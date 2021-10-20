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≡ Флуд и оффтопик (часть 5)
 
 
Страница 795 из 795«1...793794795
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
23038
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 20.10.21 - 15:24
#11911
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Цитата:
abaika95:
Ни тем оставили видать

Да, Нкурсултаняткам... :lol: :-P
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
13760
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 20.10.21 - 15:26
#11912
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повости туманного Альбиона
//Британский журнал Oldie присвоил титул "Старушка года" королеве Елизавете II. Но монаршая особа "вежливо, но твердо" отказалась от него. Королева отметила, что каждый человек считается старым настолько, насколько сам себя ощущает.//

а нас первого в совет мудрецов выдвинули.
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
23038
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 20.10.21 - 15:28
#11913
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Цитата:
alex_60:
а нас первого в совет мудрецов выдвинули.

Говорят, главным - мудрЕцом... :lol: ;-)
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
13760
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 20.10.21 - 15:32
#11914
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"Кто о чём, а вшивый о бане"(поговорка).
ну понятно вроде..
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
10654
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 20.10.21 - 15:45
#11915
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Марксу от Энгельса
(Маяковский новое)
Товарищ Иванов-Мужчина крепкий
В штаны влез покрепче редьки
Сидит бессмысленно на форуме в оправе
Придерживаясь в писанине следующих правил
Подходит к компу-достоинство складкой
-кто тут меня спрашивает?-о Абайка
И сразу рот в улыбке сладкой-как будто у него не рот а торт
Когда Шурка рассказывает анекдот,такой от которого покраснел бы и дуб-Иванов смеется,как никто,хотя от флюса ноет зуб.
Спросишь мнение-придет в смятение
Деликатно как ужик отложит до дня следующего а к следующему дню выдаст графоманскую чепуху
Какое ему Иванову дело до форума смелого ?
Он служит,одному тут лицу,его печенке,улыбке,телу.
Напялит на себя Путинскую маску
Путинские привычки,Путинский вид
Путин ласковый-и он ласков
Путин грубит и он грубит
Увидя безобразие,милицейский сапог в животе у дамы
Не протестует впустую
Протест замирает в зубах тугих
Пускай мол первыми другие протестуют
Что я нас самом деле,лучше других?
Тот избит,этот посажен
Российские реалии как на Яву
Бессменно одно ивановье рыльце
Везде и всюду скажЕт он
Им просто не надо лезть на рожон!
Впрочем написанное ни для кого ни ново
Разве нет у нас такого Иванова?

[Исправлено: abaika95, 20.10.2021 - 15:48]
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
10654
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 20.10.21 - 15:46
#11916
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Цитата:
drakon:
Да, Нкурсултаняткам...

Горбачев сейчас краснеет
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
23038
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 20.10.21 - 15:52
#11917
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Цитата:
abaika95:
Горбачев сейчас краснеет

Но не допустил, гражданской войны.
Когда все, захотели стать - президентами... :lol: ;-) :-o
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
13760
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 20.10.21 - 15:55
#11918
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Цитата:
abaika95:
В штаны влез покрепче редьки


бухаешь уже?
в рабочее время.
дядя командир наругает.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
13760
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 20.10.21 - 16:08
#11919
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Цитата:
abaika95:
Путинскую маску

Цитата:
abaika95:
Путинские привычки,

Цитата:
abaika95:
Путинский вид

Цитата:
abaika95:
Путин ласковый

Цитата:
abaika95:
Путин грубит


сразу видно фанат Путина ,
не то что некоторые тут.

[Исправлено: alex_60, 20.10.2021 - 16:09]
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