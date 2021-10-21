Re: Мотор! Начали! - Кто и как сможет принять участие в...

Отправлено: - 07:45

Не только же ворюг обсуждать, есть и прекрасные вещи.

Сейчас на самом деле проще таланты выявлять, инструмент для кино у каждого в кармане и тут уж от тебя зависит.

Конечно ещё смонтировать надо грамотно.

Всем удачи!

И да, помните об авторском праве.