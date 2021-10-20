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≡ О влиянии "Игры в кальмара" на казахстанских школьников высказались в МОН
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42642
О влиянии "Игры в кальмара" на казахстанских школьников высказались в МОН
Отправлено: 20.10.21 - 14:49
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Вице-министр образования и науки Шолпан Каринова ответила на вопрос о влиянии популярного южнокорейского сериала "Игра в кальмара" на казахстанских школьников.
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§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
13760
Re: О влиянии "Игры в кальмара" на казахстанских...
Отправлено: 20.10.21 - 14:49
#1
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///сериал не казахстанского производства и имеет ограничение 18+.//

и каким образом контролируется это ограничение в кз,интересно.
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§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
13760
Re: О влиянии "Игры в кальмара" на казахстанских...
Отправлено: 20.10.21 - 14:52
#2
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помнится на уроках на дистанционке
в зумм или где там, порнографию транслировали.
как писали в сми.
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§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
13760
О влиянии "Игры в кальмара" на казахстанских школьников высказались в МОН
Отправлено: 20.10.21 - 15:37
#3
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говорят в Алма-ате уже сообщества собираются.
поиграть в такое.
только детские игры вроде местные будут,
и жертв не будет.

[Исправлено: alex_60, 20.10.2021 - 15:40]
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