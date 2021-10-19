Отправлено: - 22:32

abaika95:

АVG и WEB чето там

Цитата:Кстати на эту тему то ли история, то ли прикол:- Вообще НОД, под Висту не может уничтожать вирусы. Ему защита Висты не дает вмешиваться в системные файлы, что, кстати не мешает это делать вирусам...Поэтому он просто их находит и тыкая в них пальцем заявляет, что не может ничего сделать. Как ребенок, ей Богу...Тогда я нахожу этот файл и стираю вручную.Ответив на тупой вопрос винды: "Это точно Вы делаете?". После чего НОД, проследив их до корзины уже там рвет их в клочки с гордой надписью: "Очищен удалением!". Ну фигли не стереть уже стертый файл-то? И тут я решил на всякий случай проверится еще каким-нить антивирусом. Ну выбрал есстественно Касперского. Выключил НОД. Поставил Каспера. Перезагрузил... И загрузились они оба... И вот тут началось шоу, которого я не видел ни в одном боевике! У меня антивирусы друг друга за вирусы приняли войну развернули вот уррроды! Вы знаете, когда со всех сторон слышишь "Бумс" НОДа и поросячий визг Каспера это незабываемое ощущение! "Бум! Бум! Ви-и-и-и!!! Бум! Ви-и-и!"С двух сторон мелькали окна Каспера и НОДа: "Уничтожен", "Уничтожен" "Не могу уничтожить! Что делать! Что делать!". Пока у НОДа висело это окно Каспер его мочил вовсю. Я подумал, что так не честно и нажал кнопку "Пропустить". Резня возобновилась... Так прикольно но вчера каспЕр убил нода... А сегодня остаточные файлы НОДа самостоятельно скачали себя и подкрепление из инета за счет моего траффика, даж не спросив! и все вместе мочат каспера!!! Если Каспер проиграет у меня полсистемы рухнет, но все равно за НОД болею живучий падла... З.Ы. А вот вирусы, как были, так и остались...Их никто не трогает...У каждого свои проблемы...Конкуренция...