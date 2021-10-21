Re: А цены все скачут и скачут, а деньги...

Отправлено: - 11:46

Ну бежбармак за 6000 конечно не сделаешь..

А вот за 16 можно наверно..

Но и то, казы ведь 300 грамм не купишь, как и тазобедренную кость, не продадут жал отдельно, да и колбасу настоящую с конины и жира с живота тебе не продадут..

А так да, ну это некое подобие бежбармака и оно совсем невкусное..

А потому можно туда и гуся немного замутить, или те же окорочка..

Вперемежку с кониной..

И то, конину тоже если возьмешь обычную, это так, конина с тестом..