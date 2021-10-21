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≡ Токаев: Не надо ограничивать детей одним языком
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42657
Токаев: Не надо ограничивать детей одним языком
Отправлено: 21.10.21 - 11:55
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На заседании Ассамблеи народа Казахстана Президент Касым-Жомарт Токаев заявил, что выпускники казахстанских школ должны быть интегрированы в казахстанское общество и быть конкурентоспособными. Токаев рассказал, какими языками необходимо владеть казахстанским детям.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
10686
Re: Токаев: Не надо ограничивать детей одним языком
Отправлено: 21.10.21 - 11:55
#1
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Цитата:
"А для этого нужно владеть и государственным языком, и своим национальным языком, и желательно владеть русским языком

Желательно но не обязательно
А так все правильно президент сказал
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
4023
Re: Токаев: Не надо ограничивать детей одним языком
Отправлено: 21.10.21 - 12:10
#2
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Это надо знать госязык.
Потом свой национальный язык и только потом русский..
Короче например татарин должен знать казахский, потом татарский и только потом русский..
Ну..
Неплохо..
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
4023
Re: Токаев: Не надо ограничивать детей одним языком
Отправлено: 21.10.21 - 12:17
#3
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"интегрированы в казахстанское общество и быть конкурентоспособными"

С кем?
Друг с другом?
Это вообще как?
То есть тот же Добринцов, знающий казахский язык, будет более конкурентноспособен с магазинчиком напротив, хозяин которого языка не знает?
То есть из за знания казахского языка Добринцова, Настоящие Затобыльцы все кинутся у него скупать продукты оптом?
И как они узнают что Добринцов выучил язык?
Или как то по другому?
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
2278
Токаев: Не надо ограничивать детей одним языком
Отправлено: 21.10.21 - 12:17
#4
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Куда перспективней знать русский и английский. С казахским перспектива только в Казахстане и то весьма ограниченная. Перспектива знания родного - какого нибудь мордовского или удмуртского, тоже сомнительная. С русским тебя поймут, как минимум, в 15 странах. Тот же Куат, куда он там свалил в Украину или в Грузию, на каком он языке общается в тех странах? Точно уж не на казахском.
Про английский язык итак все понятно. С ним у тебя перспективы самые широкие.

[Исправлено: юля елиссева, 21.10.2021 - 12:23]
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viktorian85
§ viktorian85
(Пользователи)
Регистрация:
27.09.10
Сообщений:
304
Токаев: Не надо ограничивать детей одним языком
Отправлено: 21.10.21 - 12:46
#5
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Всё правильно говорит. С казахском хорошо конечно, но без русского никуда. Не зря казахскоязычные семьи стараются отдавать детишек в русские школы.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
10686
Re: Токаев: Не надо ограничивать детей одним языком
Отправлено: 21.10.21 - 15:10
#6
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Цитата:
юля елиссева:
Куда перспективней знать русский и английский. С казахским перспектива только в Казахстане

Странно а зачем тогда поляки,венгры,эстонцы,финны,шведы,немцы,датчане,голландцы учат свои родные Региональные языки? Выучили бы английский или русский и все на этом)))
Кстати ликбез для безграмотных
Выучив казахский можно легко найти общий язык с татарами,ногайцами,кумыками,турками,азербайджанцами,узбеками,кырыгзами,туркменами,Каракалпаками,сибирскими татарами,крымчаками и карачаевцами
А выучив русский можно говорить только с поляками,украинцами и белорусами да и то первые два демонстративно от тебя отвернутся
Странно правда?
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
10686
Токаев: Не надо ограничивать детей одним языком
Отправлено: 21.10.21 - 15:41
#7
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Цитата:
viktorian85:
Не зря казахскоязычные семьи стараются отдавать детишек в русские школы.

Умные потомучто
Чтобы дети знали два языка
Свой родной и русский а потом и английский выучат (лишним не будет)
Русские семьи что-то не стремятся поступать также
Этническое высокомерие? Незнаю
Челюсть не такая? Не уверен
Надо разбираться)))
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drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
23053
Токаев: Не надо ограничивать детей одним языком
Отправлено: 21.10.21 - 16:00
#8
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Цитата:
abaika95:
Выучив казахский можно легко найти общий язык с татарами,ногайцами,кумыками,турками,азербайджанцами,узбеками,кырыгзами,туркменами,Каракалпаками,сибирскими татарами,крымчаками и карачаевцами

Начал, учить - казахский. Буду разговаривать с ногайнами... :-o :lol: :lol: :lol:
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drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
23053
Токаев: Не надо ограничивать детей одним языком
Отправлено: 21.10.21 - 16:02
#9
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Правда, накой крен, они мне нужны?... :-P
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