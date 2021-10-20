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≡ Флуд и оффтопик (часть 5)
 
 
Страница 799 из 799«1...797798799
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
3993
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 20.10.21 - 21:23
#11971
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Цитата:
abaika95:
111ты где? Тут человеку кушать хочется Накидай ему фото котлет пусть

Работы валом, завтра еще, после завтра вообще завал..
Сейчас моя думает только, что пожрать.
В Рудном сегодня были, картошку жарили, с ливерной колбасой и консервой употребили..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
3993
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 20.10.21 - 21:25
#11972
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Цитата:
abaika95:
Это явный пример что государство забило на профилактику а теперь будет пожинать плоды в виде трупов Цитата:

Думаю все проще.
Просто Путин отказался ехать на Жи20 или что то там, сказав что в России много вируса..
Вот там и нагнали вирус..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
3993
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 20.10.21 - 21:31
#11973
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Цитата:
Доктор СИЗШ:
Позабыт позаброшен всеми

С таким характером только на форум..
Родственники помоложе, обычно списывают пенсионеров в утиль..
Так что готовься умереть в одиночестве.
Нет, конечно они будут плакать и рыдать на публику, но больше будет их беспокоить несколько другое..
У нас как, у нас и плакать то грех, быстро закопали, поели, и разбежались..
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
3993
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 20.10.21 - 21:33
#11974
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А на форуме все старички ценны..
Даже алекс..
Тут ценится непокорный нрав, задорная злость, и ответка любому..
Ну и порицание конечно молодых, которые успели подружиться с абайкой..
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s
§ serg kost
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
26.08.21
Сообщений:
358
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 20.10.21 - 21:38
#11975
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А кто с ним успел подружиться?!
Странный какой-то "психолог" без друзей.
Наверное, новое направление в психологии открылось. Как в медицине плодят новые гендеры, так и у "психологов" кто что себе сам придумает...
Если он тут собрался кого-то "лечить", то нужно доверие пациента, которого (доверия) нет.

[Исправлено: serg kost, 20.10.2021 - 21:57]
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
3993
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 20.10.21 - 21:51
#11976
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Цитата:
serg kost:
кто с ним успел подружиться?!

Максаф..
А на публику они просто играют..
Обычное явление..
Это же форум, и дискуссии как то нужны..
Но дружбу не пропьешь..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
3993
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 20.10.21 - 22:02
#11977
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О какая сейчас погода..

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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
10672
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 20.10.21 - 22:19
#11978
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Цитата:
serg kost:
А кто с ним успел подружиться?! Странный какой-то "психолог" без друзей.

К зачем психологу друзья?Цитата:
serg kost:
Если он тут собрался кого-то "лечить", то нужно доверие пациента, которого (доверия) нет.

Ты путаешь психолога и семейного терапевта)
Мне не нужно доверие,мне важны триггеры на которые реагирует пациент
А так давай и тут позанудствуй про психологию недознайка
Я пока чай заворю
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
3993
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 20.10.21 - 22:39
#11979
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У нас все обыденно..
Жена, пока не проэксперементирует с несколькими видами пиццей с грибами, не успокоится..

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s
§ serg kost
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
26.08.21
Сообщений:
358
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 20.10.21 - 22:41
#11980
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Всем известны триггеры, на которые ты реагируешь.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
3993
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 20.10.21 - 22:46
#11981
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Ну а пока нас со стола согнали, потому что тесто жена делает опять какое то..

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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
3993
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 20.10.21 - 22:49
#11982
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Украдкой фотаем что там вообще..

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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
3993
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 20.10.21 - 23:03
#11983
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Что то не могу понять фильм Дюна, на кинопоиске ему дали аж 7.9 баллов..

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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
4032
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 20.10.21 - 23:06
#11984
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Цитата:
111:

--- Сыну тоже пиво?? ;-)
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