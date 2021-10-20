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Флуд и оффтопик (часть 5)
Флуд и оффтопик (часть 5)
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 20.10.21 - 23:23
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 20.10.21 - 23:27
Цитата:
Ты думаешь что тут сидят дебилы по Лаврову и будут смотреть какие то сериалы?
maxsaf:
сериал Игра в кальмара?
сериал Игра в кальмара?
Ты думаешь что тут сидят дебилы по Лаврову и будут смотреть какие то сериалы?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 7936
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 20.10.21 - 23:31
Цитата:
Началось Лихо ты всех любителей сериалов обласкал.
Какая полорашка на подходе?
111:
Ты думаешь что тут сидят дебилы по Лаврову и будут смотреть какие то сериалы?
Ты думаешь что тут сидят дебилы по Лаврову и будут смотреть какие то сериалы?
Началось Лихо ты всех любителей сериалов обласкал.
Какая полорашка на подходе?
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 20.10.21 - 23:32
Уж лучше Россию посмотреть , Ты Супер и Елизавету Седлову, Балаково..
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 20.10.21 - 23:33
Цитата:
Ты смотришь Кальмар?
elektron:
Лихо ты всех любителей сериалов
Лихо ты всех любителей сериалов
Ты смотришь Кальмар?
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 20.10.21 - 23:35
Тогда лучше Престолы уже...
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 7936
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 20.10.21 - 23:36
Цитата:
Лично я не смотрю сериалы вообще, но есть люди, которые смотрят, также и другие сериалы.
111:
Ты смотришь Кальмар?
Ты смотришь Кальмар?
Лично я не смотрю сериалы вообще, но есть люди, которые смотрят, также и другие сериалы.
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 20.10.21 - 23:38
Цитата:
А есть люди, которые режут друг друга..
Ты и их защищать будешь?
А может просто стараться говорить за себя?
elektron:
Лично я не смотрю сериалы вообще
Лично я не смотрю сериалы вообще
А есть люди, которые режут друг друга..
Ты и их защищать будешь?
А может просто стараться говорить за себя?
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 20.10.21 - 23:40
У меня жена сериалы смотрит, российские, но какие то забугорные конечно нет..
Другая культура, другие традиции..
Кино то получше будет, покороче, чем по 10 сезонов 10 лет себе внушать западную культуру..
Другая культура, другие традиции..
Кино то получше будет, покороче, чем по 10 сезонов 10 лет себе внушать западную культуру..
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 7936
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 20.10.21 - 23:41
Цитата:
Это,что за бред опять. Ты сравниваешь убийц, с теми, кто смотрит и никого не трогает сериалы?
Странная логика.Цитата:
так и говори за себя, а не Цитата:
111:
А есть люди, которые режут друг друга.. Ты и их защищать будешь?
А есть люди, которые режут друг друга.. Ты и их защищать будешь?
Это,что за бред опять. Ты сравниваешь убийц, с теми, кто смотрит и никого не трогает сериалы?
Странная логика.Цитата:
111:
А может просто стараться говорить за себя?
А может просто стараться говорить за себя?
так и говори за себя, а не Цитата:
111:
Ты думаешь что тут сидят дебилы по Лаврову и будут смотреть какие то сериалы?
Ты думаешь что тут сидят дебилы по Лаврову и будут смотреть какие то сериалы?
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 20.10.21 - 23:44
Цитата:
Нет, я сравниваю тебя, потому что ты защищаешь тех, на что сам не идешь..
А посему говори за себя..
Думаю так справедливей..
elektron:
бред опять. Ты сравниваешь убийц, с теми, кто
бред опять. Ты сравниваешь убийц, с теми, кто
Нет, я сравниваю тебя, потому что ты защищаешь тех, на что сам не идешь..
А посему говори за себя..
Думаю так справедливей..
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 7936
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 20.10.21 - 23:44
Ну и пока конкретно не попёрло, музыкальная пауза
(Уважаемые пользователи)
- Откуда:
- Германия
- Регистрация:
- 31.07.10
- Сообщений:
- 23046
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 20.10.21 - 23:44
Цитата:
Да, конечно. Ей же тебя - кормить...
111:
Кино то получше будет, покороче
Кино то получше будет, покороче
Да, конечно. Ей же тебя - кормить...
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 20.10.21 - 23:46
Цитата:
Лично я не убиваю вообще, но есть люди..
Мда уш..
Запад..
Вам Омерика окончательно мозги свернула?
elektron:
Лично я не смотрю сериалы вообще, но есть люди,
Лично я не смотрю сериалы вообще, но есть люди,
Лично я не убиваю вообще, но есть люди..
Мда уш..
Запад..
Вам Омерика окончательно мозги свернула?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 7936
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 20.10.21 - 23:47
Цитата:
Это на что? я лишь написалЦитата:
А ты ответил
Цитата:
А до этого написал
Цитата:
Вобщем сам разбирайся, что к чему. Удачи
111:
Нет, я сравниваю тебя, потому что ты защищаешь тех, на что сам не идешь..
Нет, я сравниваю тебя, потому что ты защищаешь тех, на что сам не идешь..
Это на что? я лишь написалЦитата:
elektron:
есть люди, которые смотрят, также и другие сериалы.
есть люди, которые смотрят, также и другие сериалы.
А ты ответил
Цитата:
111:
У меня жена сериалы смотрит
У меня жена сериалы смотрит
А до этого написал
Цитата:
111:
Ты думаешь что тут сидят дебилы по Лаврову и будут смотреть какие то сериалы?
Ты думаешь что тут сидят дебилы по Лаврову и будут смотреть какие то сериалы?
Вобщем сам разбирайся, что к чему. Удачи
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