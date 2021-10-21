Прогноз на 5 дней
пасмурно+3°C
  • 757 мм рт.ст.
  • 70% влажность
  • СЗ, 9 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум

 

Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
≡ Флуд и оффтопик (часть 5)
 
 
Страница 804 из 804«1...802803804
Ответить Новый топик
a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
13791
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 21.10.21 - 14:08
#12046
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
помню у некто "гога" аватара была- -попугай на палочке.
его тогда так все и звали- ей,попугай на палочке, ты чего..
потом попугай наверное откинул лапки,аватара исчезла.
Профайл
Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
14478
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 21.10.21 - 14:19
#12047
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Диаса недавно штрафанули на сто тыщ.

Это за что?
Профайл
abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
10686
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 21.10.21 - 15:15
#12048
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Это за что?

Команда поступит найдут за что
Даже тут на форуме
Трактора за фейки
Алекса за разжигание,оскорбление первого президента и нац символов
Таноми как сказал президент сегодня за проявление этнического высокомерия
Что-то он седня строгий,сказал карать без жалости тех кто проявляет этническое высокомерия от кого бы они не исходили,дискриминация по любым признакам,попытки расшатать на этой почве общественный порядок должны жестоко пресекаться
Форум станет чуть потише
Профайл
a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
13791
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 21.10.21 - 15:17
#12049
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
"Кто о чём, а вшивый о бане" (С)
Профайл
abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
10686
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 21.10.21 - 15:18
#12050
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
А че ты с дружка номер 111 не начнешь? Ему так слабО сказать?)

А зачем? Человек тихо жарит котлетки не выпендривается
А вот тех кто выпендривается Особенно по этническому признаку, будут нагибать теперь
Президент сказал Цитата:
serg kost:
А чего тогда ты их постоянно вспоминаешь? Может, у тебя врач хохол?

У меня пациенты видят Хохлов везде
Кстати слово хохол оскорбительное
И форумчане сильно обижались за это
Извинись
Цитата:
alex_60:
говорить о погоде,

Главное там проверяй чаще
Ты уже не молодой
Профайл
a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
13791
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 21.10.21 - 15:23
#12051
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Ты уже не молодой


начнем лечение-
указывать человеку на возраст- это в первую очередь
унижать себя,показывать свою ущербность,комплексовать.
Профайл
a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
13791
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 21.10.21 - 15:27
#12052
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
А вот тех кто выпендривается Особенно по этническому признаку, будут нагибать теперь


зачем будут, уже нагибают,
куатов,диасов, ..апай как там ее.
яркие примеры.
Профайл
abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
10686
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 21.10.21 - 15:31
#12053
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
указывать человеку на возраст- это в первую очередь унижать себя,показывать свою ущербность,комплексовать.

Люблю когда ты нервничаешь значит в точку
Цитата:
alex_60:
зачем будут, уже нагибают, куатов,диасов, ..апай как там ее. яркие примеры.

Ты следующий)))
Профайл
a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
13791
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 21.10.21 - 15:39
#12054
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Люблю когда ты нервничаешь значит в точку


мечты,мечты...не нервничай..
нервные клетки не восстанавливаются.
продолжаем лечение -
выдавать желаемое за действительное-
это результат столкновения с некоторыми трудностями в реальной жизни
и по итогу находит убежище в воображении.
Неконтролируемое принятие желаемого за действительное приводит
к депрессии и тревожным эпизодам,
с которыми пациент не может справиться самостоятельно.

[Исправлено: alex_60, 21.10.2021 - 15:52]
Профайл
s
* serg kost
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
26.08.21
Сообщений:
361
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 21.10.21 - 15:46
#12055
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
У меня пациенты видят Хохлов везде

Так и мои пациенты, когда не знают что сказать, вспоминают Хохлов в Ютубе. Причем ни к селу, ни к городу. Как ты этой ночью
что-то ляпнул про Хохлов и Ютуб, так продолжай, не останавливайся. Облегчи душу.
Может и мы поймём, почему ты об этом постоянно пишешь.
Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
4023
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 21.10.21 - 16:32
#12056
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Что то форум кривой на некоторых страничках, кто то криво что то сделал?
Профайл
Страница 804 из 804«1...802803804
Ответить Новый топик
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 11, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 10
Зарегистрированные пользователи: drakon

Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы можете голосовать

XML / RSS