Отправлено: - 17:48

Alehander:

Толерантность, как она есть

Цитата:Я бы тоже однокласснику так сказал, надень он серьги или накрасив губы..Вот когда у нас по закону разрешат сексуальные меньшинства, их свадьбы, их поцелуи и тд, то да, пусть красятся и мажутся и учат детей этому..Ну а пока...