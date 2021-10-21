Re: Токаев: Этническое высокомерие должно жестко пресекаться

Отправлено: - 00:57

Главный вождь просто обязан периодически сотрясать воздух словами. А иногда даже стукнуть кулаком по столу.

Чтобы подданные поняли, что он- НеЛох!

Вот ВнаКраинский Лидер, так и сказал. Отрезал. Он- НеЛох!

Надо бы назначить флешмоб среди других лидеров. Чтобы понимать, кто из них НеЛох.

А так-то непонятно!

Можно таки перепутать.