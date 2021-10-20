Отправлено: - 23:41

111:

А есть люди, которые режут друг друга.. Ты и их защищать будешь?

111:

А может просто стараться говорить за себя?

111:

Ты думаешь что тут сидят дебилы по Лаврову и будут смотреть какие то сериалы?

Цитата:Это,что за бред опять. Ты сравниваешь убийц, с теми, кто смотрит и никого не трогает сериалы?Странная логика.Цитата:так и говори за себя, а не Цитата: