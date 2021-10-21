Отправлено: - 15:11

yudjin:

Никогда такого не было и вот опять

Цитата:Все дейтельность гражданского журналиста на форуме свелась к минимумуМыслей своих нет теперь будет повторять одно и тоже до концаАбЫр...абыр..абрвалг напомнило))