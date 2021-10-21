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Токаев: Этническое высокомерие должно жестко пресекаться
Токаев: Этническое высокомерие должно жестко пресекаться
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Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 42662
Токаев: Этническое высокомерие должно жестко пресекаться
Отправлено: 21.10.21 - 13:24
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил жестко пресекать любые проявления этнического высокомерия. Кроме того, Токаев заявил, что государство будет беспощадно к провокаторам межэтнических конфликтов в Казахстане.
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(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 4055
Re: Токаев: Этническое высокомерие должно жестко пресекаться
Отправлено: 21.10.21 - 13:24
Ну некоторым с западных стран это как то на руку, расшатывание ситуации в пользу того, чтобы вслед за Украиной поделить и Казахстан..
С Афганистана то с позором убежали, теперь им куда то надо деть себя..
Направили всяких недоблогеров раскачивать лодку тут..
С Афганистана то с позором убежали, теперь им куда то надо деть себя..
Направили всяких недоблогеров раскачивать лодку тут..
Re: Токаев: Этническое высокомерие должно жестко пресекаться
Отправлено: 21.10.21 - 14:03
//Токаев заявил, что государство будет беспощадно к провокаторам межэтнических конфликтов в Казахстане.//
правильно , жестко и неотвратимо .
правильно , жестко и неотвратимо .
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 10703
Re: Токаев: Этническое высокомерие должно жестко пресекаться
Отправлено: 21.10.21 - 15:38
Цитата:
Тогда по затылку себя ударь
Ты тут столько уже наговорил что одной статьи не хватит))
alex_60:
правильно , жестко и неотвратимо
правильно , жестко и неотвратимо
Тогда по затылку себя ударь
Ты тут столько уже наговорил что одной статьи не хватит))
Re: Токаев: Этническое высокомерие должно жестко пресекаться
Отправлено: 21.10.21 - 16:28
///«Тем более, нам хорошо известно,
что все такие конфликты — дело злонамеренных провокаторов.
Вот с такими провокаторами
мы будем бороться и будем беспощадны», — подчеркнул Токаев.//
бесславный конец языковых патрулей,
злонамеренных провокаторов,
туда им и дорога.
что все такие конфликты — дело злонамеренных провокаторов.
Вот с такими провокаторами
мы будем бороться и будем беспощадны», — подчеркнул Токаев.//
бесславный конец языковых патрулей,
злонамеренных провокаторов,
туда им и дорога.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 10703
Токаев: Этническое высокомерие должно жестко пресекаться
Отправлено: 21.10.21 - 17:56
Цитата:
Нее они не подходят под это определение
Они больше выявлятели этнических высокомеров
С работой справились
Медаль им (пока негласно)
alex_60:
бесславный конец языковых патрулей,
бесславный конец языковых патрулей,
Нее они не подходят под это определение
Они больше выявлятели этнических высокомеров
С работой справились
Медаль им (пока негласно)
Re: Токаев: Этническое высокомерие должно жестко пресекаться
Отправлено: 21.10.21 - 19:10
тех кто поддерживал этих злонамеренных
провокаторов, языковых патрулей, тоже привлекут как соучастнков, и им мало не покажется.
провокаторов, языковых патрулей, тоже привлекут как соучастнков, и им мало не покажется.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 02.07.13
- Сообщений:
- 1533
Токаев: Этническое высокомерие должно жестко пресекаться
Отправлено: 21.10.21 - 19:12
Цитата:
Шо, вам услугу предоставили на казахском языке?))))
С работой справились
Шо, вам услугу предоставили на казахском языке?))))
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Кустанай (КССР)->Костанай (Казахстан)->Екатеринбург (Россия)
- Регистрация:
- 15.09.17
- Сообщений:
- 730
Re: Токаев: Этническое высокомерие должно жестко пресекаться
Отправлено: 22.10.21 - 00:43
Тогда полстраны придётся присечь. Включая бывших но действующих.
Хватит ли мочи. Или просто пыль среди плебса пустить.
Тут что ни плебс то древний потомок 01 Адама но никак не ниже Чингисхана. Потомка золотой орды и Хромого Тимура.
Хватит ли мочи. Или просто пыль среди плебса пустить.
Тут что ни плебс то древний потомок 01 Адама но никак не ниже Чингисхана. Потомка золотой орды и Хромого Тимура.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Кустанай (КССР)->Костанай (Казахстан)->Екатеринбург (Россия)
- Регистрация:
- 15.09.17
- Сообщений:
- 730
Re: Токаев: Этническое высокомерие должно жестко пресекаться
Отправлено: 22.10.21 - 00:57
Главный вождь просто обязан периодически сотрясать воздух словами. А иногда даже стукнуть кулаком по столу.
Чтобы подданные поняли, что он- НеЛох!
Вот ВнаКраинский Лидер, так и сказал. Отрезал. Он- НеЛох!
Надо бы назначить флешмоб среди других лидеров. Чтобы понимать, кто из них НеЛох.
А так-то непонятно!
Можно таки перепутать.
Чтобы подданные поняли, что он- НеЛох!
Вот ВнаКраинский Лидер, так и сказал. Отрезал. Он- НеЛох!
Надо бы назначить флешмоб среди других лидеров. Чтобы понимать, кто из них НеЛох.
А так-то непонятно!
Можно таки перепутать.
-
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