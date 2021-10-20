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Флуд и оффтопик (часть 5)
Флуд и оффтопик (часть 5)
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 20.10.21 - 21:23
Цитата:
Работы валом, завтра еще, после завтра вообще завал..
Сейчас моя думает только, что пожрать.
В Рудном сегодня были, картошку жарили, с ливерной колбасой и консервой употребили..
abaika95:
111ты где? Тут человеку кушать хочется Накидай ему фото котлет пусть
111ты где? Тут человеку кушать хочется Накидай ему фото котлет пусть
Работы валом, завтра еще, после завтра вообще завал..
Сейчас моя думает только, что пожрать.
В Рудном сегодня были, картошку жарили, с ливерной колбасой и консервой употребили..
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 20.10.21 - 21:25
Цитата:
Думаю все проще.
Просто Путин отказался ехать на Жи20 или что то там, сказав что в России много вируса..
Вот там и нагнали вирус..
abaika95:
Это явный пример что государство забило на профилактику а теперь будет пожинать плоды в виде трупов Цитата:
Это явный пример что государство забило на профилактику а теперь будет пожинать плоды в виде трупов Цитата:
Думаю все проще.
Просто Путин отказался ехать на Жи20 или что то там, сказав что в России много вируса..
Вот там и нагнали вирус..
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 20.10.21 - 21:31
Цитата:
С таким характером только на форум..
Родственники помоложе, обычно списывают пенсионеров в утиль..
Так что готовься умереть в одиночестве.
Нет, конечно они будут плакать и рыдать на публику, но больше будет их беспокоить несколько другое..
У нас как, у нас и плакать то грех, быстро закопали, поели, и разбежались..
Доктор СИЗШ:
Позабыт позаброшен всеми
Позабыт позаброшен всеми
С таким характером только на форум..
Родственники помоложе, обычно списывают пенсионеров в утиль..
Так что готовься умереть в одиночестве.
Нет, конечно они будут плакать и рыдать на публику, но больше будет их беспокоить несколько другое..
У нас как, у нас и плакать то грех, быстро закопали, поели, и разбежались..
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 20.10.21 - 21:33
А на форуме все старички ценны..
Даже алекс..
Тут ценится непокорный нрав, задорная злость, и ответка любому..
Ну и порицание конечно молодых, которые успели подружиться с абайкой..
Даже алекс..
Тут ценится непокорный нрав, задорная злость, и ответка любому..
Ну и порицание конечно молодых, которые успели подружиться с абайкой..
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 26.08.21
- Сообщений:
- 358
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 20.10.21 - 21:38
А кто с ним успел подружиться?!
Странный какой-то "психолог" без друзей.
Наверное, новое направление в психологии открылось. Как в медицине плодят новые гендеры, так и у "психологов" кто что себе сам придумает...
Если он тут собрался кого-то "лечить", то нужно доверие пациента, которого (доверия) нет.
[Исправлено: serg kost, 20.10.2021 - 21:57]
Странный какой-то "психолог" без друзей.
Наверное, новое направление в психологии открылось. Как в медицине плодят новые гендеры, так и у "психологов" кто что себе сам придумает...
Если он тут собрался кого-то "лечить", то нужно доверие пациента, которого (доверия) нет.
[Исправлено: serg kost, 20.10.2021 - 21:57]
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 20.10.21 - 21:51
Цитата:
Максаф..
А на публику они просто играют..
Обычное явление..
Это же форум, и дискуссии как то нужны..
Но дружбу не пропьешь..
serg kost:
кто с ним успел подружиться?!
кто с ним успел подружиться?!
Максаф..
А на публику они просто играют..
Обычное явление..
Это же форум, и дискуссии как то нужны..
Но дружбу не пропьешь..
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 20.10.21 - 22:02
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 10672
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 20.10.21 - 22:19
Цитата:
К зачем психологу друзья?Цитата:
Ты путаешь психолога и семейного терапевта)
Мне не нужно доверие,мне важны триггеры на которые реагирует пациент
А так давай и тут позанудствуй про психологию недознайка
Я пока чай заворю
serg kost:
А кто с ним успел подружиться?! Странный какой-то "психолог" без друзей.
А кто с ним успел подружиться?! Странный какой-то "психолог" без друзей.
К зачем психологу друзья?Цитата:
serg kost:
Если он тут собрался кого-то "лечить", то нужно доверие пациента, которого (доверия) нет.
Если он тут собрался кого-то "лечить", то нужно доверие пациента, которого (доверия) нет.
Ты путаешь психолога и семейного терапевта)
Мне не нужно доверие,мне важны триггеры на которые реагирует пациент
А так давай и тут позанудствуй про психологию недознайка
Я пока чай заворю
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 20.10.21 - 22:39
У нас все обыденно..
Жена, пока не проэксперементирует с несколькими видами пиццей с грибами, не успокоится..
Жена, пока не проэксперементирует с несколькими видами пиццей с грибами, не успокоится..
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 26.08.21
- Сообщений:
- 358
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 20.10.21 - 22:41
Всем известны триггеры, на которые ты реагируешь.
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 20.10.21 - 22:46
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 20.10.21 - 22:49
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 20.10.21 - 23:03
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Краснодар
- Регистрация:
- 06.07.18
- Сообщений:
- 4032
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 20.10.21 - 23:06
Цитата:
--- Сыну тоже пиво??
111:
--- Сыну тоже пиво??
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