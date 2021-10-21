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≡ "Бюджетников заставляют проходить перепись за других". Бюро нацстатистики отреагировало на скандальную рассылку
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42662
"Бюджетников заставляют проходить перепись за других". Бюро нацстатистики отреагировало на скандальную рассылку
Отправлено: 21.10.21 - 17:52
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В рассылке сообщается о том, что за каждым сотрудником закреплено по 400 казахстанцев. Бюро национальной статистики отреагировало на рассылку о том, что сотрудников государственных компаний заставляют проходить перепись за других людей.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
10700
Re: "Бюджетников заставляют проходить перепись за...
Отправлено: 21.10.21 - 17:52
#1
Комментарий удален модератором.
Профайл
Гога
* Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
4054
Re: "Бюджетников заставляют проходить перепись за...
Отправлено: 21.10.21 - 18:15
#2
Комментарий удален модератором.
Профайл
Змея Подколодная
§ Змея Подколодная
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.07.13
Сообщений:
1533
Re: "Бюджетников заставляют проходить перепись за...
Отправлено: 21.10.21 - 19:01
#3
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ахаха))) улыбнуло))) бабло осваивают))) цифры надА))) я не парюсь, за меня перепись пройдут)))
Профайл
Доктор СИЗШ
§ Доктор СИЗШ
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
11.10.21
Сообщений:
62
Re: "Бюджетников заставляют проходить перепись за...
Отправлено: 21.10.21 - 19:06
#4
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Какое то мракобесие!!! А не переписка!
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
4876
Re: "Бюджетников заставляют проходить перепись за...
Отправлено: 21.10.21 - 19:21
#5
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Вообще то можно выяснить кто этим занимается, однако сколько помню одними пожеланиями только и заканчиваются...
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Я
§ Я
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.11.19
Сообщений:
523
Re: "Бюджетников заставляют проходить перепись за...
Отправлено: 21.10.21 - 21:30
#6
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И что в этом удивительного ? Голосуем за всю семью , а перепись чем хуже ?
Вначале акимат сообщил, что все жители обязаны пройти онлайн перепись и принести номерок.
Теперь требуют прийти в акимат для переписи.
С нетерпением жду переписчиков
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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
2581
Re: "Бюджетников заставляют проходить перепись за...
Отправлено: 21.10.21 - 21:51
#7
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Цитата:
рассылку о том, что сотрудников государственных компаний заставляют проходить перепись за других людей.


Ничуть не удивлюсь, что так оно и есть. Сам я так и не смог войти на этот долбаный сайт (даже сегодня,когда сказали, что он снова заработал), домой никто не приходит. И не придет. В прошлую перепись также никто не приходил. Поэтому, наученный горьким опытом, от государства ничего справедливого не надеюсь увидеть.
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