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≡ Ночное ЧП - Как тушили пожар в многоквартирном доме по ул. Чкалова в Костанае
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42640
Ночное ЧП - Как тушили пожар в многоквартирном доме по ул. Чкалова в Костанае
Отправлено: 20.10.21 - 12:37
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Увидев маячки сине-красного цвета и услышав "крякалки", я выглянул с балкона и увидел автомобиль полиции. Сотрудник внимательно осматривал окна дома № 9. Следом прибыла пожарная машина и мое любопытство сменилось беспокойством.
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I
§ Imago
(Пользователи)
Регистрация:
09.08.20
Сообщений:
23
Re: Ночное ЧП - Как тушили пожар в многоквартирном доме по ул....
Отправлено: 20.10.21 - 12:37
#1
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Припоминается такой случай. Это было еще в Карабалыке.
Сотрудник полиции пригласил меня быть понятым в деле моего соседа. Я отказался категорический, как же я потом буду соседу в глаза смотреть.
Слова полицейского запомнил. Он сказал:
- Если у вас что-то случится, вы же бежите в полицию, а почему вы нам не хотите помочь?!
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