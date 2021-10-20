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≡ Жестко наказывать за привлечение учителей к субботникам пообещали в МОН
 
 
Страница 1 из 212»
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42645
Жестко наказывать за привлечение учителей к субботникам пообещали в МОН
Отправлено: 20.10.21 - 17:02
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Тех, кто привлекает учителей к выполнению несвойственной им работы, будут жестко наказывать. Об этом заявила вице-министр образования и науки Шолпан Каринова.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
3982
Re: Жестко наказывать за привлечение учителей к субботникам...
Отправлено: 20.10.21 - 17:02
#1
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Привыкли на халяву загонять коллективы..
Сейчас уже нет СССР, плати нормально, в двухкратном размере, или ищи дворников и тоже плати .
Как что СССР плахой, а как халяву вспомнить, то сразу хороший и Ленин и Сталин..
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
7856
Re: Жестко наказывать за привлечение учителей к субботникам...
Отправлено: 20.10.21 - 17:03
#2
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Ой, б...ха муха, раздули слона из субботника.
Был призыв ВСЕМ трудовым коллективам выйти и убрать... Что школы уже не коллективы? Сделали касту неприкосновенных учителей в некоторых случаях... А по заданию того же министерства и отделов образования учителя и по квартирам со списками дошкольников и избирателей бегают, и на выборах сидят, и другими несвойственными делами занимаются.
А трудотерапия всегда была и полезна, как для детей, так и учителей... как воспитательный процесс в экологическом образовании.
И во-вторых, как говорил кот Матроскин, совместный труд, для моей пользы,-он объединяет.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
3982
Re: Жестко наказывать за привлечение учителей к субботникам...
Отправлено: 20.10.21 - 17:06
#3
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Раньше мы на дизельном тоже убирали, с дизельного до кольца перед мостом на дизель.
Но зато нам этот день оплачивали в двойном размере и мы дружно пили пиво там в ларьке, наливая стеклянные трехлитровые банки и шли опять на субботник..
Помню очереди на субботники у пивнушек бешенные были..
Ну так работать можно..
И Ленин таскал бревно, напившись баварского, ему с Германии тогда бочками вместе с золотом привозили..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
3982
Re: Жестко наказывать за привлечение учителей к субботникам...
Отправлено: 20.10.21 - 17:11
#4
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Цитата:
yudjin:
совместный труд, для моей пользы,-он объединяет.

У немцев под это попадает как нацисткие лозунги..
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
7856
Жестко наказывать за привлечение учителей к субботникам пообещали в МОН
Отправлено: 20.10.21 - 17:14
#5
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Цитата:
111:
и мы дружно пили пиво там в ларьке, наливая стеклянные трехлитровые банки и шли опять на субботник..

Вот видишь какие тёплые воспоминания... А нынешним учителям и вспомнить будет нечего... ни субботников, ни походов на речку, ни сбор макулатуры и металлолома, ни поездок в другие города ВМЕСТЕ со своими детьми, тьфу, срамота...
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
3982
Жестко наказывать за привлечение учителей к субботникам пообещали в МОН
Отправлено: 20.10.21 - 17:20
#6
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Цитата:
yudjin:
нынешним учителям и вспомнить будет нечего.

Но там весной было, в апреле что ли.
А тут их гоняют чуть ли не каждый месяц и как рабов..
А раньше наверно такая атмосфера была чтоли, все хотели практически на субботник, да и пораньше домой уходили..
Да, было весело и хорошо..
Мы почему то не считали тогда что убирать мусор чей то, это плохо.
Но сейчас я уже тут в это время так не считаю..
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abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
10670
Re: Жестко наказывать за привлечение учителей к субботникам...
Отправлено: 20.10.21 - 19:17
#7
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Цитата:
yudjin:
Ой, б...ха муха, раздули слона из субботника. Был призыв ВСЕМ трудовым коллективам выйти и убрать... Что школы уже не коллективы?

Никогда такого небыло и вот опять
Да Юджин?))
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
13768
Re: Жестко наказывать за привлечение учителей к субботникам...
Отправлено: 20.10.21 - 19:49
#8
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закон тогда надо издать-
субботники в кз запрещены.
может даже в конституцию.
мусор на улицах, грязь -
разрешены законом.
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
7856
Жестко наказывать за привлечение учителей к субботникам пообещали в МОН
Отправлено: 20.10.21 - 19:53
#9
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Цитата:
abaika95:
Никогда такого небыло и вот опять

к чему ты, подлизайло, это привел.
Я всегда был за субботники. И пусть учителя со школьниками и студентами ходят. не переломятся пару раз в год.
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
8157
Re: Жестко наказывать за привлечение учителей к субботникам...
Отправлено: 20.10.21 - 20:14
#10
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Цитата:
yudjin:
Был призыв ВСЕМ трудовым коллективам выйти и убрать...

Призыв слово то какое,вроде бы на дворе не коммунизм,а дикий капитализм,но всегда найдутся такие идейные коммунисты как Юджин, с песнями,граблями и мётлами наперевес строем пойдут убирать город причём совершенно бесплатно,а деньги за уборку можно положить себе в карман.
Я как бы и не против и возле магазина слежу за порядком,но улицы мести не собираюсь.
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
7856
Жестко наказывать за привлечение учителей к субботникам пообещали в МОН
Отправлено: 20.10.21 - 20:23
#11
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Цитата:
Добринцофф:
но всегда найдутся такие идейные коммунисты как Юджин

о, ну ты прям как наш дворник, которого я настойчиво просил подметать песок вдоль бордюр во дворе. А он упорно игнорировал, собирая только крупный мусор.
Однажды он так и сказал: - Зачем быть таким ИДЕЙНЫМ!
Ну я его и послал обратно, откуда он понаехал... там, наверное мести не надо. .. убрали его из нашего двора.
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
8157
Жестко наказывать за привлечение учителей к субботникам пообещали в МОН
Отправлено: 20.10.21 - 20:38
#12
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Цитата:
yudjin:
о, ну ты прям как наш дворник, которого я настойчиво просил подметать песок вдоль бордюр во дворе. А он упорно игнорировал, собирая только крупный мусор.

Надо было метлу взять и вместе с ним мести ведь
Цитата:
yudjin:
совместный труд, для моей пользы,-он объединяет.

:lol:
Профайл
Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
8157
Жестко наказывать за привлечение учителей к субботникам пообещали в МОН
Отправлено: 20.10.21 - 20:43
#13
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Цитата:
yudjin:
Ну я его и послал обратно, откуда он понаехал...


так это был ты?
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abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
10670
Жестко наказывать за привлечение учителей к субботникам пообещали в МОН
Отправлено: 20.10.21 - 20:59
#14
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Цитата:
yudjin:
к чему ты, подлизайло, это привел.

К тому некомпетентный ты наш гражданский журналист что объективнее надо быть раз назвался журналистом
А то как субботник то ты задравши штаны бежишь за комсомолом,ведь это на благо
А как веточка у тебя на пути засохшая так ты включаешь типо медиапрофессионала и начинаешь ее фоткать во всех местах вместо того чтобы убрать
Определится бы тебе кто ты? Журналист или бабушка общественник?
Профайл
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