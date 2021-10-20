Отправлено: - 17:14

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и мы дружно пили пиво там в ларьке, наливая стеклянные трехлитровые банки и шли опять на субботник..

Цитата:Вот видишь какие тёплые воспоминания... А нынешним учителям и вспомнить будет нечего... ни субботников, ни походов на речку, ни сбор макулатуры и металлолома, ни поездок в другие города ВМЕСТЕ со своими детьми, тьфу, срамота...