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≡ Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
 
 
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Куратор темы: drakon
Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
4049
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 21.10.21 - 18:23
#6226
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Цитата:
111:

Кто из питерцев не наслышан о быстро разрастающемся городке Кудрово, который хоть административно и относится к Ленобласти, но фактически является спальным районом Северной столицы
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
4035
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 21.10.21 - 18:51
#6227
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Цитата:
Гога:
Кудрово

Там Европа близко, Москва, наверно потому туда все рвутся
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drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
23059
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 21.10.21 - 19:26
#6228
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Что то все - нервничают.
Но сегодня - четверг... :lol: :-o
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a
* alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
13805
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 21.10.21 - 19:46
#6229
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Цитата:
drakon:
Что то все - нервничают.


кто все?
один вроде только.
или ты тоже нервничаешь?
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a
* alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
13805
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 21.10.21 - 19:50
#6230
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хотя нет, еще один есть.
не буду называть.
к ночи, плохая примета.
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drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
23059
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 21.10.21 - 19:51
#6231
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Цитата:
alex_60:
или ты тоже нервничаешь?

Я, нет. Зачем?... :lol: :oops:
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a
* alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
13805
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 21.10.21 - 19:57
#6232
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Цитата:
drakon:
, нет. Зачем?.


ну всяко. может соседский кот уже неделю не приходит, а ты нервничаешь, волнуешься, где он..
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a
* alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
13805
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 21.10.21 - 19:59
#6233
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Цитата:
drakon:
Но сегодня - четверг


да, завтра пятница, у нас также.
вчера была среда.
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
4049
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 21.10.21 - 20:02
#6234
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Цитата:
alex_60:
да, завтра пятница, у нас также. вчера была среда.

---Да уж , очень ценная информация. :-x
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drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
23059
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 21.10.21 - 20:13
#6235
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Четверг, день лишения статусов... :lol: :-o
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a
* alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
13805
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 21.10.21 - 20:18
#6236
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Цитата:
drakon:


уважаемых приглашают?
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