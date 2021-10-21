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≡ В мажилисе предложили запретить журналистам и блогерам писать о судебных процессах
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42657
В мажилисе предложили запретить журналистам и блогерам писать о судебных процессах
Отправлено: 21.10.21 - 13:28
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Необходимость этой поправки её инициатор, депутат мажилиса Нурлыбек Ожаев объясняет тем, что в публикациях может содержаться недостоверная информация, которую одна из сторон распространяет с целью формирования негативного общественного мнения и оказания давления на суд.
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Гога
* Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
4041
Re: В мажилисе предложили запретить журналистам и блогерам...
Отправлено: 21.10.21 - 13:28
#1
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А лучше вообще все запретить!! Каждому мажилисмену по книге про Незнайку! И еще кучу запретов придумают.
Профайл
ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
474
Re: В мажилисе предложили запретить журналистам и блогерам...
Отправлено: 21.10.21 - 13:41
#2
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Цитата:
Гога:
А лучше вообще все запретить!! Каждому мажилисмену по книге про Незнайку! И еще кучу запретов придумают.


У вашего бункерного берут пример!
Профайл
Гога
* Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
4041
В мажилисе предложили запретить журналистам и блогерам писать о судебных процессах
Отправлено: 21.10.21 - 13:56
#3
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Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
У вашего бункерного

---- Он не мой. И вообще некорректное сравнение -- надо сравнивать с дурой , ой , извините ,с думой :oops: :-P
Профайл
a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
13783
В мажилисе предложили запретить журналистам и блогерам писать о судебных процессах
Отправлено: 21.10.21 - 13:59
#4
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Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
У вашего бункерного берут пример!


эх боярышник, взрослеть надо,
уму разуму учиться.
а не долбиться об стену.
Профайл
С
§ Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
737
Re: В мажилисе предложили запретить журналистам и блогерам...
Отправлено: 21.10.21 - 14:24
#5
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И имя то у него соответствующее,Нурлыбек)) Да,совсем кранты свободе слова приходит.
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