.21 - 03:52
#12137
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Цитата:
111:

Я вот такой на складской за 6000 взял,воду кипятитВ сулпаке аналогичные начинаются от 14000---- Вот сколько раз говорить ,что то же самое на Складской дешевле !! Потому что многие крупные магазины закупаются на Складской. В потом у себя продают. Знаю точно.
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
4057
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 22.10.21 - 03:54
#12138
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Цитата:
111:
объем, мне бы литра 4 или 5

---- Нафига ?? А по - русски ,ЗАЧЕМ ??
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
12796
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 22.10.21 - 03:56
#12139
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Цитата:
Гога:
чё опять не то сказал??

Ну вот как то так. Украинцев тут можно хохлами называть, а "хозяев" только хорошими словами. :-(
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
13823
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 22.10.21 - 09:01
#12140
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оказывается в чайниках еще воду кипятят на плите.
электрический же есть,ему свистеть не надо,как паровоз, сам отключится.
а чайник,советский алюминиевый , на плите используем только при консервировании,
для стерилизации банок и крышек.
банка сверху,крышка на носике.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
13823
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 22.10.21 - 09:02
#12141
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Цитата:
maxsaf:
а "хозяев" только хорошими словами.


а хорошие слова это какие?
много слов разных есть.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
13823
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 22.10.21 - 10:04
#12142
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Цитата:
maxsaf:


ответ тебе редакция дала в "вопросах редакции и сообществу".
надеюсь сказанное дойдет до указанных лиц.
и будет мир и покой на форуме.
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abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
10712
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 22.10.21 - 10:07
#12143
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Цитата:
maxsaf:
Ну вот как то так. Украинцев тут можно хохлами называть, а "хозяев" только хорошими словами.

А где написано что я имел ввиду украинцев называя тут термин хохол?
Хохлы понятие сборное как кубаноиды
И вот тут я ничего не уточнял а ты лезешь на рожон со своими "хозяивами" называя их ну тем самым словом,тоесть я обобщил пример а ты уточнил за что модерация и взьелась, так нужен хозяин?

[Исправлено: abaika95, 22.10.2021 - 10:17]
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abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
10712
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 22.10.21 - 10:16
#12144
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Цитата:
elektron: С такой логикой, некоторые психологи, не просыхают.
Вам это не известно а мне про почту точно ясно))Цитата:
serg kost:
Психологи у нас каждый первый. А вот психиатров мало. Потому и назначают некоторые себя главным психологам на форуме. Им подлечиться от мании величия.

Гетры все подсчитал?
Цитата:
Монгол Шуудан:
Ну переведи, коль умный такой. Ведь общеизвестный факт что русский на 80% тюркский, считай казахский. На 20% из мовы. Так что флаг вруки, перевиди добрый чоловик.

А воно оно как
Так вы получается азиатские х...кхм азиатские украинцы? И чтоже вы ещё выпендриваетесь на мову?)
Цитата:
Монгол Шуудан:
Нук переведи теперь с мовы!

Нук не ук тут
Бери словарь и води пальчиком По нему пока не дойдет ну либо палец не сотрешь
Цитата:
Монгол Шуудан:
Ух тыж, та ж тыж палиглот. В монгольском бельмесым разумиишь. Та ж тыж языком владеющчий. Чьих будешь?

Че за суржик из псевдорусского и нанайского? Ты уже определись ты кто? Немец или перец?Цитата:
maxsaf:
Я же уже говорил, кто кого и как может называть, с примерами про нигерoв и мaмбетов с цитатами и ссылками. Повторить?

Повтори не помню что ты писал
Цитата:
maxsaf:
Замечание я сделал только когда было сказано про меня. В остальных случаях я обычно не реагирую.

Сейчас я тебя никак не называл но ты среагировал
Когда до этого учёный специалист по 11 мужикам бегающим по полю тут украинцев называл всяко разно ты лицемерно молчал почему-то,если даже брать во внимание твою теорию что нигеров могут назвать только нигеры он не озвучивал свою нац принадлежность
Так почему на него не взьелся?
Хотя мы то знаем с тобой ответ))
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abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
10712
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 22.10.21 - 10:18
#12145
Комментарий удален модератором.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
13823
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 22.10.21 - 10:23
#12146
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веселый президент в штатах,
в цирк ходить не надо
//"Я был сенатором 370 лет,
и всегда был неплох в заключении разнообразных сделок"///
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
13823
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 22.10.21 - 10:33
#12147
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интересно читать воспоминания Н.А.Назарбаева,
надо как то книги мемуаров его купить.
///"Такие вещи нельзя распространять.
Никому я не говорил (об уходе с поста президента ).
Только в тот день утром, все же большой сосед, я позвонил Путину,
для него был шок полный:
"Сегодня вечером будет объявлено, решил, чтобы Вы услышали из моих уст".
И все, больше никто из лидеров государств не знал.//
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abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
10712
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 22.10.21 - 10:33
#12148
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Цитата:
maxsaf:
Почему уничижительное слово "хохол" ( согласно википедии), которое оскорбляет украинцев, может использоваться тут без ограничений, а против некоторых других наций - сразу бан?

Ты сам написал пока это слово не применяют к тебе оно не задевает
А в общем рассуждать об этом слове не запрещено
Вон таноми не считает это слово оскорбительным по отношению даже к себе
А слово м..модераторы по всей видимости априори считают оскорбительным при любой коннотации
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
12796
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 22.10.21 - 10:34
#12149
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Цитата:
alex_60:
надеюсь сказанное дойдет до указанных лиц. и будет мир и покой на форуме.

Ага, щас. Указанное лицо будет теперь в два раза чаще "хохлить" форум, 100%
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abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
10712
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 22.10.21 - 10:35
#12150
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Алекс обиделся смотрю
Нажаловался и В себя ушел
Опять с утра по раньше
Воду надо заготовить
Перевозить надо будет
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