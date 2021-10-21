Отправлено: - 15:18

maxsaf:

А че ты с дружка номер 111 не начнешь? Ему так слабО сказать?)

serg kost:

А чего тогда ты их постоянно вспоминаешь? Может, у тебя врач хохол?

alex_60:

говорить о погоде,

Цитата:А зачем? Человек тихо жарит котлетки не выпендриваетсяА вот тех кто выпендривается Особенно по этническому признаку, будут нагибать теперьПрезидент сказал Цитата:У меня пациенты видят Хохлов вездеКстати слово хохол оскорбительноеИ форумчане сильно обижались за этоИзвинисьЦитата:Главное там проверяй чащеТы уже не молодой