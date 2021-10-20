Отправлено: - 00:53

maxsaf:

Они же пытались, цукерберга вызывали, а че толку. ИХ руки связаны их же законами.

Цитата:Я думаю будь у них время - придумали бы что-то. А то ведь там до Байдена месяц - другой оставался всего, а то и меньше?