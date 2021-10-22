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≡ Флуд и оффтопик (часть 5)
 
 
Страница 809 из 809«1...807808809
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s
§ serg kost
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
26.08.21
Сообщений:
370
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 22.10.21 - 00:11
#12121
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Цитата:
abaika95:
Ты даже не понимаешь по всей видимости что психиатр и психолог это две разные специальности

Психологи у нас каждый первый.
А вот психиатров мало.
Потому и назначают некоторые себя главным психологам на форуме.
Им подлечиться от мании величия.
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Монгол Шуудан
§ Монгол Шуудан
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай (КССР)->Костанай (Казахстан)->Екатеринбург (Россия)
Регистрация:
15.09.17
Сообщений:
730
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 22.10.21 - 00:13
#12122
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Цитата:
111:
Не знаю, мы их постоянно покупаем, клиентикам

Пора уже фабрику строить. Мало ли как оно дальше куда пойдёт. Китае хоть на пиво зарвботаешь.
Цитата:
abaika95:
А как монгол переводится с русского?

Да никак. У тебя все переводится?
Ну переведи, коль умный такой. Ведь общеизвестный факт что русский на 80% тюркский, считай казахский. На 20% из мовы. Так что флаг вруки, перевиди добрый чоловик.
Ну непереыедешь, я не обижусь. Знать мозгов немае. Тоже ничо страшного
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
4055
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 22.10.21 - 00:17
#12123
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Теперь надо купить чайник со свистком..
В Костанае нужный не нашел, то махонький, то совсем китайский..
И казан..
Даже на Складской просмотрел..
Чудеса..
Придется наверно в Рудном брать, вроде есть тут магазин такой..
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Монгол Шуудан
§ Монгол Шуудан
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай (КССР)->Костанай (Казахстан)->Екатеринбург (Россия)
Регистрация:
15.09.17
Сообщений:
730
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 22.10.21 - 00:23
#12124
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Цитата:
abaika95:
Так ты видно и не остался Важное замечание Заметил:

Ну вишь какой ты замечательный. Замечай. Примечай. Отмечай.
Нук переведи теперь с мовы! Для разнообразия.
Кстати сало на ВнакрИне сильно подорожало?
Цитата:
abaika95:
Как только монгольская почта прибухнет сразу на форуме появляется Совпадение?

Ух тыж, та ж тыж палиглот.
В монгольском бельмесым разумиишь.
Та ж тыж языком владеющчий.
Чьих будешь?
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Монгол Шуудан
§ Монгол Шуудан
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай (КССР)->Костанай (Казахстан)->Екатеринбург (Россия)
Регистрация:
15.09.17
Сообщений:
730
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 22.10.21 - 00:29
#12125
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Цитата:
111:
Я не в Костанае сейчас.. Говорю же в Рудном..

Дожили.
В Рудном-ПиваНет!
Наверное тогда мартини есть?
Почем?
Дорого? Или со скидкой, как социально значимый товар для малоимущих
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Монгол Шуудан
§ Монгол Шуудан
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай (КССР)->Костанай (Казахстан)->Екатеринбург (Россия)
Регистрация:
15.09.17
Сообщений:
730
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 22.10.21 - 00:35
#12126
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Цитата:
111:
Теперь надо купить чайник со свистком..

И в чем вопрос?
Чайник- есть. Свой. Всымысле твой. Купи свисток и свисти. Сколько влезет. Можешь до кучи ещё барабан. И флаг.
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
8161
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 22.10.21 - 00:46
#12127
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Цитата:
111:
Теперь надо купить чайник со свистком.. В Костанае нужный не нашел, то махонький, то совсем китайский.. И казан.. Даже на Складской просмотрел..

Я вот такой на складской за 6000 взял,воду кипятит,свистит как ненормальный.
Вот такой
https://d.radikal.ru/d34/2110/26/0cd6ef63ceae.jpg
В сулпаке аналогичные начинаются от 14000
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
4055
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 22.10.21 - 00:49
#12128
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Цитата:
Добринцофф:

О, Фисман, знаю что ножи дорогие, вроде фины делают, а объем, мне бы литра 4 или 5
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
4055
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 22.10.21 - 00:51
#12129
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Ну а теперь вытаскиваем духовку..

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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
4055
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 22.10.21 - 00:52
#12130
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Цитата:
Добринцофф:
такой на складской за 6000

Если что, я у тебя потом спрошу где, я то в Емшане смотрел, про остальные магазины не знаю, никуда больше не хожу
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
8161
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 22.10.21 - 00:56
#12131
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Цитата:
111:
а объем, мне бы литра 4 или 5

3 литра,чё то я больше и не видел такие,честно говоря мне и 3 с головой хватает.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
4055
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 22.10.21 - 01:02
#12132
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Цитата:
Добринцофф:
3 литра

А, 3 литра нам маловато, тут еще в Рудном поищу
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