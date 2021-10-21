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Сейчас здесь обучаются 636 детей по 16 направлениям. Музыкальные коллективы вернулись к репетициям из онлайна. Во время перехода на дистанционку особенно тяжело было первоклассникам, которым в первую очередь необходима помощь педагогов. Как работают преподаватели и как обучаются начинающие музыканты, рассказали журналистам в ходе пресс-тура 19 октября.