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≡ Жестко наказывать за привлечение учителей к субботникам пообещали в МОН
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42645
Жестко наказывать за привлечение учителей к субботникам пообещали в МОН
Отправлено: 20.10.21 - 17:02
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Тех, кто привлекает учителей к выполнению несвойственной им работы, будут жестко наказывать. Об этом заявила вице-министр образования и науки Шолпан Каринова.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
10672
Жестко наказывать за привлечение учителей к субботникам пообещали в МОН
Отправлено: 20.10.21 - 21:00
#15
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Цитата:
yudjin:
Однажды он так и сказал: - Зачем быть таким ИДЕЙНЫМ!

Там наверно другое слово было
Типо иди**ом или доеб***ым мужиком
Прости его
Он же не знал что на журналиста нарвался))
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
7858
Жестко наказывать за привлечение учителей к субботникам пообещали в МОН
Отправлено: 20.10.21 - 21:29
#16
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Цитата:
Добринцофф:
Надо было метлу взять и вместе с ним мести ведь

Цитата:
abaika95:
вместо того чтобы убрать

Ну дык и подмести могу возле подъезда, и листву граблями убрать, и на детской площадке мусор поднять, и в песочницу песка наносить... что и делаю регулярно, чтобы не расслабляться... в отличи от вас, ждунов, что кто-то придет и сделает.
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
7858
Жестко наказывать за привлечение учителей к субботникам пообещали в МОН
Отправлено: 20.10.21 - 21:30
#17
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Цитата:
abaika95:
Типо иди**ом или доеб***ым мужиком

нее, это мы про тебя подумали)
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Доктор СИЗШ
§ Доктор СИЗШ
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
11.10.21
Сообщений:
55
Re: Жестко наказывать за привлечение учителей к субботникам...
Отправлено: 20.10.21 - 21:38
#18
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Кто такой вообще замакима? Какие у него права командовать предприятиями при частной форме собственности? Профукали деньги в бюджете, или их вообще не заложили! Зима не будет)))) Так получается!
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
4006
Жестко наказывать за привлечение учителей к субботникам пообещали в МОН
Отправлено: 20.10.21 - 21:48
#19
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Цитата:
yudjin:
дык и подмести могу возле подъезда, и листву граблями убрать, и на детской площадке мусор поднять, и в песочницу песка наносить... что и делаю регулярно

Как то тоже иногда так думал..
Но..
Люди неблагодарные и потом порой просто устаешь..
Хотел подъезд тут по человечески сделать, не так как ремонт обычный от ПКСК, а с грунтовкой, водоэмульсионкой, ошкуриванием и тд..
Всего то поддержал ту, которая говорит по 8 тыс скласться..
Соседи меня обвинили в том, что работаю на ПКСК, и хочу себе деньги..
Блин, я говорю за 9 этажей я бы вам полтора лимона зарядил и по 2000 за квадрат..
В оконцовке эти богатеи все зажались..
Сейчас просто белят и то они недовольны, я им а вы чего хотели то..
Хотя я дверь входную,постарался, чтоб закрепили..
Она тут отваливалась уже, и пену им дал..
А теперь пошли они..
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
8158
Re: Жестко наказывать за привлечение учителей к субботникам...
Отправлено: 21.10.21 - 00:42
#20
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Цитата:
yudjin:
Ну дык и подмести могу возле подъезда, и листву граблями убрать, и на детской площадке мусор поднять, и в песочницу песка наносить... что и делаю регулярно, чтобы не расслабляться..

Что общего с субботником имеет уборка и благоустройство собственного двора,в котором будут играть твои дети?
Ты наверное не поверишь,но я у себя во дворе то же убираюсь,качельку поставил и лужайку посадил,а перед домом даже парковку заасфальтировал ,а вот улицы за "призывы" мести не собираюсь.
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