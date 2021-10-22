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Флуд и оффтопик (часть 5)
Флуд и оффтопик (часть 5)
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 26.08.21
- Сообщений:
- 370
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 22.10.21 - 00:11
Цитата:
Психологи у нас каждый первый.
А вот психиатров мало.
Потому и назначают некоторые себя главным психологам на форуме.
Им подлечиться от мании величия.
abaika95:
Ты даже не понимаешь по всей видимости что психиатр и психолог это две разные специальности
Ты даже не понимаешь по всей видимости что психиатр и психолог это две разные специальности
Психологи у нас каждый первый.
А вот психиатров мало.
Потому и назначают некоторые себя главным психологам на форуме.
Им подлечиться от мании величия.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Кустанай (КССР)->Костанай (Казахстан)->Екатеринбург (Россия)
- Регистрация:
- 15.09.17
- Сообщений:
- 730
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 22.10.21 - 00:13
Цитата:
Пора уже фабрику строить. Мало ли как оно дальше куда пойдёт. Китае хоть на пиво зарвботаешь.
Цитата:
Да никак. У тебя все переводится?
Ну переведи, коль умный такой. Ведь общеизвестный факт что русский на 80% тюркский, считай казахский. На 20% из мовы. Так что флаг вруки, перевиди добрый чоловик.
Ну непереыедешь, я не обижусь. Знать мозгов немае. Тоже ничо страшного
111:
Не знаю, мы их постоянно покупаем, клиентикам
Не знаю, мы их постоянно покупаем, клиентикам
Пора уже фабрику строить. Мало ли как оно дальше куда пойдёт. Китае хоть на пиво зарвботаешь.
Цитата:
abaika95:
А как монгол переводится с русского?
А как монгол переводится с русского?
Да никак. У тебя все переводится?
Ну переведи, коль умный такой. Ведь общеизвестный факт что русский на 80% тюркский, считай казахский. На 20% из мовы. Так что флаг вруки, перевиди добрый чоловик.
Ну непереыедешь, я не обижусь. Знать мозгов немае. Тоже ничо страшного
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 22.10.21 - 00:17
Теперь надо купить чайник со свистком..
В Костанае нужный не нашел, то махонький, то совсем китайский..
И казан..
Даже на Складской просмотрел..
Чудеса..
Придется наверно в Рудном брать, вроде есть тут магазин такой..
В Костанае нужный не нашел, то махонький, то совсем китайский..
И казан..
Даже на Складской просмотрел..
Чудеса..
Придется наверно в Рудном брать, вроде есть тут магазин такой..
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Кустанай (КССР)->Костанай (Казахстан)->Екатеринбург (Россия)
- Регистрация:
- 15.09.17
- Сообщений:
- 730
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 22.10.21 - 00:23
Цитата:
Ну вишь какой ты замечательный. Замечай. Примечай. Отмечай.
Нук переведи теперь с мовы! Для разнообразия.
Кстати сало на ВнакрИне сильно подорожало?
Цитата:
Ух тыж, та ж тыж палиглот.
В монгольском бельмесым разумиишь.
Та ж тыж языком владеющчий.
Чьих будешь?
abaika95:
Так ты видно и не остался Важное замечание Заметил:
Так ты видно и не остался Важное замечание Заметил:
Ну вишь какой ты замечательный. Замечай. Примечай. Отмечай.
Нук переведи теперь с мовы! Для разнообразия.
Кстати сало на ВнакрИне сильно подорожало?
Цитата:
abaika95:
Как только монгольская почта прибухнет сразу на форуме появляется Совпадение?
Как только монгольская почта прибухнет сразу на форуме появляется Совпадение?
Ух тыж, та ж тыж палиглот.
В монгольском бельмесым разумиишь.
Та ж тыж языком владеющчий.
Чьих будешь?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Кустанай (КССР)->Костанай (Казахстан)->Екатеринбург (Россия)
- Регистрация:
- 15.09.17
- Сообщений:
- 730
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 22.10.21 - 00:29
Цитата:
Дожили.
В Рудном-ПиваНет!
Наверное тогда мартини есть?
Почем?
Дорого? Или со скидкой, как социально значимый товар для малоимущих
111:
Я не в Костанае сейчас.. Говорю же в Рудном..
Я не в Костанае сейчас.. Говорю же в Рудном..
Дожили.
В Рудном-ПиваНет!
Наверное тогда мартини есть?
Почем?
Дорого? Или со скидкой, как социально значимый товар для малоимущих
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Кустанай (КССР)->Костанай (Казахстан)->Екатеринбург (Россия)
- Регистрация:
- 15.09.17
- Сообщений:
- 730
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 22.10.21 - 00:35
Цитата:
И в чем вопрос?
Чайник- есть. Свой. Всымысле твой. Купи свисток и свисти. Сколько влезет. Можешь до кучи ещё барабан. И флаг.
111:
Теперь надо купить чайник со свистком..
Теперь надо купить чайник со свистком..
И в чем вопрос?
Чайник- есть. Свой. Всымысле твой. Купи свисток и свисти. Сколько влезет. Можешь до кучи ещё барабан. И флаг.
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 22.10.21 - 00:46
Цитата:
Я вот такой на складской за 6000 взял,воду кипятит,свистит как ненормальный.
Вот такой
https://d.radikal.ru/d34/2110/26/0cd6ef63ceae.jpg
В сулпаке аналогичные начинаются от 14000
111:
Теперь надо купить чайник со свистком.. В Костанае нужный не нашел, то махонький, то совсем китайский.. И казан.. Даже на Складской просмотрел..
Теперь надо купить чайник со свистком.. В Костанае нужный не нашел, то махонький, то совсем китайский.. И казан.. Даже на Складской просмотрел..
Я вот такой на складской за 6000 взял,воду кипятит,свистит как ненормальный.
Вот такой
В сулпаке аналогичные начинаются от 14000
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 22.10.21 - 00:49
Цитата:
О, Фисман, знаю что ножи дорогие, вроде фины делают, а объем, мне бы литра 4 или 5
Добринцофф:
О, Фисман, знаю что ножи дорогие, вроде фины делают, а объем, мне бы литра 4 или 5
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 22.10.21 - 00:51
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 22.10.21 - 00:52
Цитата:
Если что, я у тебя потом спрошу где, я то в Емшане смотрел, про остальные магазины не знаю, никуда больше не хожу
Добринцофф:
такой на складской за 6000
такой на складской за 6000
Если что, я у тебя потом спрошу где, я то в Емшане смотрел, про остальные магазины не знаю, никуда больше не хожу
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 22.10.21 - 00:56
Цитата:
3 литра,чё то я больше и не видел такие,честно говоря мне и 3 с головой хватает.
111:
а объем, мне бы литра 4 или 5
а объем, мне бы литра 4 или 5
3 литра,чё то я больше и не видел такие,честно говоря мне и 3 с головой хватает.
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 22.10.21 - 01:02
Цитата:
А, 3 литра нам маловато, тут еще в Рудном поищу
Добринцофф:
3 литра
3 литра
А, 3 литра нам маловато, тут еще в Рудном поищу
(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 08.08.10
- Сообщений:
- 14480
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 22.10.21 - 02:09
Цитата:
А флаг, наверное, жовто-блакитный, а на блакитной части орёл и солнце нарисованы?
Монгол Шуудан:
Так что флаг вруки
Так что флаг вруки
А флаг, наверное, жовто-блакитный, а на блакитной части орёл и солнце нарисованы?
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 22.10.21 - 02:57
Комментарий проходит проверку.
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 22.10.21 - 03:00
Цитата:
Цитата:
abaika95: Или Хохлов могут называть хохлами только хохлы? (Пример)Я же уже говорил, кто кого и как может называть, с примерами про нигерoв и мaмбетов с цитатами и ссылками. Повторить?
Цитата:
abaika95: До этого ты и в общем не шибко был рад когда это слово использовалиЗамечание я сделал только когда было сказано про меня. В остальных случаях я не реагирую.
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