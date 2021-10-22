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Флуд и оффтопик (часть 5)
Флуд и оффтопик (часть 5)
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 22.10.21 - 03:44
maxsaf (Полноправные пользователи)Отправлено: 21.10.21 - 23:57#12134Комментарий проходит проверку---- чё опять не то сказал??
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 22.10.21 - 03:52
Цитата:
Я вот такой на складской за 6000 взял,воду кипятитВ сулпаке аналогичные начинаются от 14000---- Вот сколько раз говорить ,что то же самое на Складской дешевле !! Потому что многие крупные магазины закупаются на Складской. В потом у себя продают. Знаю точно.
111:
Я вот такой на складской за 6000 взял,воду кипятитВ сулпаке аналогичные начинаются от 14000---- Вот сколько раз говорить ,что то же самое на Складской дешевле !! Потому что многие крупные магазины закупаются на Складской. В потом у себя продают. Знаю точно.
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 22.10.21 - 03:54
Цитата:
---- Нафига ?? А по - русски ,ЗАЧЕМ ??
111:
объем, мне бы литра 4 или 5
объем, мне бы литра 4 или 5
---- Нафига ?? А по - русски ,ЗАЧЕМ ??
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 22.10.21 - 03:56
Цитата:
Ну вот как то так. Украинцев тут можно хохлами называть, а "хозяев" только хорошими словами.
Гога:
чё опять не то сказал??
чё опять не то сказал??
Ну вот как то так. Украинцев тут можно хохлами называть, а "хозяев" только хорошими словами.
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 22.10.21 - 09:01
оказывается в чайниках еще воду кипятят на плите.
электрический же есть,ему свистеть не надо,как паровоз, сам отключится.
а чайник,советский алюминиевый , на плите используем только при консервировании,
для стерилизации банок и крышек.
банка сверху,крышка на носике.
электрический же есть,ему свистеть не надо,как паровоз, сам отключится.
а чайник,советский алюминиевый , на плите используем только при консервировании,
для стерилизации банок и крышек.
банка сверху,крышка на носике.
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 22.10.21 - 09:02
Цитата:
а хорошие слова это какие?
много слов разных есть.
maxsaf:
а "хозяев" только хорошими словами.
а "хозяев" только хорошими словами.
а хорошие слова это какие?
много слов разных есть.
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 22.10.21 - 10:04
Цитата:
ответ тебе редакция дала в "вопросах редакции и сообществу".
надеюсь сказанное дойдет до указанных лиц.
и будет мир и покой на форуме.
maxsaf:
ответ тебе редакция дала в "вопросах редакции и сообществу".
надеюсь сказанное дойдет до указанных лиц.
и будет мир и покой на форуме.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 10712
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 22.10.21 - 10:07
Цитата:
А где написано что я имел ввиду украинцев называя тут термин хохол?
Хохлы понятие сборное как кубаноиды
И вот тут я ничего не уточнял а ты лезешь на рожон со своими "хозяивами" называя их ну тем самым словом,тоесть я обобщил пример а ты уточнил за что модерация и взьелась, так нужен хозяин?
[Исправлено: abaika95, 22.10.2021 - 10:17]
maxsaf:
Ну вот как то так. Украинцев тут можно хохлами называть, а "хозяев" только хорошими словами.
Ну вот как то так. Украинцев тут можно хохлами называть, а "хозяев" только хорошими словами.
А где написано что я имел ввиду украинцев называя тут термин хохол?
Хохлы понятие сборное как кубаноиды
И вот тут я ничего не уточнял а ты лезешь на рожон со своими "хозяивами" называя их ну тем самым словом,тоесть я обобщил пример а ты уточнил за что модерация и взьелась, так нужен хозяин?
[Исправлено: abaika95, 22.10.2021 - 10:17]
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 10712
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 22.10.21 - 10:16
Цитата:
Гетры все подсчитал?
Цитата:
А воно оно как
Так вы получается азиатские х...кхм азиатские украинцы? И чтоже вы ещё выпендриваетесь на мову?)
Цитата:
Нук не ук тут
Бери словарь и води пальчиком По нему пока не дойдет ну либо палец не сотрешь
Цитата:
Че за суржик из псевдорусского и нанайского? Ты уже определись ты кто? Немец или перец?Цитата:
Повтори не помню что ты писал
Цитата:
Сейчас я тебя никак не называл но ты среагировал
Когда до этого учёный специалист по 11 мужикам бегающим по полю тут украинцев называл всяко разно ты лицемерно молчал почему-то,если даже брать во внимание твою теорию что нигеров могут назвать только нигеры он не озвучивал свою нац принадлежность
Так почему на него не взьелся?
Хотя мы то знаем с тобой ответ))
elektron: С такой логикой, некоторые психологи, не просыхают.Вам это не известно а мне про почту точно ясно))Цитата:
serg kost:
Психологи у нас каждый первый. А вот психиатров мало. Потому и назначают некоторые себя главным психологам на форуме. Им подлечиться от мании величия.
Психологи у нас каждый первый. А вот психиатров мало. Потому и назначают некоторые себя главным психологам на форуме. Им подлечиться от мании величия.
Гетры все подсчитал?
Цитата:
Монгол Шуудан:
Ну переведи, коль умный такой. Ведь общеизвестный факт что русский на 80% тюркский, считай казахский. На 20% из мовы. Так что флаг вруки, перевиди добрый чоловик.
Ну переведи, коль умный такой. Ведь общеизвестный факт что русский на 80% тюркский, считай казахский. На 20% из мовы. Так что флаг вруки, перевиди добрый чоловик.
А воно оно как
Так вы получается азиатские х...кхм азиатские украинцы? И чтоже вы ещё выпендриваетесь на мову?)
Цитата:
Монгол Шуудан:
Нук переведи теперь с мовы!
Нук переведи теперь с мовы!
Нук не ук тут
Бери словарь и води пальчиком По нему пока не дойдет ну либо палец не сотрешь
Цитата:
Монгол Шуудан:
Ух тыж, та ж тыж палиглот. В монгольском бельмесым разумиишь. Та ж тыж языком владеющчий. Чьих будешь?
Ух тыж, та ж тыж палиглот. В монгольском бельмесым разумиишь. Та ж тыж языком владеющчий. Чьих будешь?
Че за суржик из псевдорусского и нанайского? Ты уже определись ты кто? Немец или перец?Цитата:
maxsaf:
Я же уже говорил, кто кого и как может называть, с примерами про нигерoв и мaмбетов с цитатами и ссылками. Повторить?
Я же уже говорил, кто кого и как может называть, с примерами про нигерoв и мaмбетов с цитатами и ссылками. Повторить?
Повтори не помню что ты писал
Цитата:
maxsaf:
Замечание я сделал только когда было сказано про меня. В остальных случаях я обычно не реагирую.
Замечание я сделал только когда было сказано про меня. В остальных случаях я обычно не реагирую.
Сейчас я тебя никак не называл но ты среагировал
Когда до этого учёный специалист по 11 мужикам бегающим по полю тут украинцев называл всяко разно ты лицемерно молчал почему-то,если даже брать во внимание твою теорию что нигеров могут назвать только нигеры он не озвучивал свою нац принадлежность
Так почему на него не взьелся?
Хотя мы то знаем с тобой ответ))
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 10712
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 22.10.21 - 10:18
Комментарий удален модератором.
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 22.10.21 - 10:23
веселый президент в штатах,
в цирк ходить не надо
//"Я был сенатором 370 лет,
и всегда был неплох в заключении разнообразных сделок"///
в цирк ходить не надо
//"Я был сенатором 370 лет,
и всегда был неплох в заключении разнообразных сделок"///
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 22.10.21 - 10:33
интересно читать воспоминания Н.А.Назарбаева,
надо как то книги мемуаров его купить.
///"Такие вещи нельзя распространять.
Никому я не говорил (об уходе с поста президента ).
Только в тот день утром, все же большой сосед, я позвонил Путину,
для него был шок полный:
"Сегодня вечером будет объявлено, решил, чтобы Вы услышали из моих уст".
И все, больше никто из лидеров государств не знал.//
надо как то книги мемуаров его купить.
///"Такие вещи нельзя распространять.
Никому я не говорил (об уходе с поста президента ).
Только в тот день утром, все же большой сосед, я позвонил Путину,
для него был шок полный:
"Сегодня вечером будет объявлено, решил, чтобы Вы услышали из моих уст".
И все, больше никто из лидеров государств не знал.//
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 10712
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 22.10.21 - 10:33
Цитата:
Ты сам написал пока это слово не применяют к тебе оно не задевает
А в общем рассуждать об этом слове не запрещено
Вон таноми не считает это слово оскорбительным по отношению даже к себе
А слово м..модераторы по всей видимости априори считают оскорбительным при любой коннотации
maxsaf:
Почему уничижительное слово "хохол" ( согласно википедии), которое оскорбляет украинцев, может использоваться тут без ограничений, а против некоторых других наций - сразу бан?
Почему уничижительное слово "хохол" ( согласно википедии), которое оскорбляет украинцев, может использоваться тут без ограничений, а против некоторых других наций - сразу бан?
Ты сам написал пока это слово не применяют к тебе оно не задевает
А в общем рассуждать об этом слове не запрещено
Вон таноми не считает это слово оскорбительным по отношению даже к себе
А слово м..модераторы по всей видимости априори считают оскорбительным при любой коннотации
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 22.10.21 - 10:34
Цитата:
Ага, щас. Указанное лицо будет теперь в два раза чаще "хохлить" форум, 100%
alex_60:
надеюсь сказанное дойдет до указанных лиц. и будет мир и покой на форуме.
надеюсь сказанное дойдет до указанных лиц. и будет мир и покой на форуме.
Ага, щас. Указанное лицо будет теперь в два раза чаще "хохлить" форум, 100%
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 10712
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 22.10.21 - 10:35
Алекс обиделся смотрю
Нажаловался и В себя ушел
Опять с утра по раньше
Воду надо заготовить
Перевозить надо будет
Нажаловался и В себя ушел
Опять с утра по раньше
Воду надо заготовить
Перевозить надо будет
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