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Флуд и оффтопик (часть 5)
Флуд и оффтопик (часть 5)
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 20.10.21 - 00:46
О как хорошо..
Если б разбирался, то была бы моя любимая тема..
Но я не абайка..
Если б разбирался, то была бы моя любимая тема..
Но я не абайка..
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 20.10.21 - 00:47
Цитата:
Что верно - то верно.
Но вот мы сравниваем власть и соц сети. При поддержке парламента неужели он не мог повлиять на соц сети?
Хотя, с состоянием Трампа, учитывая ещё и возраст, президентство для него было, как мне кажется, развлечением больше. Да и "технология" управления отлажена, в отличие от постсоветских стран.
maxsaf:
Сми это больше чем очень дофига.
Сми это больше чем очень дофига.
Что верно - то верно.
Но вот мы сравниваем власть и соц сети. При поддержке парламента неужели он не мог повлиять на соц сети?
Хотя, с состоянием Трампа, учитывая ещё и возраст, президентство для него было, как мне кажется, развлечением больше. Да и "технология" управления отлажена, в отличие от постсоветских стран.
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 20.10.21 - 00:48
Там столько всего интересного, в этих комповскиз штучказ, как то в году 2006м взял такую толстую претолстую книгу по обучению в компе, даже записался было на курсы..
Через лет 10 выкинул.
Ни одной страницы не прочитал..
И ни на один курс не пошел..
Через лет 10 выкинул.
Ни одной страницы не прочитал..
И ни на один курс не пошел..
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 20.10.21 - 00:49
Цитата:
Только это очень громкие бабушки, которых слышно по всему миру.
-о, Трамп пошёл и не поздоровался! Наркоман, наверное!
elektron:
соцсети - это бабушки на скамейке-лавочке у подъезда. Поздоровался - хороший человек, не поздоровался - сволочь
соцсети - это бабушки на скамейке-лавочке у подъезда. Поздоровался - хороший человек, не поздоровался - сволочь
Только это очень громкие бабушки, которых слышно по всему миру.
-о, Трамп пошёл и не поздоровался! Наркоман, наверное!
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 20.10.21 - 00:50
Цитата:
Они же пытались, цукерберга вызывали, а че толку. ИХ руки связаны их же законами. Руки частника не связаны, все что не запрещено - разрешено. А закон всегда остает. Законы принимают постфактум.
Victor Yang:
При поддержке парламента неужели он не мог повлиять на соц сети?
При поддержке парламента неужели он не мог повлиять на соц сети?
Они же пытались, цукерберга вызывали, а че толку. ИХ руки связаны их же законами. Руки частника не связаны, все что не запрещено - разрешено. А закон всегда остает. Законы принимают постфактум.
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 20.10.21 - 00:53
Цитата:
Я думаю будь у них время - придумали бы что-то. А то ведь там до Байдена месяц - другой оставался всего, а то и меньше?
maxsaf:
Они же пытались, цукерберга вызывали, а че толку. ИХ руки связаны их же законами.
Они же пытались, цукерберга вызывали, а че толку. ИХ руки связаны их же законами.
Я думаю будь у них время - придумали бы что-то. А то ведь там до Байдена месяц - другой оставался всего, а то и меньше?
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 20.10.21 - 00:55
Цитата:
На следующих выборах будет то же самое. Казалось бы и время было предостаточно...
Victor Yang:
Я думаю будь у них время - придумали бы что-то. А то ведь там до Байдена месяц - другой оставался всего, а то и меньше?
Я думаю будь у них время - придумали бы что-то. А то ведь там до Байдена месяц - другой оставался всего, а то и меньше?
На следующих выборах будет то же самое. Казалось бы и время было предостаточно...
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 20.10.21 - 01:01
Цитата:
Байдена заблокируют?
maxsaf:
На следующих выборах будет то же самое
На следующих выборах будет то же самое
Байдена заблокируют?
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 20.10.21 - 01:04
Цитата:
Ну или его соперника. Как соцсети решат.
Victor Yang:
Байдена заблокируют?
Байдена заблокируют?
Ну или его соперника. Как соцсети решат.
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 20.10.21 - 03:09
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 20.10.21 - 03:19
Говорят, вампиры и ведьмы в эту ночь роднятся друг с другом и предаются всяким утехам меж собой, пугая остальных тварей, не способных доставлять удовольствие друг другу, а потому пугливо завидующих этой дружбе, предполагая что же из этого получится..
Да...
Такая вот вальпургиевая ночь..
Да...
Такая вот вальпургиевая ночь..
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 20.10.21 - 08:23
О, по недвижухе..
В третьем квартале 2021 года Краснодар стал городом-лидером в России по темпам роста цен на однокомнатные квартиры на вторичном рынке. В среднем «однушку» в городе можно купить за 2,9 миллиона рублей, за три месяца этот показатель увеличился более чем на 18 процентов. сообщает РБК со ссылкой на исследование, проведенное консалтинговой группой SRG.
В третьем квартале 2021 года Краснодар стал городом-лидером в России по темпам роста цен на однокомнатные квартиры на вторичном рынке. В среднем «однушку» в городе можно купить за 2,9 миллиона рублей, за три месяца этот показатель увеличился более чем на 18 процентов. сообщает РБК со ссылкой на исследование, проведенное консалтинговой группой SRG.
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 20.10.21 - 08:26
На наши деньги хрущевка там примерно 18 лямов..
У нас это примерно 10.
В два раза там дороже..
У нас это примерно 10.
В два раза там дороже..
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 26.08.21
- Сообщений:
- 350
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 20.10.21 - 09:27
10 лет назад купил хороший по тем временам ноут Dell с процессором Intel I7 2630QM и 4 гиг оперативы за 140 тыс тенге.
И вот недавно встал вопрос: покупать новый для работы, или апгрейд?
Нашел более мощный процессор 2760QM (уже не 2 ГГц на каждое ядро, а 2,4), плюс замена HDD на SSD, и добавить оперативы до 16 Гб.
Все вместе около 70 тыс тенге. И проработает ещё минимум 5-10 лет.
И вот недавно встал вопрос: покупать новый для работы, или апгрейд?
Нашел более мощный процессор 2760QM (уже не 2 ГГц на каждое ядро, а 2,4), плюс замена HDD на SSD, и добавить оперативы до 16 Гб.
Все вместе около 70 тыс тенге. И проработает ещё минимум 5-10 лет.
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 20.10.21 - 09:32
Цитата:
Ну проц на ноуте поменять - тот еще гемор. Желательно заранее уточнить, что биос его поддерживает и питания ему хватит. Хотя все равно гемор
serg kost:
Нашел более мощный процессор 2760QM (уже не 2 ГГц на каждое ядро, а 2,4
Нашел более мощный процессор 2760QM (уже не 2 ГГц на каждое ядро, а 2,4
Ну проц на ноуте поменять - тот еще гемор. Желательно заранее уточнить, что биос его поддерживает и питания ему хватит. Хотя все равно гемор
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