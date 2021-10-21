Отправлено: - 11:02

alex_60:

снег то снег,пора бы и колеса менять. но температура еще неделю будет плюсовая, даже ночью.

alex_60:

а эту, ..апай какая то

alex_60:

все получат по заслугам.

Цитата:Мысли в слух признак психического расстройстваИли старенияВ принципе одно к одномуЦитата:Ты должен с ее именем на устах просыпается Цитата:Ниче скоро новые придутИ кто то будет очень плакать по куату)