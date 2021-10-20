Re: «Решим вопрос по-черному» - Переписку в WhatsApp, после...

Отправлено: - 01:45

Ментёнок подумал, что раз он носит погоны, то он Бога за бороду поймал. Вы просто посмотрите, КАК они себя ведут. Был у меня такой знакомый, по фамилии Мухеев. Уж очень дерзко себя вёл. Не знаю, служит ли он ещё или уже выгнали.