Re: Ночное ЧП - Как тушили пожар в многоквартирном доме по ул....

Отправлено: - 12:37

Припоминается такой случай. Это было еще в Карабалыке.

Сотрудник полиции пригласил меня быть понятым в деле моего соседа. Я отказался категорический, как же я потом буду соседу в глаза смотреть.

Слова полицейского запомнил. Он сказал:

- Если у вас что-то случится, вы же бежите в полицию, а почему вы нам не хотите помочь?!