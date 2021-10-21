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Флуд и оффтопик (часть 5)
Флуд и оффтопик (часть 5)
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 21.10.21 - 14:08
помню у некто "гога" аватара была- -попугай на палочке.
его тогда так все и звали- ей,попугай на палочке, ты чего..
потом попугай наверное откинул лапки,аватара исчезла.
его тогда так все и звали- ей,попугай на палочке, ты чего..
потом попугай наверное откинул лапки,аватара исчезла.
(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 08.08.10
- Сообщений:
- 14478
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 21.10.21 - 14:19
Цитата:
Это за что?
maxsaf:
Диаса недавно штрафанули на сто тыщ.
Диаса недавно штрафанули на сто тыщ.
Это за что?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 10686
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 21.10.21 - 15:15
Цитата:
Команда поступит найдут за что
Даже тут на форуме
Трактора за фейки
Алекса за разжигание,оскорбление первого президента и нац символов
Таноми как сказал президент сегодня за проявление этнического высокомерия
Что-то он седня строгий,сказал карать без жалости тех кто проявляет этническое высокомерия от кого бы они не исходили,дискриминация по любым признакам,попытки расшатать на этой почве общественный порядок должны жестоко пресекаться
Форум станет чуть потише
Victor Yang:
Это за что?
Это за что?
Команда поступит найдут за что
Даже тут на форуме
Трактора за фейки
Алекса за разжигание,оскорбление первого президента и нац символов
Таноми как сказал президент сегодня за проявление этнического высокомерия
Что-то он седня строгий,сказал карать без жалости тех кто проявляет этническое высокомерия от кого бы они не исходили,дискриминация по любым признакам,попытки расшатать на этой почве общественный порядок должны жестоко пресекаться
Форум станет чуть потише
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 21.10.21 - 15:17
"Кто о чём, а вшивый о бане" (С)
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 10686
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 21.10.21 - 15:18
Цитата:
А зачем? Человек тихо жарит котлетки не выпендривается
А вот тех кто выпендривается Особенно по этническому признаку, будут нагибать теперь
Президент сказал Цитата:
У меня пациенты видят Хохлов везде
Кстати слово хохол оскорбительное
И форумчане сильно обижались за это
Извинись
Цитата:
Главное там проверяй чаще
Ты уже не молодой
maxsaf:
А че ты с дружка номер 111 не начнешь? Ему так слабО сказать?)
А че ты с дружка номер 111 не начнешь? Ему так слабО сказать?)
А зачем? Человек тихо жарит котлетки не выпендривается
А вот тех кто выпендривается Особенно по этническому признаку, будут нагибать теперь
Президент сказал Цитата:
serg kost:
А чего тогда ты их постоянно вспоминаешь? Может, у тебя врач хохол?
А чего тогда ты их постоянно вспоминаешь? Может, у тебя врач хохол?
У меня пациенты видят Хохлов везде
Кстати слово хохол оскорбительное
И форумчане сильно обижались за это
Извинись
Цитата:
alex_60:
говорить о погоде,
говорить о погоде,
Главное там проверяй чаще
Ты уже не молодой
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 21.10.21 - 15:23
Цитата:
начнем лечение-
указывать человеку на возраст- это в первую очередь
унижать себя,показывать свою ущербность,комплексовать.
abaika95:
Ты уже не молодой
Ты уже не молодой
начнем лечение-
указывать человеку на возраст- это в первую очередь
унижать себя,показывать свою ущербность,комплексовать.
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 21.10.21 - 15:27
Цитата:
зачем будут, уже нагибают,
куатов,диасов, ..апай как там ее.
яркие примеры.
abaika95:
А вот тех кто выпендривается Особенно по этническому признаку, будут нагибать теперь
А вот тех кто выпендривается Особенно по этническому признаку, будут нагибать теперь
зачем будут, уже нагибают,
куатов,диасов, ..апай как там ее.
яркие примеры.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 10686
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 21.10.21 - 15:31
Цитата:
Люблю когда ты нервничаешь значит в точку
Цитата:
Ты следующий)))
alex_60:
указывать человеку на возраст- это в первую очередь унижать себя,показывать свою ущербность,комплексовать.
указывать человеку на возраст- это в первую очередь унижать себя,показывать свою ущербность,комплексовать.
Люблю когда ты нервничаешь значит в точку
Цитата:
alex_60:
зачем будут, уже нагибают, куатов,диасов, ..апай как там ее. яркие примеры.
зачем будут, уже нагибают, куатов,диасов, ..апай как там ее. яркие примеры.
Ты следующий)))
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 21.10.21 - 15:39
Цитата:
мечты,мечты...не нервничай..
нервные клетки не восстанавливаются.
продолжаем лечение -
выдавать желаемое за действительное-
это результат столкновения с некоторыми трудностями в реальной жизни
и по итогу находит убежище в воображении.
Неконтролируемое принятие желаемого за действительное приводит
к депрессии и тревожным эпизодам,
с которыми пациент не может справиться самостоятельно.
[Исправлено: alex_60, 21.10.2021 - 15:52]
abaika95:
Люблю когда ты нервничаешь значит в точку
Люблю когда ты нервничаешь значит в точку
мечты,мечты...не нервничай..
нервные клетки не восстанавливаются.
продолжаем лечение -
выдавать желаемое за действительное-
это результат столкновения с некоторыми трудностями в реальной жизни
и по итогу находит убежище в воображении.
Неконтролируемое принятие желаемого за действительное приводит
к депрессии и тревожным эпизодам,
с которыми пациент не может справиться самостоятельно.
[Исправлено: alex_60, 21.10.2021 - 15:52]
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 26.08.21
- Сообщений:
- 361
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 21.10.21 - 15:46
Цитата:
Так и мои пациенты, когда не знают что сказать, вспоминают Хохлов в Ютубе. Причем ни к селу, ни к городу. Как ты этой ночью
что-то ляпнул про Хохлов и Ютуб, так продолжай, не останавливайся. Облегчи душу.
Может и мы поймём, почему ты об этом постоянно пишешь.
abaika95:
У меня пациенты видят Хохлов везде
У меня пациенты видят Хохлов везде
Так и мои пациенты, когда не знают что сказать, вспоминают Хохлов в Ютубе. Причем ни к селу, ни к городу. Как ты этой ночью
что-то ляпнул про Хохлов и Ютуб, так продолжай, не останавливайся. Облегчи душу.
Может и мы поймём, почему ты об этом постоянно пишешь.
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 4023
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 21.10.21 - 16:32
Что то форум кривой на некоторых страничках, кто то криво что то сделал?
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