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Флуд и оффтопик (часть 5)
Флуд и оффтопик (часть 5)
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 10678
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 21.10.21 - 11:02
Цитата:
Мысли в слух признак психического расстройства
Или старения
В принципе одно к одному
Цитата:
Ты должен с ее именем на устах просыпается Цитата:
Ниче скоро новые придут
И кто то будет очень плакать по куату)
alex_60:
снег то снег,пора бы и колеса менять. но температура еще неделю будет плюсовая, даже ночью.
снег то снег,пора бы и колеса менять. но температура еще неделю будет плюсовая, даже ночью.
Мысли в слух признак психического расстройства
Или старения
В принципе одно к одному
Цитата:
alex_60:
а эту, ..апай какая то
а эту, ..апай какая то
Ты должен с ее именем на устах просыпается Цитата:
alex_60:
все получат по заслугам.
все получат по заслугам.
Ниче скоро новые придут
И кто то будет очень плакать по куату)
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 26.08.21
- Сообщений:
- 360
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 21.10.21 - 11:35
Цитата:
Ты хочешь о хохлах поговорить?
Расскажи, как они тебя беспокоят.
abaika95:
На Ютюбе можно хохол говорить ?
На Ютюбе можно хохол говорить ?
Ты хочешь о хохлах поговорить?
Расскажи, как они тебя беспокоят.
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 21.10.21 - 11:38
Цитата:
нервный абайка95.
это хорошо.это мне нравится.
значит все идет не по его плану.
нехорошему.
да еше эти..штрафы,задержания,высылки..
совсем плохо дела идут.
полный швах.
да и видать погода действует.
расскажи нам о своих проблемах,облегчи душу..
[Исправлено: alex_60, 21.10.2021 - 11:40]
abaika95:
нервный абайка95.
это хорошо.это мне нравится.
значит все идет не по его плану.
нехорошему.
да еше эти..штрафы,задержания,высылки..
совсем плохо дела идут.
полный швах.
да и видать погода действует.
расскажи нам о своих проблемах,облегчи душу..
[Исправлено: alex_60, 21.10.2021 - 11:40]
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 10678
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 21.10.21 - 11:57
Цитата:
Меня не беспокоят а ты сразу придя на форум выдал свой триггер
Хохлофобия?
Везде хохлы мерещатся?))
Цитата:
Все идёт по плану
Президент уже высказался
Учи язык непуть))
serg kost:
Ты хочешь о хохлах поговорить? Расскажи, как они тебя беспокоят.
Ты хочешь о хохлах поговорить? Расскажи, как они тебя беспокоят.
Меня не беспокоят а ты сразу придя на форум выдал свой триггер
Хохлофобия?
Везде хохлы мерещатся?))
Цитата:
alex_60:
это хорошо.это мне нравится. значит все идет не по его плану. нехорошему.
это хорошо.это мне нравится. значит все идет не по его плану. нехорошему.
Все идёт по плану
Президент уже высказался
Учи язык непуть))
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.05.18
- Сообщений:
- 12783
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 21.10.21 - 12:01
Цитата:
А че ты с дружка номер 111 не начнешь? Ему так слабО сказать?))
abaika95:
Учи язык непуть))
Учи язык непуть))
А че ты с дружка номер 111 не начнешь? Ему так слабО сказать?))
(Уважаемые пользователи)
- Откуда:
- Германия
- Регистрация:
- 31.07.10
- Сообщений:
- 23051
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 21.10.21 - 12:04
Цитата:
Какой? Первый или второй?...
abaika95:
Президент уже высказался
Президент уже высказался
Какой? Первый или второй?...
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 26.08.21
- Сообщений:
- 360
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 21.10.21 - 12:06
Цитата:
А чего тогда ты их постоянно вспоминаешь?
Может, у тебя врач хохол?
abaika95:
Меня не беспокоят
Меня не беспокоят
А чего тогда ты их постоянно вспоминаешь?
Может, у тебя врач хохол?
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 4020
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 21.10.21 - 12:32
Цитата:
По моему это вы два друга уже..
И все вам завидуют..
Алекса то отшили .
maxsaf:
А че ты с дружка номер 111 не начнешь
А че ты с дружка номер 111 не начнешь
По моему это вы два друга уже..
И все вам завидуют..
Алекса то отшили .
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 4020
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 21.10.21 - 12:33
Цитата:
Не в тему какие то ссылки битые..
Уже не ваш земляк:
Не в тему какие то ссылки битые..
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 21.10.21 - 13:33
Цитата:
-- А на русском можно??
Уже не ваш земляк:
Гоги! Спешл фор ю!https:
Гоги! Спешл фор ю!https:
-- А на русском можно??
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 21.10.21 - 13:38
Цитата:
---- Красссиво сказал!!
abaika95:
Теперь тут врубили старого акына Что вижу то пою
Теперь тут врубили старого акына Что вижу то пою
---- Красссиво сказал!!
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 21.10.21 - 13:49
Цитата:
ты ,кто же еще. твой кумир.
беглый уголовник.
abaika95:
И кто то будет очень плакать по куату)
И кто то будет очень плакать по куату)
ты ,кто же еще. твой кумир.
беглый уголовник.
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 21.10.21 - 13:51
Цитата:
каждый день годами.
буду тебя лечить.
говорить о погоде, о культуре поведения, этике.
в общем что такое хорошо и что такое плохо.
за месяц не получится.
пациент неадекватный.
[Исправлено: alex_60, 21.10.2021 - 13:56]
abaika95:
Теперь на месяц будет его
Теперь на месяц будет его
каждый день годами.
буду тебя лечить.
говорить о погоде, о культуре поведения, этике.
в общем что такое хорошо и что такое плохо.
за месяц не получится.
пациент неадекватный.
[Исправлено: alex_60, 21.10.2021 - 13:56]
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 21.10.21 - 13:56
"Всего лишь три слова!Всего лишь три слова
Всего лишь три слова всегда буду рядом
А больше, поверь,ничего мне не надо!
Всего лишь три слова"
(SANA)
подходит как раз ...
кто не в курсе ,SANA-японский певец.
[Исправлено: alex_60, 21.10.2021 - 14:16]
Всего лишь три слова всегда буду рядом
А больше, поверь,ничего мне не надо!
Всего лишь три слова"
(SANA)
подходит как раз ...
кто не в курсе ,SANA-японский певец.
[Исправлено: alex_60, 21.10.2021 - 14:16]
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 21.10.21 - 13:59
Это что , попугай во флуде появился , или заело пластинку ,или тремор рук ??
-
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