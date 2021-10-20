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≡ Флуд и оффтопик (часть 5)
 
 
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
12776
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 20.10.21 - 14:17
#11896
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Цитата:
drakon:
Нет, это плохая работа. За 30 лет, не смогли всё перенаименовать...

"Мы вам тут все построили" - так теперь нельзя говорить. Выходит сами себе все понастроили. А зачем тогда переименовывать, раз сами понастроили? Нестыковочка :lol:
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
12776
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 20.10.21 - 14:19
#11897
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Цитата:
ACROS:
наш бывший аким Шукеев продолжил эстафету переименовании городов и весей Казахстана. Молодец!!! Так держать!!

Заживете теперь - даже в тридцатку стран не захочется - сразу в десятку, дверь с ноги :lol:
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
3969
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 20.10.21 - 14:24
#11898
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Цитата:
drakon:
За 30 лет, не смогли всё перенаименовать...

Всех назвать Нурсултанятами..
Номер 18 миллионов 256 тысяч...
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
13760
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 20.10.21 - 14:33
#11899
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Цитата:
111:
Алекс куда испарился, наверно графу национальность подделывает?


что ,кружком колбасы в тебя еще не тыкали?
хочешь все испробовать?

[Исправлено: alex_60, 20.10.2021 - 15:07]
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
13760
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 20.10.21 - 14:41
#11900
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Цитата:
111:

и да,я тебя вчера по колбасе русскому языку не доучил..
так вот
кроме названия кружок колбасы,которые не палки и батоны,
есть равнозначные понятия еще.
коляска
качалка
котелка.
названия эти применяются в разных районах проживания.
москвичи требуют кружок краковской,домашней и тд,
в в питере- колясочку.
Профайл
a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
13760
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 20.10.21 - 14:46
#11901
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Цитата:
111:
наверно графу национальность


опять поднимаешь национальный вопрос?
что тебе неймется то.
"Незваный комментатор хуже татарина" (фразеологизм.) (с)
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Маркс
§ Маркс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.06.18
Сообщений:
1593
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 20.10.21 - 14:51
#11902
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Цитата:
alex_60:
кружок колбасы

Скоро так и форум можно будет назвать - "Кружок колбасы". Еще немного фоток еды повыкладывать.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
10654
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 20.10.21 - 15:03
#11903
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Цитата:
maxsaf:
Мы вам тут все построили" - так теперь нельзя говорить

Почему? можно,никто же не запрещает
Пусть говорят как говорит Малахов это явно укажет на дегенеративных шовинистов которые из свинарника вылезли но все нам тут построили))))
Цитата:
maxsaf:
Выходит сами себе все понастроили.

А кто ещё? Армяне помогали и Евреи ещё
Евреи вообще в топ инженеров входили
Спасибо Израилю?
Цитата:
maxsaf:
. А зачем тогда переименовывать, раз сами понастроили? Нестыковочка

В том то и проблема
Строили все а называли почему-то только одни))
Цитата:
maxsaf:
Заживете теперь - даже в тридцатку стран не захочется - сразу в десятку, дверь с ноги

Хотим в сверхдержавы как одна соседняя страна
Они там тоже начали переименовывать все вновь))
Видать дел больше нет?Цитата:
alex_60:
что ,кружком в тебя еще не тыкали? хочешь все испробовать?

О друЖок проснулся видать в бан хочетЦитата:
Маркс:
Скоро так и форум можно будет назвать - "Кружок колбасы".

А что не нравится? Кушать нечего вам?))
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
13760
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 20.10.21 - 15:11
#11904
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Цитата:
ACROS:
не будут посещать Туркестан, а будут посещать Нурлы Кала: наш бывший аким Шукеев продолжил эстафету переименовании городов и весей Казахстана. Молодец!!! Так держать!!


фейк.
вот разьяснение на нуркз
///"Аким Туркестанской области предложил переименовать город Туркестан",
- такие слухи распространяются в социальных сетях.
Пресс-служба аппарата главы региона официально заявила,
что эта информация не соответствует действительности.
"Предупреждаем, что за распространение заведомо
ложной информации предусмотрено уголовное наказание
- отметили в ведомстве. ///
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
10654
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 20.10.21 - 15:12
#11905
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Разбор гениальной комедии 90ых от Дудя
Только сейчас узнал что фраза "Этого п***а в Химках видал,деревянными членами торгует"
Деревянные члены это про матрешки с лицами членов политбюро...
Культурный код


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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
23038
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 20.10.21 - 15:13
#11906
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Цитата:
abaika95:
Спасибо Израилю?

Израиль, образлвался в 1949 году.
И сразу послал инженеров, в
Кустанай... :lol: :oops:
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
10654
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 20.10.21 - 15:13
#11907
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Цитата:
alex_60:
фейк. вот разьяснение на нуркз

Ну понятно сразу было что фейк
А трактор повелся
Теперь возьмут за одно место
За колесо наверно
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
10654
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 20.10.21 - 15:15
#11908
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Цитата:
drakon:
Израиль, образлвался в 1949 году. И сразу послал инженеров, в Кустанай...

Большинство еврейских инженеров уехали в Израиль в 70ых и 90ые
Спасибо Израилю за своих сынов которые обустроили СССР и вернулись к себе в пустыню
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
10654
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 20.10.21 - 15:17
#11909
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Кстати удивительное дело
Евреи в авангарде революции развалили дряхлую империю,сделали из нее (пытались) модернисткую социалистическую страну,но их погнали за это
Они уехали и страна развалилась
Ни тем оставили видать
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Маркс
§ Маркс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.06.18
Сообщений:
1593
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 20.10.21 - 15:21
#11910
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Цитата:
abaika95:
А что не нравится? Кушать нечего вам?))

Колбасный круг
Пиво вокруг
Все это - гордость мальчишки
Режет салат
Глазки горят
Губы упрямо твердят:

Пусть всегда будет мясо
И другие припасы
Пусть не будет здесь Маркса
И всегда буду я!
Профайл
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