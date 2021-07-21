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Ваши вопросы редакции и сообществу
Ваши вопросы редакции и сообществу
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 21.07.21 - 12:40
Цитата:
Я могу себе ник поменять на "Иноагент" если хотите Только это вряд-ли поможет
abaika95:
И там ввели то всего обозначение "иноагент"для 30-40 редакций а остальные то работают как ни в чем не бывало))
И там ввели то всего обозначение "иноагент"для 30-40 редакций а остальные то работают как ни в чем не бывало))
Я могу себе ник поменять на "Иноагент" если хотите Только это вряд-ли поможет
(Пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 480
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 03.08.21 - 05:13
Хочу задать вопрос модераторам. Мне кажется, что не только я, но и все форумчане видят как в последнее время хамит всем абайка 95. Оскорбляет уже не отдельных людей, а целое поколение. Оскорбить женщину, пожилого человека, да любого для него в порядке вещей. Свои фантазии выдает за действительность. У него и "поуехОвшие" и "какиющие на лессницах" и "рашка" - много можно перечислять, все это прекрасно видят. Теперь уже ВСЁ старшее поколение стало "инфантильными дебилами", которые в 90-е нюхали клей и пили всякую бурду. Он уже тут себя царем возомнил. Для чего вы держите его на форумах? Для поднятия рейтинга? Что бы любую тему слил в канализацию? Складывается именно такое мнение. Такими методами вы весь свой авторитет растеряете.
Т
Модератор(Администрация сайта)
- Регистрация:
- 05.01.07
- Сообщений:
- 793
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 03.08.21 - 08:14
Цитата:
Раз вы решили вынести этот вопрос на чат, отвечу здесь. Хотя повторю - жалобы на нарушения принимаются в личке. По сути вопроса: правила нашего сайта достаточно жесткие и в то же время достаточно мягкие. Главная задача этих правил - обеспечить общение пользователей, чтобы оно, это общение, было интересным для всех и, по возможности, комфортным для всех. Мы никого специально не держим в форуме - здесь область свободного общения, и особенно свободного - во Флуде. Люди - разные. Некоторые любят провоцировать, другие отвечают зеркально на поведение собеседника. И далеко не всегда их комментарии подпадают под пункты о нарушениях правил сайта. Модераторы - тоже люди, их задача - не только пресекать нарушения, но и не допускать наказания при их отсутствии. Именно поэтому, если вам кажется, что нарушения есть, нужно сообщать в личку мне с указанием ссылки на коммент. Специально просматривать весь форум в поисках нарушений я не буду - на это просто нет времени. Но на ваше сообщение отвечу. Просить всех о корректности в высказываниях не буду, ибо бесполезно. Но к моим словам прошу прислушаться.
гражданин СССР:
Хочу задать вопрос модераторам.
Хочу задать вопрос модераторам.
Раз вы решили вынести этот вопрос на чат, отвечу здесь. Хотя повторю - жалобы на нарушения принимаются в личке. По сути вопроса: правила нашего сайта достаточно жесткие и в то же время достаточно мягкие. Главная задача этих правил - обеспечить общение пользователей, чтобы оно, это общение, было интересным для всех и, по возможности, комфортным для всех. Мы никого специально не держим в форуме - здесь область свободного общения, и особенно свободного - во Флуде. Люди - разные. Некоторые любят провоцировать, другие отвечают зеркально на поведение собеседника. И далеко не всегда их комментарии подпадают под пункты о нарушениях правил сайта. Модераторы - тоже люди, их задача - не только пресекать нарушения, но и не допускать наказания при их отсутствии. Именно поэтому, если вам кажется, что нарушения есть, нужно сообщать в личку мне с указанием ссылки на коммент. Специально просматривать весь форум в поисках нарушений я не буду - на это просто нет времени. Но на ваше сообщение отвечу. Просить всех о корректности в высказываниях не буду, ибо бесполезно. Но к моим словам прошу прислушаться.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 10703
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 03.08.21 - 13:07
Всем обиженным
Я очень люблю слушать и изучать методику кумира многих здесь сидящих)
А тот всегда поступает (как он говорит) зеркально
Так и я
Зеркально всегда реагирую на оскорблеенья
Бревно то свое уже найдите
Где оно у вас там торчит
И,да "Скучно девочки"))
Цитата:
Хочу) меняйте
Я очень люблю слушать и изучать методику кумира многих здесь сидящих)
А тот всегда поступает (как он говорит) зеркально
Так и я
Зеркально всегда реагирую на оскорблеенья
Бревно то свое уже найдите
Где оно у вас там торчит
И,да "Скучно девочки"))
Цитата:
maxsaf:
Я могу себе ник поменять на "Иноагент" если хотите
Я могу себе ник поменять на "Иноагент" если хотите
Хочу) меняйте
Т
Модератор(Администрация сайта)
- Регистрация:
- 05.01.07
- Сообщений:
- 793
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 03.08.21 - 17:27
Цитата:
Эта ветка - для вопросов редакции и сообществу и ответов на них. Все остальные проблемы, которые не относятся к статьям на сайте, обсуждайте во флуде, пожалуйста. Не превращайте эту ветку в флудильню.
abaika95:
Всем обиженным
Всем обиженным
Эта ветка - для вопросов редакции и сообществу и ответов на них. Все остальные проблемы, которые не относятся к статьям на сайте, обсуждайте во флуде, пожалуйста. Не превращайте эту ветку в флудильню.
N
(Пользователи)
- Регистрация:
- 22.10.20
- Сообщений:
- 409
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 11.08.21 - 18:01
Комментарий удален модератором.
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 10.09.21 - 18:16
Комментарий удален модератором.
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 07.10.21 - 13:19
Я правильно понял что Ольга К. успела книгу написать о художнике. С возрастом становишься сентиментальным. И очень хочется почитать и оставить себе на память. Где можно приобрести книгу?
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 22.10.21 - 03:11
Цитата:
Вопрос по поводу использования запрещенных слов на форуме. Кто решает, какие слова запрещены к использованию. Почему уничижительное слово "хохол" ( согласно википедии), которое оскорбляет украинцев, может использоваться тут без ограничений, а против некоторых других наций - сразу бан?
Тимур Гафуров:
Эта ветка - для вопросов редакции и сообществу и ответов на них
Эта ветка - для вопросов редакции и сообществу и ответов на них
Вопрос по поводу использования запрещенных слов на форуме. Кто решает, какие слова запрещены к использованию. Почему уничижительное слово "хохол" ( согласно википедии), которое оскорбляет украинцев, может использоваться тут без ограничений, а против некоторых других наций - сразу бан?
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