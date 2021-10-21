Re: Токаев: Этническое высокомерие должно жестко пресекаться

Отправлено: - 13:24

Ну некоторым с западных стран это как то на руку, расшатывание ситуации в пользу того, чтобы вслед за Украиной поделить и Казахстан..

С Афганистана то с позором убежали, теперь им куда то надо деть себя..

Направили всяких недоблогеров раскачивать лодку тут..