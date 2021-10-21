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≡ Хищение более 27 млн тенге при реконструкции дорог выявили в Костанае
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42662
Хищение более 27 млн тенге при реконструкции дорог выявили в Костанае
Отправлено: 21.10.21 - 11:59
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Генеральный директор ТОО «Galara» при пособничестве инструктора отдела ЖКХ предоставил фиктивный акт выполненных работ по дополнительным услугам, фактически не оказанным.
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
474
Re: Хищение более 27 млн тенге при реконструкции дорог выявили в...
Отправлено: 21.10.21 - 11:59
#1
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Цитата:
Директор предприятия и сотрудник ЖКХ осуждены на 5 лет лишения свободы», - сообщили в пресс-службе Агентства по финансовому мониторингу по Костанайской области.

Источник:


ФИО в студию! Что бы страна знала своих героев!
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р
§ рихард
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
26.07.18
Сообщений:
163
Re: Хищение более 27 млн тенге при реконструкции дорог выявили в...
Отправлено: 21.10.21 - 12:18
#2
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через год уже на свободе будут. у нас это так
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drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
23059
Хищение более 27 млн тенге при реконструкции дорог выявили в Костанае
Отправлено: 21.10.21 - 12:25
#3
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Воруют, воруют и - воруют... :lol: :-o
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Ильяс
§ Ильяс
(Пользователи)
Регистрация:
25.05.21
Сообщений:
5
Хищение более 27 млн тенге при реконструкции дорог выявили в Костанае
Отправлено: 21.10.21 - 12:53
#4
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ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "GALARA"Г.АЛМАТЫ, БОСТАНДЫКСКИЙ РАЙОН, УЛИЦА ЖАРОКОВА, 292, ПОМ. 127 20.01.2003
Задолженность по налогам и таможенным платежам 94 312 416 тенге
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
7859
Хищение более 27 млн тенге при реконструкции дорог выявили в Костанае
Отправлено: 21.10.21 - 15:05
#5
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Никогда такого не было и вот опять! Да, вчкушка? ;-)
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abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
10697
Хищение более 27 млн тенге при реконструкции дорог выявили в Костанае
Отправлено: 21.10.21 - 15:11
#6
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Цитата:
yudjin:
Никогда такого не было и вот опять

Все дейтельность гражданского журналиста на форуме свелась к минимуму
Мыслей своих нет теперь будет повторять одно и тоже до конца
АбЫр...абыр..абрвалг напомнило))
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Доктор СИЗШ
§ Доктор СИЗШ
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
11.10.21
Сообщений:
62
Re: Хищение более 27 млн тенге при реконструкции дорог выявили в...
Отправлено: 21.10.21 - 19:02
#7
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Как можно узнать о приписках от замеров толщины дорожного покрытия и слойности насыпи? У нас дорожники работали под моим балконом, 5 раз убирали и снимали слои, черт поймет зачем это делали?
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
4876
Re: Хищение более 27 млн тенге при реконструкции дорог выявили в...
Отправлено: 21.10.21 - 19:59
#8
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Как только положили свежий асфальт, нескольким соседям вздумалось менять водовод методом рытья канавы и только один разорился на дорогой бестраншейный метод чтобы подвести воду к своему домостроению. Однако на этом месте произошла усадка почвы...
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