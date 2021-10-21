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"Бюджетников заставляют проходить перепись за других". Бюро нацстатистики отреагировало на скандальную рассылку
"Бюджетников заставляют проходить перепись за других". Бюро нацстатистики отреагировало на скандальную рассылку
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