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Токаев: Не надо ограничивать детей одним языком
Токаев: Не надо ограничивать детей одним языком
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 42657
Токаев: Не надо ограничивать детей одним языком
Отправлено: 21.10.21 - 11:55
На заседании Ассамблеи народа Казахстана Президент Касым-Жомарт Токаев заявил, что выпускники казахстанских школ должны быть интегрированы в казахстанское общество и быть конкурентоспособными. Токаев рассказал, какими языками необходимо владеть казахстанским детям.
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(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 10686
Re: Токаев: Не надо ограничивать детей одним языком
Отправлено: 21.10.21 - 11:55
Цитата:
Желательно но не обязательно
А так все правильно президент сказал
"А для этого нужно владеть и государственным языком, и своим национальным языком, и желательно владеть русским языком
Желательно но не обязательно
А так все правильно президент сказал
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 4023
Re: Токаев: Не надо ограничивать детей одним языком
Отправлено: 21.10.21 - 12:10
Это надо знать госязык.
Потом свой национальный язык и только потом русский..
Короче например татарин должен знать казахский, потом татарский и только потом русский..
Ну..
Неплохо..
Потом свой национальный язык и только потом русский..
Короче например татарин должен знать казахский, потом татарский и только потом русский..
Ну..
Неплохо..
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 4023
Re: Токаев: Не надо ограничивать детей одним языком
Отправлено: 21.10.21 - 12:17
"интегрированы в казахстанское общество и быть конкурентоспособными"
С кем?
Друг с другом?
Это вообще как?
То есть тот же Добринцов, знающий казахский язык, будет более конкурентноспособен с магазинчиком напротив, хозяин которого языка не знает?
То есть из за знания казахского языка Добринцова, Настоящие Затобыльцы все кинутся у него скупать продукты оптом?
И как они узнают что Добринцов выучил язык?
Или как то по другому?
С кем?
Друг с другом?
Это вообще как?
То есть тот же Добринцов, знающий казахский язык, будет более конкурентноспособен с магазинчиком напротив, хозяин которого языка не знает?
То есть из за знания казахского языка Добринцова, Настоящие Затобыльцы все кинутся у него скупать продукты оптом?
И как они узнают что Добринцов выучил язык?
Или как то по другому?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Тегусигальпа, Гондурас
- Регистрация:
- 14.01.15
- Сообщений:
- 2278
Токаев: Не надо ограничивать детей одним языком
Отправлено: 21.10.21 - 12:17
Куда перспективней знать русский и английский. С казахским перспектива только в Казахстане и то весьма ограниченная. Перспектива знания родного - какого нибудь мордовского или удмуртского, тоже сомнительная. С русским тебя поймут, как минимум, в 15 странах. Тот же Куат, куда он там свалил в Украину или в Грузию, на каком он языке общается в тех странах? Точно уж не на казахском.
Про английский язык итак все понятно. С ним у тебя перспективы самые широкие.
[Исправлено: юля елиссева, 21.10.2021 - 12:23]
Про английский язык итак все понятно. С ним у тебя перспективы самые широкие.
[Исправлено: юля елиссева, 21.10.2021 - 12:23]
(Пользователи)
- Регистрация:
- 27.09.10
- Сообщений:
- 304
Токаев: Не надо ограничивать детей одним языком
Отправлено: 21.10.21 - 12:46
Всё правильно говорит. С казахском хорошо конечно, но без русского никуда. Не зря казахскоязычные семьи стараются отдавать детишек в русские школы.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 10686
Re: Токаев: Не надо ограничивать детей одним языком
Отправлено: 21.10.21 - 15:10
Цитата:
Странно а зачем тогда поляки,венгры,эстонцы,финны,шведы,немцы,датчане,голландцы учат свои родные Региональные языки? Выучили бы английский или русский и все на этом)))
Кстати ликбез для безграмотных
Выучив казахский можно легко найти общий язык с татарами,ногайцами,кумыками,турками,азербайджанцами,узбеками,кырыгзами,туркменами,Каракалпаками,сибирскими татарами,крымчаками и карачаевцами
А выучив русский можно говорить только с поляками,украинцами и белорусами да и то первые два демонстративно от тебя отвернутся
Странно правда?
юля елиссева:
Куда перспективней знать русский и английский. С казахским перспектива только в Казахстане
Куда перспективней знать русский и английский. С казахским перспектива только в Казахстане
Странно а зачем тогда поляки,венгры,эстонцы,финны,шведы,немцы,датчане,голландцы учат свои родные Региональные языки? Выучили бы английский или русский и все на этом)))
Кстати ликбез для безграмотных
Выучив казахский можно легко найти общий язык с татарами,ногайцами,кумыками,турками,азербайджанцами,узбеками,кырыгзами,туркменами,Каракалпаками,сибирскими татарами,крымчаками и карачаевцами
А выучив русский можно говорить только с поляками,украинцами и белорусами да и то первые два демонстративно от тебя отвернутся
Странно правда?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 10686
Токаев: Не надо ограничивать детей одним языком
Отправлено: 21.10.21 - 15:41
Цитата:
Умные потомучто
Чтобы дети знали два языка
Свой родной и русский а потом и английский выучат (лишним не будет)
Русские семьи что-то не стремятся поступать также
Этническое высокомерие? Незнаю
Челюсть не такая? Не уверен
Надо разбираться)))
viktorian85:
Не зря казахскоязычные семьи стараются отдавать детишек в русские школы.
Не зря казахскоязычные семьи стараются отдавать детишек в русские школы.
Умные потомучто
Чтобы дети знали два языка
Свой родной и русский а потом и английский выучат (лишним не будет)
Русские семьи что-то не стремятся поступать также
Этническое высокомерие? Незнаю
Челюсть не такая? Не уверен
Надо разбираться)))
Токаев: Не надо ограничивать детей одним языком
Отправлено: 21.10.21 - 16:00
Цитата:
Начал, учить - казахский. Буду разговаривать с ногайнами...
abaika95:
Выучив казахский можно легко найти общий язык с татарами,ногайцами,кумыками,турками,азербайджанцами,узбеками,кырыгзами,туркменами,Каракалпаками,сибирскими татарами,крымчаками и карачаевцами
Выучив казахский можно легко найти общий язык с татарами,ногайцами,кумыками,турками,азербайджанцами,узбеками,кырыгзами,туркменами,Каракалпаками,сибирскими татарами,крымчаками и карачаевцами
Начал, учить - казахский. Буду разговаривать с ногайнами...
Токаев: Не надо ограничивать детей одним языком
Отправлено: 21.10.21 - 16:02
Правда, накой крен, они мне нужны?...
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