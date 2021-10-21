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≡ А цены все скачут и скачут, а деньги...
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42652
А цены все скачут и скачут, а деньги...
Отправлено: 21.10.21 - 11:46
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«НГ» регулярно делает ценовые срезы как ответ на всегда успокаивающую официальную информацию об уровне инфляции. Кстати, эти публикации вполне в русле понимания ситуации главой государства. Президент РК Касым-Жомарт ТОКАЕВ в Послании народу Казахстана 1 сентября четко сказал: «Теперь о немонетарных составляющих инфляции. Главная из них - цены на продукты питания». Смотрим их в очередной раз, тем более что и поводов для этого, кроме сакраментального «кушать хочется всегда», предостаточно.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
4013
Re: А цены все скачут и скачут, а деньги...
Отправлено: 21.10.21 - 11:46
#1
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Ну бежбармак за 6000 конечно не сделаешь..
А вот за 16 можно наверно..
Но и то, казы ведь 300 грамм не купишь, как и тазобедренную кость, не продадут жал отдельно, да и колбасу настоящую с конины и жира с живота тебе не продадут..
А так да, ну это некое подобие бежбармака и оно совсем невкусное..
А потому можно туда и гуся немного замутить, или те же окорочка..
Вперемежку с кониной..
И то, конину тоже если возьмешь обычную, это так, конина с тестом..
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Доктор СИЗШ
§ Доктор СИЗШ
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
11.10.21
Сообщений:
58
А цены все скачут и скачут, а деньги...
Отправлено: 21.10.21 - 11:57
#2
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Южане делают рыбный бешбармак. Никто не пробовал?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
4013
А цены все скачут и скачут, а деньги...
Отправлено: 21.10.21 - 11:58
#3
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Уже зайдешь в супермаркет и думаешь, мяса брать не буду, курятину, крылышки и бедрышки, куплю вместо этого шампунь, зубную пасту, и немного продуктов..
Да...
Уходит в среднем 20000...
С мясом все 35..
Картошка по 182, ну это конечно дуристика для чиновников, чтобы те отсчитывались и дурили тех, кто выше стоит..
Вот так и дурят друг друга..
А цены на нормальные продукты тем не менее растут и их не обдуришь..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
4013
А цены все скачут и скачут, а деньги...
Отправлено: 21.10.21 - 12:05
#4
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Цитата:
Доктор СИЗШ:
Южане делают рыбный бешбармак. Никто не пробовал

Давиться рыбными костями что ли?
Тогда детей нельзя к такому подпускать или давать только там где ребрышки..
Трехконцовые кости рыбы, очень опасно..
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Доктор СИЗШ
§ Доктор СИЗШ
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
11.10.21
Сообщений:
58
А цены все скачут и скачут, а деньги...
Отправлено: 21.10.21 - 12:14
#5
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Значит ты не кушал рыбного бешбармака из большой щуки!
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
4013
А цены все скачут и скачут, а деньги...
Отправлено: 21.10.21 - 12:18
#6
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Цитата:
Доктор СИЗШ:
Значит ты не кушал рыбного бешбармака из большой

У любой рыбы там где мякоть, ее держат трехконцовые косточки.
Они то самые и опасные..
Хоть щука, хоть карась..
Лучше отдельно печь в духовке..
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