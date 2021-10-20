Отправлено: - 15:03

maxsaf:

Мы вам тут все построили" - так теперь нельзя говорить

maxsaf:

Выходит сами себе все понастроили.

maxsaf:

. А зачем тогда переименовывать, раз сами понастроили? Нестыковочка

maxsaf:

Заживете теперь - даже в тридцатку стран не захочется - сразу в десятку, дверь с ноги

alex_60:

что ,кружком в тебя еще не тыкали? хочешь все испробовать?

Маркс:

Скоро так и форум можно будет назвать - "Кружок колбасы".

Цитата:Почему? можно,никто же не запрещаетПусть говорят как говорит Малахов это явно укажет на дегенеративных шовинистов которые из свинарника вылезли но все нам тут построили))))Цитата:А кто ещё? Армяне помогали и Евреи ещёЕвреи вообще в топ инженеров входилиСпасибо Израилю?Цитата:В том то и проблемаСтроили все а называли почему-то только одни))Цитата:Хотим в сверхдержавы как одна соседняя странаОни там тоже начали переименовывать все вновь))Видать дел больше нет?Цитата:О друЖок проснулся видать в бан хочетЦитата:А что не нравится? Кушать нечего вам?))