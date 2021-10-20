Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 20.10.21 - 15:45
Марксу от Энгельса
(Маяковский новое)
Товарищ Иванов-Мужчина крепкий
В штаны влез покрепче редьки
Сидит бессмысленно на форуме в оправе
Придерживаясь в писанине следующих правил
Подходит к компу-достоинство складкой
-кто тут меня спрашивает?-о Абайка
И сразу рот в улыбке сладкой-как будто у него не рот а торт
Когда Шурка рассказывает анекдот,такой от которого покраснел бы и дуб-Иванов смеется,как никто,хотя от флюса ноет зуб.
Спросишь мнение-придет в смятение
Деликатно как ужик отложит до дня следующего а к следующему дню выдаст графоманскую чепуху
Какое ему Иванову дело до форума смелого ?
Он служит,одному тут лицу,его печенке,улыбке,телу.
Напялит на себя Путинскую маску
Путинские привычки,Путинский вид
Путин ласковый-и он ласков
Путин грубит и он грубит
Увидя безобразие,милицейский сапог в животе у дамы
Не протестует впустую
Протест замирает в зубах тугих
Пускай мол первыми другие протестуют
Что я нас самом деле,лучше других?
Тот избит,этот посажен
Российские реалии как на Яву
Бессменно одно ивановье рыльце
Везде и всюду скажЕт он
Им просто не надо лезть на рожон!
Впрочем написанное ни для кого ни ново
Разве нет у нас такого Иванова?
[Исправлено: abaika95, 20.10.2021 - 15:48]