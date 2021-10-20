Отправлено: - 21:25

abaika95:

Это явный пример что государство забило на профилактику а теперь будет пожинать плоды в виде трупов Цитата:

Цитата:Думаю все проще.Просто Путин отказался ехать на Жи20 или что то там, сказав что в России много вируса..Вот там и нагнали вирус..