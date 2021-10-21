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≡ "Бюджетников заставляют проходить перепись за других". Бюро нацстатистики отреагировало на скандальную рассылку
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42661
"Бюджетников заставляют проходить перепись за других". Бюро нацстатистики отреагировало на скандальную рассылку
Отправлено: 21.10.21 - 17:52
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В рассылке сообщается о том, что за каждым сотрудником закреплено по 400 казахстанцев. Бюро национальной статистики отреагировало на рассылку о том, что сотрудников государственных компаний заставляют проходить перепись за других людей.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
10693
Re: "Бюджетников заставляют проходить перепись за...
Отправлено: 21.10.21 - 17:52
#1
Комментарий удален модератором.
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Гога
* Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
4048
Re: "Бюджетников заставляют проходить перепись за...
Отправлено: 21.10.21 - 18:15
#2
Комментарий удален модератором.
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