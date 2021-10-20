Отправлено: - 21:48

yudjin:

дык и подмести могу возле подъезда, и листву граблями убрать, и на детской площадке мусор поднять, и в песочницу песка наносить... что и делаю регулярно

Цитата:Как то тоже иногда так думал..Но..Люди неблагодарные и потом порой просто устаешь..Хотел подъезд тут по человечески сделать, не так как ремонт обычный от ПКСК, а с грунтовкой, водоэмульсионкой, ошкуриванием и тд..Всего то поддержал ту, которая говорит по 8 тыс скласться..Соседи меня обвинили в том, что работаю на ПКСК, и хочу себе деньги..Блин, я говорю за 9 этажей я бы вам полтора лимона зарядил и по 2000 за квадрат..В оконцовке эти богатеи все зажались..Сейчас просто белят и то они недовольны, я им а вы чего хотели то..Хотя я дверь входную,постарался, чтоб закрепили..Она тут отваливалась уже, и пену им дал..А теперь пошли они..