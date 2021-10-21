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≡ Мотор! Начали! - Кто и как сможет принять участие в республиканском фестивале мобильного кино?
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42647
Мотор! Начали! - Кто и как сможет принять участие в республиканском фестивале мобильного кино?
Отправлено: 21.10.21 - 07:45
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Прием заявок на участие в фестивале начался 15 октября на сайте mobfilm.kz. Продолжительность ролика - от 2-х до 5-ти минут, возраст автора - от 16 лет и старше. Жанр можно выбирать любой - от социальной драмы до комедии.
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peshexod
§ peshexod
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.06.13
Сообщений:
4013
Re: Мотор! Начали! - Кто и как сможет принять участие в...
Отправлено: 21.10.21 - 07:45
#1
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Не только же ворюг обсуждать, есть и прекрасные вещи.
Сейчас на самом деле проще таланты выявлять, инструмент для кино у каждого в кармане и тут уж от тебя зависит.
Конечно ещё смонтировать надо грамотно.
Всем удачи!
И да, помните об авторском праве.
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