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≡ Новый скачок - До 117 случаев за сутки выросла заболеваемость КВИ в Костанайской области
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42640
Новый скачок - До 117 случаев за сутки выросла заболеваемость КВИ в Костанайской области
Отправлено: 20.10.21 - 10:38
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Темп прироста заболеваемости за понедельник, 19 октября, составил 0,33%. В предыдущий день, 18 октября, количество заболевших коронавирусом опустилось до 103 случаев, а темп прироста снизился до 0,29%.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
13749
Re: Новый скачок - До 117 случаев за сутки выросла...
Отправлено: 20.10.21 - 10:38
#1
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а Цой объявил об ослаблении карантина.
"учитывая стабилизацию эпидемиологической ситуации".
и до 5 утра разрешил .
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КГСПС
§ КГСПС
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.01.17
Сообщений:
1389
Re: Новый скачок - До 117 случаев за сутки выросла...
Отправлено: 20.10.21 - 11:20
#2
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Они там в министерстве между собой общаются или нет? Потом хотят, чтобы мы доверяли всему, что они говорят.
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