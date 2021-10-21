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≡ «Ушли в тень, но уровень не упал» - Костанайская музыкальная школа № 1 пережила первый удар пандемии и вернулась в офлайн
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42652
«Ушли в тень, но уровень не упал» - Костанайская музыкальная школа № 1 пережила первый удар пандемии и вернулась в офлайн
Отправлено: 21.10.21 - 12:13
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Сейчас здесь обучаются 636 детей по 16 направлениям. Музыкальные коллективы вернулись к репетициям из онлайна. Во время перехода на дистанционку особенно тяжело было первоклассникам, которым в первую очередь необходима помощь педагогов. Как работают преподаватели и как обучаются начинающие музыканты, рассказали журналистам в ходе пресс-тура 19 октября.
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юля елиссева
* юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
2274
Re: «Ушли в тень, но уровень не упал» - Костанайская музыкальная...
Отправлено: 21.10.21 - 12:13
#1
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Одна музыкальная школа на весь город - это очень неудобно. Раньше во дворе 115-й школы была тоже музыкальная школа. Теперь это здание отдали под квартиры. В этой музыкалке занималось много детей из нашего района.
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