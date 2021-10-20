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Флуд и оффтопик (часть 5)
Флуд и оффтопик (часть 5)
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 20.10.21 - 14:17
Цитата:
"Мы вам тут все построили" - так теперь нельзя говорить. Выходит сами себе все понастроили. А зачем тогда переименовывать, раз сами понастроили? Нестыковочка
drakon:
Нет, это плохая работа. За 30 лет, не смогли всё перенаименовать...
Нет, это плохая работа. За 30 лет, не смогли всё перенаименовать...
"Мы вам тут все построили" - так теперь нельзя говорить. Выходит сами себе все понастроили. А зачем тогда переименовывать, раз сами понастроили? Нестыковочка
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 20.10.21 - 14:19
Цитата:
Заживете теперь - даже в тридцатку стран не захочется - сразу в десятку, дверь с ноги
ACROS:
наш бывший аким Шукеев продолжил эстафету переименовании городов и весей Казахстана. Молодец!!! Так держать!!
наш бывший аким Шукеев продолжил эстафету переименовании городов и весей Казахстана. Молодец!!! Так держать!!
Заживете теперь - даже в тридцатку стран не захочется - сразу в десятку, дверь с ноги
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 3969
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 20.10.21 - 14:24
Цитата:
Всех назвать Нурсултанятами..
Номер 18 миллионов 256 тысяч...
drakon:
За 30 лет, не смогли всё перенаименовать...
За 30 лет, не смогли всё перенаименовать...
Всех назвать Нурсултанятами..
Номер 18 миллионов 256 тысяч...
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 20.10.21 - 14:33
Цитата:
что ,кружком колбасы в тебя еще не тыкали?
хочешь все испробовать?
[Исправлено: alex_60, 20.10.2021 - 15:07]
111:
Алекс куда испарился, наверно графу национальность подделывает?
Алекс куда испарился, наверно графу национальность подделывает?
что ,кружком колбасы в тебя еще не тыкали?
хочешь все испробовать?
[Исправлено: alex_60, 20.10.2021 - 15:07]
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 20.10.21 - 14:41
Цитата:
и да,я тебя вчера по колбасе русскому языку не доучил..
так вот
кроме названия кружок колбасы,которые не палки и батоны,
есть равнозначные понятия еще.
коляска
качалка
котелка.
названия эти применяются в разных районах проживания.
москвичи требуют кружок краковской,домашней и тд,
в в питере- колясочку.
111:
и да,я тебя вчера по колбасе русскому языку не доучил..
так вот
кроме названия кружок колбасы,которые не палки и батоны,
есть равнозначные понятия еще.
коляска
качалка
котелка.
названия эти применяются в разных районах проживания.
москвичи требуют кружок краковской,домашней и тд,
в в питере- колясочку.
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 20.10.21 - 14:46
Цитата:
опять поднимаешь национальный вопрос?
что тебе неймется то.
"Незваный комментатор хуже татарина" (фразеологизм.) (с)
111:
наверно графу национальность
наверно графу национальность
опять поднимаешь национальный вопрос?
что тебе неймется то.
"Незваный комментатор хуже татарина" (фразеологизм.) (с)
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 20.10.21 - 14:51
Цитата:
Скоро так и форум можно будет назвать - "Кружок колбасы". Еще немного фоток еды повыкладывать.
alex_60:
кружок колбасы
кружок колбасы
Скоро так и форум можно будет назвать - "Кружок колбасы". Еще немного фоток еды повыкладывать.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 10654
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 20.10.21 - 15:03
Цитата:
Почему? можно,никто же не запрещает
Пусть говорят как говорит Малахов это явно укажет на дегенеративных шовинистов которые из свинарника вылезли но все нам тут построили))))
Цитата:
А кто ещё? Армяне помогали и Евреи ещё
Евреи вообще в топ инженеров входили
Спасибо Израилю?
Цитата:
В том то и проблема
Строили все а называли почему-то только одни))
Цитата:
Хотим в сверхдержавы как одна соседняя страна
Они там тоже начали переименовывать все вновь))
Видать дел больше нет?Цитата:
О друЖок проснулся видать в бан хочетЦитата:
А что не нравится? Кушать нечего вам?))
maxsaf:
Мы вам тут все построили" - так теперь нельзя говорить
Мы вам тут все построили" - так теперь нельзя говорить
Почему? можно,никто же не запрещает
Пусть говорят как говорит Малахов это явно укажет на дегенеративных шовинистов которые из свинарника вылезли но все нам тут построили))))
Цитата:
maxsaf:
Выходит сами себе все понастроили.
Выходит сами себе все понастроили.
А кто ещё? Армяне помогали и Евреи ещё
Евреи вообще в топ инженеров входили
Спасибо Израилю?
Цитата:
maxsaf:
. А зачем тогда переименовывать, раз сами понастроили? Нестыковочка
. А зачем тогда переименовывать, раз сами понастроили? Нестыковочка
В том то и проблема
Строили все а называли почему-то только одни))
Цитата:
maxsaf:
Заживете теперь - даже в тридцатку стран не захочется - сразу в десятку, дверь с ноги
Заживете теперь - даже в тридцатку стран не захочется - сразу в десятку, дверь с ноги
Хотим в сверхдержавы как одна соседняя страна
Они там тоже начали переименовывать все вновь))
Видать дел больше нет?Цитата:
alex_60:
что ,кружком в тебя еще не тыкали? хочешь все испробовать?
что ,кружком в тебя еще не тыкали? хочешь все испробовать?
О друЖок проснулся видать в бан хочетЦитата:
Маркс:
Скоро так и форум можно будет назвать - "Кружок колбасы".
Скоро так и форум можно будет назвать - "Кружок колбасы".
А что не нравится? Кушать нечего вам?))
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 20.10.21 - 15:11
Цитата:
фейк.
вот разьяснение на нуркз
///"Аким Туркестанской области предложил переименовать город Туркестан",
- такие слухи распространяются в социальных сетях.
Пресс-служба аппарата главы региона официально заявила,
что эта информация не соответствует действительности.
"Предупреждаем, что за распространение заведомо
ложной информации предусмотрено уголовное наказание
- отметили в ведомстве. ///
ACROS:
не будут посещать Туркестан, а будут посещать Нурлы Кала: наш бывший аким Шукеев продолжил эстафету переименовании городов и весей Казахстана. Молодец!!! Так держать!!
не будут посещать Туркестан, а будут посещать Нурлы Кала: наш бывший аким Шукеев продолжил эстафету переименовании городов и весей Казахстана. Молодец!!! Так держать!!
фейк.
вот разьяснение на нуркз
///"Аким Туркестанской области предложил переименовать город Туркестан",
- такие слухи распространяются в социальных сетях.
Пресс-служба аппарата главы региона официально заявила,
что эта информация не соответствует действительности.
"Предупреждаем, что за распространение заведомо
ложной информации предусмотрено уголовное наказание
- отметили в ведомстве. ///
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 10654
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 20.10.21 - 15:12
Разбор гениальной комедии 90ых от Дудя
Только сейчас узнал что фраза "Этого п***а в Химках видал,деревянными членами торгует"
Деревянные члены это про матрешки с лицами членов политбюро...
Культурный код
Только сейчас узнал что фраза "Этого п***а в Химках видал,деревянными членами торгует"
Деревянные члены это про матрешки с лицами членов политбюро...
Культурный код
(Уважаемые пользователи)
- Откуда:
- Германия
- Регистрация:
- 31.07.10
- Сообщений:
- 23038
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 20.10.21 - 15:13
Цитата:
Израиль, образлвался в 1949 году.
И сразу послал инженеров, в
Кустанай...
abaika95:
Спасибо Израилю?
Спасибо Израилю?
Израиль, образлвался в 1949 году.
И сразу послал инженеров, в
Кустанай...
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 10654
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 20.10.21 - 15:13
Цитата:
Ну понятно сразу было что фейк
А трактор повелся
Теперь возьмут за одно место
За колесо наверно
alex_60:
фейк. вот разьяснение на нуркз
фейк. вот разьяснение на нуркз
Ну понятно сразу было что фейк
А трактор повелся
Теперь возьмут за одно место
За колесо наверно
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 10654
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 20.10.21 - 15:15
Цитата:
Большинство еврейских инженеров уехали в Израиль в 70ых и 90ые
Спасибо Израилю за своих сынов которые обустроили СССР и вернулись к себе в пустыню
drakon:
Израиль, образлвался в 1949 году. И сразу послал инженеров, в Кустанай...
Израиль, образлвался в 1949 году. И сразу послал инженеров, в Кустанай...
Большинство еврейских инженеров уехали в Израиль в 70ых и 90ые
Спасибо Израилю за своих сынов которые обустроили СССР и вернулись к себе в пустыню
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 10654
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 20.10.21 - 15:17
Кстати удивительное дело
Евреи в авангарде революции развалили дряхлую империю,сделали из нее (пытались) модернисткую социалистическую страну,но их погнали за это
Они уехали и страна развалилась
Ни тем оставили видать
Евреи в авангарде революции развалили дряхлую империю,сделали из нее (пытались) модернисткую социалистическую страну,но их погнали за это
Они уехали и страна развалилась
Ни тем оставили видать
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 20.10.21 - 15:21
Цитата:
Колбасный круг
Пиво вокруг
Все это - гордость мальчишки
Режет салат
Глазки горят
Губы упрямо твердят:
Пусть всегда будет мясо
И другие припасы
Пусть не будет здесь Маркса
И всегда буду я!
abaika95:
А что не нравится? Кушать нечего вам?))
А что не нравится? Кушать нечего вам?))
Колбасный круг
Пиво вокруг
Все это - гордость мальчишки
Режет салат
Глазки горят
Губы упрямо твердят:
Пусть всегда будет мясо
И другие припасы
Пусть не будет здесь Маркса
И всегда буду я!
-
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