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≡ «Решим вопрос по-черному» - Переписку в WhatsApp, после которой полицейский выстрелил в бывшего одноклассника, зачитали в суде Костаная
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42647
«Решим вопрос по-черному» - Переписку в WhatsApp, после которой полицейский выстрелил в бывшего одноклассника, зачитали в суде Костаная
Отправлено: 20.10.21 - 16:35
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Ермек Омаров прислал в беседу фотографию, на которой он надел на ухо серьгу, и прокомментировал, что купил подарок, зачитала переписку гособвинитель Нино КАПАПНАДЗЕ. - В 18:16 Клышев ему отвечает: «Брат, не стоит ради этого серьги одевать».
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Fasd
§ Fasd
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
03.12.18
Сообщений:
78
Re: «Решим вопрос по-черному» - Переписку в WhatsApp, после...
Отправлено: 20.10.21 - 16:35
#1
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Как в Ералаше кто круче.А может действительно это были сьемки фильма просто неудачный кадр
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
14475
Re: «Решим вопрос по-черному» - Переписку в WhatsApp, после...
Отправлено: 20.10.21 - 17:06
#2
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Провокация и аффект + признание вины. Должно быть смягчение.
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Alehander
§ Alehander
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Рудный
Регистрация:
07.08.19
Сообщений:
53
Re: «Решим вопрос по-черному» - Переписку в WhatsApp, после...
Отправлено: 20.10.21 - 17:18
#3
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Остановился автомобиль. Вышел человек. Выстрел в грудь.
Где толпа цыган? Где оружие? Какой аффект?
А всё началось с серьги.
Толерантность, как она есть
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
4006
Re: «Решим вопрос по-черному» - Переписку в WhatsApp, после...
Отправлено: 20.10.21 - 17:45
#4
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Ну..
Помешанные на соцсетях..
Таких много и ничего с этим не поделать..
Всякие убийственные сэлфи, разборки по сетям, митинги террористов, наверно так и должно быть..
Просто раньше тоже такое было, просто без соцсетей..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
4006
Re: «Решим вопрос по-черному» - Переписку в WhatsApp, после...
Отправлено: 20.10.21 - 17:48
#5
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Цитата:
Alehander:
Толерантность, как она есть

Я бы тоже однокласснику так сказал, надень он серьги или накрасив губы..
Вот когда у нас по закону разрешат сексуальные меньшинства, их свадьбы, их поцелуи и тд, то да, пусть красятся и мажутся и учат детей этому..
Ну а пока...
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Алиса
§ Алиса
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
21.06.09
Сообщений:
4676
«Решим вопрос по-черному» - Переписку в WhatsApp, после которой полицейский выстрелил в бывшего одноклассника, зачитали в суде Костаная
Отправлено: 20.10.21 - 18:26
#6
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Цитата:
Alehander:
Толерантность, как она есть

лично для меня понятие "толерантность" равно понятиям "похеризм", "равнодушие". По факту так оно и есть.
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Fasd
§ Fasd
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
03.12.18
Сообщений:
78
Re: «Решим вопрос по-черному» - Переписку в WhatsApp, после...
Отправлено: 20.10.21 - 19:20
#7
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Цитата:
Alehander:
Вышел человек. Выстрел в грудь.

Это как сына Брюсли Брэнда Ли застрелили же на сьемочной площадке.По сюжету в него стреляют холостыми но в пистолете были настоящие патроны.Так и здесь сюжет один в один.
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
23046
Re: «Решим вопрос по-черному» - Переписку в WhatsApp, после...
Отправлено: 20.10.21 - 20:42
#8
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Цитата:
Fasd:
и здесь сюжет один в один.

Мама, Клышева - подсунула, ему,
заряженные патроны?... 8-) :-o
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Доктор СИЗШ
* Доктор СИЗШ
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
11.10.21
Сообщений:
56
Re: «Решим вопрос по-черному» - Переписку в WhatsApp, после...
Отправлено: 20.10.21 - 21:42
#9
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Увидели трое в машине, человека с ружьем, нажимай на газ, спасай своего друга!
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Уже не ваш земляк
§ Уже не ваш земляк
(Пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
329
Re: «Решим вопрос по-черному» - Переписку в WhatsApp, после...
Отправлено: 21.10.21 - 01:45
#10
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Ментёнок подумал, что раз он носит погоны, то он Бога за бороду поймал. Вы просто посмотрите, КАК они себя ведут. Был у меня такой знакомый, по фамилии Мухеев. Уж очень дерзко себя вёл. Не знаю, служит ли он ещё или уже выгнали.
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