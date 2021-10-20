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≡ Флуд и оффтопик (часть 5)
 
 
Страница 800 из 801«1...798799800801»
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
4006
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 20.10.21 - 23:23
#11986
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Цитата:
Гога:
Сыну тоже пиво??

Грушевый..

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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
4006
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 20.10.21 - 23:27
#11987
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Цитата:
maxsaf:
сериал Игра в кальмара?

Ты думаешь что тут сидят дебилы по Лаврову и будут смотреть какие то сериалы?
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
7936
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 20.10.21 - 23:31
#11988
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Цитата:
111:
Ты думаешь что тут сидят дебилы по Лаврову и будут смотреть какие то сериалы?

Началось :lol: Лихо ты всех любителей сериалов обласкал. :lol:
Какая полорашка на подходе? :lol:
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
4006
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 20.10.21 - 23:32
#11989
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Уж лучше Россию посмотреть , Ты Супер и Елизавету Седлову, Балаково..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
4006
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 20.10.21 - 23:33
#11990
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Цитата:
elektron:
Лихо ты всех любителей сериалов

Ты смотришь Кальмар?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
4006
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 20.10.21 - 23:35
#11991
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Тогда лучше Престолы уже...
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
7936
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 20.10.21 - 23:36
#11992
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Цитата:
111:
Ты смотришь Кальмар?

Лично я не смотрю сериалы вообще, но есть люди, которые смотрят, также и другие сериалы.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
4006
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 20.10.21 - 23:38
#11993
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Цитата:
elektron:
Лично я не смотрю сериалы вообще

А есть люди, которые режут друг друга..
Ты и их защищать будешь?
А может просто стараться говорить за себя?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
4006
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 20.10.21 - 23:40
#11994
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У меня жена сериалы смотрит, российские, но какие то забугорные конечно нет..
Другая культура, другие традиции..
Кино то получше будет, покороче, чем по 10 сезонов 10 лет себе внушать западную культуру..
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
7936
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 20.10.21 - 23:41
#11995
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Цитата:
111:
А есть люди, которые режут друг друга.. Ты и их защищать будешь?

Это,что за бред опять. Ты сравниваешь убийц, с теми, кто смотрит и никого не трогает сериалы?
Странная логика.Цитата:
111:
А может просто стараться говорить за себя?

так и говори за себя, а не Цитата:
111:
Ты думаешь что тут сидят дебилы по Лаврову и будут смотреть какие то сериалы?

:lol:
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
4006
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 20.10.21 - 23:44
#11996
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Цитата:
elektron:
бред опять. Ты сравниваешь убийц, с теми, кто

Нет, я сравниваю тебя, потому что ты защищаешь тех, на что сам не идешь..
А посему говори за себя..
Думаю так справедливей..
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
7936
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 20.10.21 - 23:44
#11997
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Ну и пока конкретно не попёрло, музыкальная пауза

:lol:
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
23046
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 20.10.21 - 23:44
#11998
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Цитата:
111:
Кино то получше будет, покороче

Да, конечно. Ей же тебя - кормить... :lol: :oops:
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
4006
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 20.10.21 - 23:46
#11999
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Цитата:
elektron:
Лично я не смотрю сериалы вообще, но есть люди,

Лично я не убиваю вообще, но есть люди..
Мда уш..
Запад..
Вам Омерика окончательно мозги свернула?
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
7936
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 20.10.21 - 23:47
#12000
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Цитата:
111:
Нет, я сравниваю тебя, потому что ты защищаешь тех, на что сам не идешь..

Это на что? я лишь написалЦитата:
elektron:
есть люди, которые смотрят, также и другие сериалы.

А ты ответил
Цитата:
111:
У меня жена сериалы смотрит

А до этого написал
Цитата:
111:
Ты думаешь что тут сидят дебилы по Лаврову и будут смотреть какие то сериалы?

:lol:
Вобщем сам разбирайся, что к чему. Удачи ;-)
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