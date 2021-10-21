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«Ушли в тень, но уровень не упал» - Костанайская музыкальная школа № 1 пережила первый удар пандемии и вернулась в офлайн
«Ушли в тень, но уровень не упал» - Костанайская музыкальная школа № 1 пережила первый удар пандемии и вернулась в офлайн
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