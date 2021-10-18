Re: Уничтожают памятник археологии - Неизвестные ведут раскопки...

Отправлено: - 22:40

Когда то я там погреб искал

Да, они такие литые, и гаражи литые ставились на них..

Там вообще то кооператив гаражный был.

Он уменьшился, его разорили, а землю захотели прибрать..

Ну как информация к размышлению..