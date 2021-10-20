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≡ Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
 
 
Страница 415 из 416«1...413414415416»
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Куратор темы: drakon
Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
8158
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 20.10.21 - 14:03
#6211
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Цитата:
drakon:
Новый магазин "ALDI", строится.

сейчас магазин построить не то что раньше,куча готовых проектов из быстровозводимых конструкций,даже в наших суровых условиях строить можно всю зиму,главное что бы фундамент был.
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
4027
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 20.10.21 - 14:07
#6212
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Цитата:
drakon:
Да, что то, такое. Управляет он, из "Корзины"...

А..
Да ну..
Ниче себе, даже и не думал о таком что так можно..
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
23054
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 20.10.21 - 14:15
#6213
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Цитата:
111:
даже и не думал о таком что так можно..

Я, сам вчера, впервые - увидел... :lol: :oops:
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
4027
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 20.10.21 - 14:15
#6214
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Вон наши подъемники..
Пашут..

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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
23054
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 20.10.21 - 14:33
#6215
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Цитата:
111:
Вон наши подъемники.. Пашут..

Такие есть и у нас... :lol: ;-)
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Гога
* Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
4048
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 20.10.21 - 21:29
#6216
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
23054
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 21.10.21 - 13:04
#6217
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Да, красиво в Краснодаре... :lol: :oops:
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
4027
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 21.10.21 - 13:17
#6218
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Неплохие домики..
И мусора нет, даже осеннего..
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Гога
* Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
4048
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 21.10.21 - 13:29
#6219
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Цитата:
111:
, даже осеннего

---- Так деревья в основном ещё зеленые.
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
23054
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 21.10.21 - 13:58
#6220
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Внук, мой. Живёт в Тихорецке... :lol: :oops:
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
4027
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 21.10.21 - 16:29
#6221
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Цитата:
Гога:

Наверно есть и такие дома..

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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
23054
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 21.10.21 - 17:17
#6222
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Цитата:
111:
Наверно есть и такие дома..

В парочку, таких домов, весь
КОстанай - влезет... :lol: ;-)
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Гога
* Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
4048
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 21.10.21 - 17:41
#6223
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Цитата:
111:

--- Ты же сам знаешь , что Питер - 35 подъездов , 3500 квартир ,18 -25 этажей.
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Гога
* Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
4048
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 21.10.21 - 17:51
#6224
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111:
[code]Напомним, в 2019 году в Краснодаре представили проект нового микрорайона возле поселка Знаменского. На территории 1,5 тыс. га собираются построить медицинский и промышленный кластеры. В последний должна войти новая ТЭЦ.

Новый микрорайон рассчитан почти на 200 тыс. жителей. Планируется, что там построят 25 школ и 68 детских садов, а 25% всей территории предоставят под зеленые насаждения, парки, скверы и зоны благоустройства. Микрорайон с остальной частью города свяжет дорога, которая будет идти от трассы М4 «Дон» до улицы Тихорецкой.
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
4027
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 21.10.21 - 18:17
#6225
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Цитата:
Гога:
--- Ты же сам знаешь , что Питер - 35 подъездов , 3500 квартир

Это даже не в Питере, в какой то деревне..
В Питере был, мне город понравился
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