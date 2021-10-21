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≡ Хищение более 27 млн тенге при реконструкции дорог выявили в Костанае
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42652
Хищение более 27 млн тенге при реконструкции дорог выявили в Костанае
Отправлено: 21.10.21 - 11:59
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Генеральный директор ТОО «Galara» при пособничестве инструктора отдела ЖКХ предоставил фиктивный акт выполненных работ по дополнительным услугам, фактически не оказанным.
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
473
Re: Хищение более 27 млн тенге при реконструкции дорог выявили в...
Отправлено: 21.10.21 - 11:59
#1
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Цитата:
Директор предприятия и сотрудник ЖКХ осуждены на 5 лет лишения свободы», - сообщили в пресс-службе Агентства по финансовому мониторингу по Костанайской области.

Источник:


ФИО в студию! Что бы страна знала своих героев!
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р
§ рихард
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
26.07.18
Сообщений:
163
Re: Хищение более 27 млн тенге при реконструкции дорог выявили в...
Отправлено: 21.10.21 - 12:18
#2
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через год уже на свободе будут. у нас это так
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drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
23048
Хищение более 27 млн тенге при реконструкции дорог выявили в Костанае
Отправлено: 21.10.21 - 12:25
#3
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Воруют, воруют и - воруют... :lol: :-o
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