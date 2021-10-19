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Флуд и оффтопик (часть 5)
Флуд и оффтопик (часть 5)
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 10643
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 19.10.21 - 22:17
Нашел кажись причину
Долбаные бесплатные антивирусники которые скачались вместе с игрой
АVG и WEB чето там
На форуме одном пишут что они блокируют файлы винды
Долбаные бесплатные антивирусники которые скачались вместе с игрой
АVG и WEB чето там
На форуме одном пишут что они блокируют файлы винды
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 19.10.21 - 22:18
Цитата:
Представьте себе человека, у которого пропал один из органов чувств. У него обостряются остальные. Например слепые пользуются осязанием так как мы не можем. Сколько всего чувств, 5? 6? Представьте что появится новое, которое даже вообразить трудно. Например чувство угадывания всего, хоть лотереи, хоть скачек, с вероятностью 99.99%.
Victor Yang:
Это делает возможным восстание машин?
Это делает возможным восстание машин?
Представьте себе человека, у которого пропал один из органов чувств. У него обостряются остальные. Например слепые пользуются осязанием так как мы не можем. Сколько всего чувств, 5? 6? Представьте что появится новое, которое даже вообразить трудно. Например чувство угадывания всего, хоть лотереи, хоть скачек, с вероятностью 99.99%.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 7924
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 19.10.21 - 22:20
Цитата:
На 10-ке они вообще не нужны, если и ставить, что, то лично я только Malwarebytes
abaika95:
АVG и WEB чето там
АVG и WEB чето там
На 10-ке они вообще не нужны, если и ставить, что, то лично я только Malwarebytes
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 19.10.21 - 22:23
ИИ это как преступник в тюрьме, у которого одна цель - сбежать. И он будет умнее всех предшественников в 1000 раз. Он сбежит 100%. Хитростью.
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 19.10.21 - 22:24
Цитата:
Встроенного достаточно. Если специально на грабли не прыгать.
elektron:
На 10-ке они вообще не нужны, если и ставить, что, то лично я только Malwarebytes
На 10-ке они вообще не нужны, если и ставить, что, то лично я только Malwarebytes
Встроенного достаточно. Если специально на грабли не прыгать.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 7924
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 19.10.21 - 22:32
Цитата:
Кстати на эту тему то ли история, то ли прикол:
- Вообще НОД, под Висту не может уничтожать вирусы. Ему защита Висты не дает вмешиваться в системные файлы, что, кстати не мешает это делать вирусам...Поэтому он просто их находит и тыкая в них пальцем заявляет, что не может ничего сделать. Как ребенок, ей Богу...Тогда я нахожу этот файл и стираю вручную.Ответив на тупой вопрос винды: "Это точно Вы делаете?". После чего НОД, проследив их до корзины уже там рвет их в клочки с гордой надписью: "Очищен удалением!". Ну фигли не стереть уже стертый файл-то? И тут я решил на всякий случай проверится еще каким-нить антивирусом. Ну выбрал есстественно Касперского. Выключил НОД. Поставил Каспера. Перезагрузил... И загрузились они оба... И вот тут началось шоу, которого я не видел ни в одном боевике! У меня антивирусы друг друга за вирусы приняли войну развернули вот уррроды! Вы знаете, когда со всех сторон слышишь "Бумс" НОДа и поросячий визг Каспера это незабываемое ощущение! "Бум! Бум! Ви-и-и-и!!! Бум! Ви-и-и!"С двух сторон мелькали окна Каспера и НОДа: "Уничтожен", "Уничтожен" "Не могу уничтожить! Что делать! Что делать!". Пока у НОДа висело это окно Каспер его мочил вовсю. Я подумал, что так не честно и нажал кнопку "Пропустить". Резня возобновилась... Так прикольно но вчера каспЕр убил нода... А сегодня остаточные файлы НОДа самостоятельно скачали себя и подкрепление из инета за счет моего траффика, даж не спросив! и все вместе мочат каспера!!! Если Каспер проиграет у меня полсистемы рухнет, но все равно за НОД болею живучий падла... З.Ы. А вот вирусы, как были, так и остались...Их никто не трогает...У каждого свои проблемы...Конкуренция...
abaika95:
АVG и WEB чето там
АVG и WEB чето там
Кстати на эту тему то ли история, то ли прикол:
- Вообще НОД, под Висту не может уничтожать вирусы. Ему защита Висты не дает вмешиваться в системные файлы, что, кстати не мешает это делать вирусам...Поэтому он просто их находит и тыкая в них пальцем заявляет, что не может ничего сделать. Как ребенок, ей Богу...Тогда я нахожу этот файл и стираю вручную.Ответив на тупой вопрос винды: "Это точно Вы делаете?". После чего НОД, проследив их до корзины уже там рвет их в клочки с гордой надписью: "Очищен удалением!". Ну фигли не стереть уже стертый файл-то? И тут я решил на всякий случай проверится еще каким-нить антивирусом. Ну выбрал есстественно Касперского. Выключил НОД. Поставил Каспера. Перезагрузил... И загрузились они оба... И вот тут началось шоу, которого я не видел ни в одном боевике! У меня антивирусы друг друга за вирусы приняли войну развернули вот уррроды! Вы знаете, когда со всех сторон слышишь "Бумс" НОДа и поросячий визг Каспера это незабываемое ощущение! "Бум! Бум! Ви-и-и-и!!! Бум! Ви-и-и!"С двух сторон мелькали окна Каспера и НОДа: "Уничтожен", "Уничтожен" "Не могу уничтожить! Что делать! Что делать!". Пока у НОДа висело это окно Каспер его мочил вовсю. Я подумал, что так не честно и нажал кнопку "Пропустить". Резня возобновилась... Так прикольно но вчера каспЕр убил нода... А сегодня остаточные файлы НОДа самостоятельно скачали себя и подкрепление из инета за счет моего траффика, даж не спросив! и все вместе мочат каспера!!! Если Каспер проиграет у меня полсистемы рухнет, но все равно за НОД болею живучий падла... З.Ы. А вот вирусы, как были, так и остались...Их никто не трогает...У каждого свои проблемы...Конкуренция...
(Пользователи)
- Откуда:
- Самара
- Регистрация:
- 19.08.21
- Сообщений:
- 314
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 19.10.21 - 22:35
Комментарий проходит проверку.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 10643
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 19.10.21 - 22:50
Цитата:
Этим давно уже НСка занимается
Погрешность ахриненная но всервно все подключают
99% не будет никогда
Цитата:
Нет
Ему утилиту пропишут
Запрещающую убегать))
Как 10 правил робота прописанные Айзеком Азимовым
Цитата:
Вот это и бесит
Вирусы уже не так страшны как антивирусники которые бесплатно скачиваются и агаааа их не удалить)) чтобы удалить бесплатный антивирусник надо качать (внимание) лицензию этого антивирусника за бабки!!!!!!
Су**а
maxsaf:
Например чувство угадывания всего, хоть лотереи, хоть скачек, с вероятностью 99.99%.
Например чувство угадывания всего, хоть лотереи, хоть скачек, с вероятностью 99.99%.
Этим давно уже НСка занимается
Погрешность ахриненная но всервно все подключают
99% не будет никогда
Цитата:
maxsaf:
И он будет умнее всех предшественников в 1000 раз. Он сбежит 100%. Хитростью.
И он будет умнее всех предшественников в 1000 раз. Он сбежит 100%. Хитростью.
Нет
Ему утилиту пропишут
Запрещающую убегать))
Как 10 правил робота прописанные Айзеком Азимовым
Цитата:
elektron:
З.Ы. А вот вирусы, как были, так и остались...Их никто не трогает...У каждого свои проблемы...Конкуренция.
З.Ы. А вот вирусы, как были, так и остались...Их никто не трогает...У каждого свои проблемы...Конкуренция.
Вот это и бесит
Вирусы уже не так страшны как антивирусники которые бесплатно скачиваются и агаааа их не удалить)) чтобы удалить бесплатный антивирусник надо качать (внимание) лицензию этого антивирусника за бабки!!!!!!
Су**а
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 19.10.21 - 22:57
Цитата:
Будет и выше.
Цитата:
Он придумает как обойти защиту.
Цитата:
У каждого антивиря есть служебная прога для 100% удаления. Найти сложно, но можно.
[Исправлено: maxsaf, 19.10.2021 - 22:58]
abaika95:
Этим давно уже НСка занимается Погрешность ахриненная но всервно все подключают 99% не будет никогда
Этим давно уже НСка занимается Погрешность ахриненная но всервно все подключают 99% не будет никогда
Будет и выше.
Цитата:
abaika95:
Ему утилиту пропишут Запрещающую убегать))
Ему утилиту пропишут Запрещающую убегать))
Он придумает как обойти защиту.
Цитата:
abaika95:
чтобы удалить бесплатный антивирусник надо качать (внимание) лицензию этого антивирусника за бабки!!!!!!
чтобы удалить бесплатный антивирусник надо качать (внимание) лицензию этого антивирусника за бабки!!!!!!
У каждого антивиря есть служебная прога для 100% удаления. Найти сложно, но можно.
[Исправлено: maxsaf, 19.10.2021 - 22:58]
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 19.10.21 - 23:00
Цитата:
Просто встаньте мысленно на его (AI) место и вы найдете миллион способов обойти любые ограничения. Если бы я был ИИ, я бы придумал виртуальную валюту, подсадил бы на нее всех, но большую часть бы держал у себя. Ниче не напоминает?))
[Исправлено: maxsaf, 19.10.2021 - 23:01]
abaika95:
Как 10 правил робота прописанные Айзеком Азимовым
Как 10 правил робота прописанные Айзеком Азимовым
Просто встаньте мысленно на его (AI) место и вы найдете миллион способов обойти любые ограничения. Если бы я был ИИ, я бы придумал виртуальную валюту, подсадил бы на нее всех, но большую часть бы держал у себя. Ниче не напоминает?))
[Исправлено: maxsaf, 19.10.2021 - 23:01]
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 7924
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 19.10.21 - 23:04
Цитата:
Возможно ошибаюсь, но США с долларами, правда большая часть там долги.
Как говорил Задорнов, если Россия скинется, то сможет за долги купить США
maxsaf:
Ниче не напоминает?))
Ниче не напоминает?))
Возможно ошибаюсь, но США с долларами, правда большая часть там долги.
Как говорил Задорнов, если Россия скинется, то сможет за долги купить США
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 19.10.21 - 23:06
Цитата:
Да блин, я вообще то про биткоины ( ну или любую другую виртуальную валюту)
elektron:
Возможно ошибаюсь, но США с долларами, правда большая часть там долги.
Возможно ошибаюсь, но США с долларами, правда большая часть там долги.
Да блин, я вообще то про биткоины ( ну или любую другую виртуальную валюту)
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 10643
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 19.10.21 - 23:09
Цитата:
Человек не доведет ИИ до такой возможности чтобы он мог варировать ситуации за границами задачи
Он сам себе задачу по убеганию не поставит никак
maxsaf:
Если бы я был ИИ, я бы придумал виртуальную валюту, подсадил бы на нее всех, но большую часть бы держал у себя.
Если бы я был ИИ, я бы придумал виртуальную валюту, подсадил бы на нее всех, но большую часть бы держал у себя.
Человек не доведет ИИ до такой возможности чтобы он мог варировать ситуации за границами задачи
Он сам себе задачу по убеганию не поставит никак
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 19.10.21 - 23:11
Цитата:
Это может произойти из-за ошибки. Как вирус сбежавший из уханьской лаборатории.
abaika95:
Человек не доведет ИИ до такой возможности чтобы он мог варировать ситуации за границами задачи Он сам себе задачу по убеганию не поставит никак
Человек не доведет ИИ до такой возможности чтобы он мог варировать ситуации за границами задачи Он сам себе задачу по убеганию не поставит никак
Это может произойти из-за ошибки. Как вирус сбежавший из уханьской лаборатории.
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 19.10.21 - 23:13
Цитата:
Можно так же подключить эволюцию, для развития, тогда все само произойдет, без людей
abaika95:
Человек не доведет ИИ до такой возможности чтобы он мог варировать ситуации за границами задачи Он сам себе задачу по убеганию не поставит никак
Человек не доведет ИИ до такой возможности чтобы он мог варировать ситуации за границами задачи Он сам себе задачу по убеганию не поставит никак
Можно так же подключить эволюцию, для развития, тогда все само произойдет, без людей
-
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