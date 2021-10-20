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≡ Флуд и оффтопик (часть 5)
 
 
Страница 792 из 792«1...790791792
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
3957
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 20.10.21 - 00:46
#11866
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О как хорошо..
Если б разбирался, то была бы моя любимая тема..
Но я не абайка..
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
14473
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 20.10.21 - 00:47
#11867
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Цитата:
maxsaf:
Сми это больше чем очень дофига.

Что верно - то верно.
Но вот мы сравниваем власть и соц сети. При поддержке парламента неужели он не мог повлиять на соц сети?
Хотя, с состоянием Трампа, учитывая ещё и возраст, президентство для него было, как мне кажется, развлечением больше. Да и "технология" управления отлажена, в отличие от постсоветских стран.
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
3957
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 20.10.21 - 00:48
#11868
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Там столько всего интересного, в этих комповскиз штучказ, как то в году 2006м взял такую толстую претолстую книгу по обучению в компе, даже записался было на курсы..
Через лет 10 выкинул.
Ни одной страницы не прочитал..
И ни на один курс не пошел..
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
14473
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 20.10.21 - 00:49
#11869
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Цитата:
elektron:
соцсети - это бабушки на скамейке-лавочке у подъезда. Поздоровался - хороший человек, не поздоровался - сволочь

Только это очень громкие бабушки, которых слышно по всему миру.
-о, Трамп пошёл и не поздоровался! Наркоман, наверное! :lol:
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
12774
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 20.10.21 - 00:50
#11870
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Цитата:
Victor Yang:
При поддержке парламента неужели он не мог повлиять на соц сети?

Они же пытались, цукерберга вызывали, а че толку. ИХ руки связаны их же законами. Руки частника не связаны, все что не запрещено - разрешено. А закон всегда остает. Законы принимают постфактум.
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
14473
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 20.10.21 - 00:53
#11871
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Цитата:
maxsaf:
Они же пытались, цукерберга вызывали, а че толку. ИХ руки связаны их же законами.

Я думаю будь у них время - придумали бы что-то. А то ведь там до Байдена месяц - другой оставался всего, а то и меньше?
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
12774
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 20.10.21 - 00:55
#11872
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Цитата:
Victor Yang:
Я думаю будь у них время - придумали бы что-то. А то ведь там до Байдена месяц - другой оставался всего, а то и меньше?

На следующих выборах будет то же самое. Казалось бы и время было предостаточно...
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
14473
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 20.10.21 - 01:01
#11873
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Цитата:
maxsaf:
На следующих выборах будет то же самое

Байдена заблокируют?
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
12774
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 20.10.21 - 01:04
#11874
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Цитата:
Victor Yang:
Байдена заблокируют?

Ну или его соперника. Как соцсети решат.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
3957
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 20.10.21 - 03:09
#11875
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О, сегодня полнолуние..
Ночь вампиров..

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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
3957
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 20.10.21 - 03:19
#11876
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Говорят, вампиры и ведьмы в эту ночь роднятся друг с другом и предаются всяким утехам меж собой, пугая остальных тварей, не способных доставлять удовольствие друг другу, а потому пугливо завидующих этой дружбе, предполагая что же из этого получится..
Да...
Такая вот вальпургиевая ночь..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
3957
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 20.10.21 - 08:23
#11877
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О, по недвижухе..

В третьем квартале 2021 года Краснодар стал городом-лидером в России по темпам роста цен на однокомнатные квартиры на вторичном рынке. В среднем «однушку» в городе можно купить за 2,9 миллиона рублей, за три месяца этот показатель увеличился более чем на 18 процентов. сообщает РБК со ссылкой на исследование, проведенное консалтинговой группой SRG.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
3957
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 20.10.21 - 08:26
#11878
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На наши деньги хрущевка там примерно 18 лямов..
У нас это примерно 10.
В два раза там дороже..
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s
§ serg kost
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
26.08.21
Сообщений:
350
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 20.10.21 - 09:27
#11879
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10 лет назад купил хороший по тем временам ноут Dell с процессором Intel I7 2630QM и 4 гиг оперативы за 140 тыс тенге.
И вот недавно встал вопрос: покупать новый для работы, или апгрейд?
Нашел более мощный процессор 2760QM (уже не 2 ГГц на каждое ядро, а 2,4), плюс замена HDD на SSD, и добавить оперативы до 16 Гб.
Все вместе около 70 тыс тенге. И проработает ещё минимум 5-10 лет.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
12774
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 20.10.21 - 09:32
#11880
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Цитата:
serg kost:
Нашел более мощный процессор 2760QM (уже не 2 ГГц на каждое ядро, а 2,4

Ну проц на ноуте поменять - тот еще гемор. Желательно заранее уточнить, что биос его поддерживает и питания ему хватит. Хотя все равно гемор
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