Отправлено: - 21:51

рассылку о том, что сотрудников государственных компаний заставляют проходить перепись за других людей.

Цитата:Ничуть не удивлюсь, что так оно и есть. Сам я так и не смог войти на этот долбаный сайт (даже сегодня,когда сказали, что он снова заработал), домой никто не приходит. И не придет. В прошлую перепись также никто не приходил. Поэтому, наученный горьким опытом, от государства ничего справедливого не надеюсь увидеть.