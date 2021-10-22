Отправлено: - 00:11

abaika95:

Ты даже не понимаешь по всей видимости что психиатр и психолог это две разные специальности

Цитата:Психологи у нас каждый первый.А вот психиатров мало.Потому и назначают некоторые себя главным психологам на форуме.Им подлечиться от мании величия.