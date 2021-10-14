Отправлено: - 13:55

Vit:

Обидел собачку, штраф. Убил собачку, арест . А если эта дикая собачка вместе с её хозяйкой, испугала меня своим рычанием и оскалом или ребенка. То норм. Не каких штрафов. Остаётся у людей одно. Самосуд

Цитата:Согласен. Хозяева после таких случаев только руками разводят - что поделать - животное и я не могу за него отвечать... А ребёнок напуган. Некоторые хозяева вообще недалеко от своих собак в развитии ушли.