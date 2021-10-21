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≡ Флуд и оффтопик (часть 5)
 
 
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abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
10678
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 21.10.21 - 11:02
#12031
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Цитата:
alex_60:
снег то снег,пора бы и колеса менять. но температура еще неделю будет плюсовая, даже ночью.

Мысли в слух признак психического расстройства
Или старения
В принципе одно к одному
Цитата:
alex_60:
а эту, ..апай какая то

Ты должен с ее именем на устах просыпается Цитата:
alex_60:
все получат по заслугам.

Ниче скоро новые придут
И кто то будет очень плакать по куату)
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s
§ serg kost
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
26.08.21
Сообщений:
360
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 21.10.21 - 11:35
#12032
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Цитата:
abaika95:
На Ютюбе можно хохол говорить ?

Ты хочешь о хохлах поговорить?
Расскажи, как они тебя беспокоят.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
13783
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 21.10.21 - 11:38
#12033
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Цитата:
abaika95:


нервный абайка95.
это хорошо.это мне нравится.
значит все идет не по его плану.
нехорошему.
да еше эти..штрафы,задержания,высылки..
совсем плохо дела идут.
полный швах.
да и видать погода действует.
расскажи нам о своих проблемах,облегчи душу..

[Исправлено: alex_60, 21.10.2021 - 11:40]
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abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
10678
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 21.10.21 - 11:57
#12034
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Цитата:
serg kost:
Ты хочешь о хохлах поговорить? Расскажи, как они тебя беспокоят.

Меня не беспокоят а ты сразу придя на форум выдал свой триггер
Хохлофобия?
Везде хохлы мерещатся?))
Цитата:
alex_60:
это хорошо.это мне нравится. значит все идет не по его плану. нехорошему.

Все идёт по плану
Президент уже высказался
Учи язык непуть))
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
12783
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 21.10.21 - 12:01
#12035
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Цитата:
abaika95:
Учи язык непуть))

А че ты с дружка номер 111 не начнешь? Ему так слабО сказать?))
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
23051
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 21.10.21 - 12:04
#12036
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Цитата:
abaika95:
Президент уже высказался

Какой? Первый или второй?... :lol: :oops:
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s
§ serg kost
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
26.08.21
Сообщений:
360
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 21.10.21 - 12:06
#12037
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Цитата:
abaika95:
Меня не беспокоят

А чего тогда ты их постоянно вспоминаешь?
Может, у тебя врач хохол?
Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
4020
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 21.10.21 - 12:32
#12038
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Цитата:
maxsaf:
А че ты с дружка номер 111 не начнешь

По моему это вы два друга уже..
И все вам завидуют..
Алекса то отшили .
Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
4020
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 21.10.21 - 12:33
#12039
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Цитата:
Уже не ваш земляк:

Не в тему какие то ссылки битые..
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Гога
* Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
4041
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 21.10.21 - 13:33
#12040
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Цитата:
Уже не ваш земляк:
Гоги! Спешл фор ю!https:

-- А на русском можно?? :-x
Профайл
Гога
* Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
4041
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 21.10.21 - 13:38
#12041
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Цитата:
abaika95:
Теперь тут врубили старого акына Что вижу то пою

---- Красссиво сказал!! :lol:
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
13783
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 21.10.21 - 13:49
#12042
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Цитата:
abaika95:
И кто то будет очень плакать по куату)


ты ,кто же еще. твой кумир.
беглый уголовник.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
13783
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 21.10.21 - 13:51
#12043
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Цитата:
abaika95:
Теперь на месяц будет его


каждый день годами.
буду тебя лечить.
говорить о погоде, о культуре поведения, этике.
в общем что такое хорошо и что такое плохо.
за месяц не получится.
пациент неадекватный.

[Исправлено: alex_60, 21.10.2021 - 13:56]
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
13783
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 21.10.21 - 13:56
#12044
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"Всего лишь три слова!Всего лишь три слова
Всего лишь три слова всегда буду рядом
А больше, поверь,ничего мне не надо!
Всего лишь три слова"
(SANA)
подходит как раз ...
кто не в курсе ,SANA-японский певец.

[Исправлено: alex_60, 21.10.2021 - 14:16]
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Гога
* Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
4041
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 21.10.21 - 13:59
#12045
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Это что , попугай во флуде появился , или заело пластинку ,или тремор рук ?? :-x
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